Da ignorância à consciência plena: Os 5 níveis de despertar do espírito

"Vá fundo para dentro de si. Vá tão fundo até essa ilusão chamada "Você" desaparecer RANJIT MAHARAJ

Os principais níveis do Despertar Espiritual

Consciência plena - A ignorância Neste primeiro nível, o ser humano não tem qualquer consciência sobre seu espírito. Não sabe de onde veio, como chegou, para onde vai. Não tem a menor ideia sobre o significado da vida. Como um corpo sem alma, segue os padrões sociais sem qualquer reflexão ou questionamento. É uma fase que se assemelha a um profundo adormecer. Está extremamente ligado às questões materiais e, ao olhar para o outro, o enxerga como oponente, como obstáculo a ser vencido para a conquista dos objetivos ligados à matéria. Portanto, a felicidade neste estágio está diretamente relacionada à fatores externos, ao “ter”. Quando não consegue atingir os objetivos, o espírito escolhe assumir o As emoções dominam a razão e impedem que o ser que está neste nível de despertar consiga vivenciar a verdadeira realidade do mundo a sua volta. Mas o despertar começa a partir do momento em que este ser, depois de passar por fases relacionadas à sobrevivência, segurança, prazer carnal e material, começa a perceber que tais conquistas não são suficientes e começa a se questionar sobre o real sentido da existência. A percepção de que há algo maior do que os desafios, distrações e tentações existentes no mundo material, é o sinal de que o despertar finalmente começou. Esta fase pode ser muito dolorosa pois desencadeia sentimento de frustração em relação ao mundo e até sintomas de Está extremamente ligado às questões materiais e, ao olhar para o outro, o enxerga como oponente, como obstáculo a ser vencido para a conquista dos objetivos ligados à matéria. Portanto, a felicidade neste estágio está diretamente relacionada à fatores externos, ao “ter”. Quando não consegue atingir os objetivos, o espírito escolhe assumir o papel de vítima. As emoções dominam a razão e impedem que o ser que está neste nível de despertar consiga vivenciar a verdadeira realidade do mundo a sua volta. Mas o despertar começa a partir do momento em que este ser, depois de passar por fases relacionadas à sobrevivência, segurança, prazer carnal e material, começa a perceber que tais conquistas não são suficientes e começa a se questionar sobre o real sentido da existência. A percepção de que há algo maior do que os desafios, distrações e tentações existentes no mundo material, é o sinal de que o despertar finalmente começou. Esta fase pode ser muito dolorosa pois desencadeia sentimento de frustração em relação ao mundo e até sintomas de depressão

A dúvida Nesta fase do despertar, o espírito questiona o mundo a sua volta. Antes completamente dominado pelo mundo material, agora passa a perceber este tipo de vida como uma realidade sem real conexão, sem valor. As regras sociais e toda a crença existente passam a não fazer sentido como antes e as buscas por respostas, pelo autoconhecimento se tornam prioridade. Nesta fase o ser humano procura entender melhor o mundo onde está inserido. Sente-se deslocado, confuso e ainda mantém a tendência de culpar o outro pelos seus próprios problemas, causados por suas próprias decisões e ações: seja a família, amigos ou instituições. Como deixou de ser mero espectador e passou a questionar, aqui o espírito abandona o papel de vítima e assume outro, de sobrevivente, em meio a um mundo repleto (aos seus olhos) de injustiças. Mesmo tendo adquirido o poder questionador, nesta fase o ser humano ainda não se encontra totalmente livre do poder influenciador de certas de Nesta fase o ser humano procura entender melhor o mundo onde está inserido. Sente-se deslocado, confuso e ainda mantém a tendência de culpar o outro pelos seus próprios problemas, causados por suas próprias decisões e ações: seja a família, amigos ou instituições. Como deixou de ser mero espectador e passou a questionar, aqui o espírito abandona o papel de vítima e assume outro, de sobrevivente, em meio a um mundo repleto (aos seus olhos) de injustiças. Mesmo tendo adquirido o poder questionador, nesta fase o ser humano ainda não se encontra totalmente livre do poder influenciador de certas de crenças limitantes e muito menos da aprovação social para seus atos. Desta forma, tenta se encaixar nas regras e padrões determinados.

Consciência plena - O autoconhecimento Este nível de despertar pode ser entendido como o início da consciência real da transformação espiritual. Durante este processo de autoconhecimento, o ser humano busca a reclusão para conseguir “ouvir” o que diz sua alma com mais clareza. Há aqui um rompimento com valores pré-estabelecidos pela sociedade. É como se a venda fosse que durante toda a sua existência até agora lhe fosse retirada dos olhos e o mundo, antes repleto de cinza, passasse a adquirir contornos finalmente mais coloridos. O aprendizado desta fase é caracterizado por reunir sentimentos contraditórios de alívio e angústia. Alívio por conseguir perceber melhor o mundo em que está inserido e angústia ao colocarmos pessoas e posições sociais em segundo plano. A fé e a espiritualidade se desenvolvem e a alma passa a compreender É como se a venda fosse que durante toda a sua existência até agora lhe fosse retirada dos olhos e o mundo, antes repleto de cinza, passasse a adquirir contornos finalmente mais coloridos. O aprendizado desta fase é caracterizado por reunir sentimentos contraditórios de alívio e angústia. Alívio por conseguir perceber melhor o mundo em que está inserido e angústia ao colocarmos pessoas e posições sociais em segundo plano. A fé e a espiritualidade se desenvolvem e a alma passa a compreender leis de causa e efeito , portanto passa a entender o que carma significa. Seres com o mesmo padrão vibratório se aproximam pela afinidade e seres com padrões diferentes, se afastam. Por isso o terceiro nível pode trazer sofrimento quando o ser que passa por ele tenta despertar o conhecimento adquirido a outros seres que ainda não se encontram no mesmo padrão vibracional. O sentimento de deslocamento no mundo se acentua, mas a evolução é contínua e irreversível. Neste nível há um grande trabalho interno muitas vezes assustador.

O despertar real espiritual Este nível tem como característica o duelo entre os vícios do mundo físico e os valores do mundo espiritual. O desapego surge através da consciência plena do despertar espiritual, da consciência da existência da luz imaterial. Os valores aprendidos são aperfeiçoados e a vida é valorizada na sua totalidade. Não há mais espaço para feridas ou qualquer tipo de dor, apenas o interesse na evolução espiritual. A energia negativa é liberada e o ser experimenta a paz. Qualquer dúvida ou sofrimento experimentado nos três níveis anteriores é dissipado pela certeza da fé, da existência de um poder superior. Não há mais espaço para ressentimentos, ódio, sentimentos inferiores. Nesta fase, o ser vivencia a união do seu espírito com as camadas superiores. A energia negativa é liberada e o ser experimenta a paz. Qualquer dúvida ou sofrimento experimentado nos três níveis anteriores é dissipado pela certeza da fé, da existência de um poder superior. Não há mais espaço para ressentimentos, ódio, sentimentos inferiores. Nesta fase, o ser vivencia a união do seu espírito com as camadas superiores.

Consciência plena O nível cinco marca o início do Nirvana. As almas não sentem mágoas ou ressentimentos e passam a ser guiadas pela inspiração e não mais pela emoção. É a recuperação da verdadeira identidade do infinito, do ser Divino. Nesta fase, o ser humano ultrapassa os limites da matéria e se reconecta ao universo. É a verdadeira e literal reunião com Deus. O reino do criador se abre e passa a ser explorado. Nesta fase o espírito se apodera de suas capacidades e assume a construção da vida que pretende trilhar. A intuição promove a conexão direta com o O reino do criador se abre e passa a ser explorado. Nesta fase o espírito se apodera de suas capacidades e assume a construção da vida que pretende trilhar. A intuição promove a conexão direta com o Divino . Se nos níveis iniciais o espírito se sentia preso a regras impostas pela sociedade e por instituições, agora ele se encontra completamente livre. Abandona o passado, não pensa no futuro, vive intensamente o presente. A iluminação é fator determinante na vida no planeta Terra, mas não representa o fim de uma jornada. De fato, ao chegar ao nível cinco, se inicia a verdadeira experiência espiritual, já que este nível representa a porta para a volta de um espírito liberto, consciente e auto realizado. Espírito que encontra a porta para a totalidade cósmica onde inúmeros universos coexistem.