10 ervas que podem te ajudar a ter sonhos lúcidos
Sonhos lúcidos: Utilizadas por muitas tribos pelo mundo, chás naturais pode te ajudar a ter sonhos lúcidos com mais facilidade, vivacidade e por mais tempo. Veja quais são as ervas mais recomendadas e seus efeitos no subconsciente.
04/09/2025 23:20
Se você chegou até aqui, é porque provavelmente deseja ter uma experiência mais profunda, prolongada e intensa com sonhos lúcidos. Mesmo que essa seja a sua primeira vez diante do assunto, o uso de determinadas ervas pode acelerar esse processo consciente e ainda proporcionar uma noite de sono com mais qualidade. Basta seguir as recomendações, conheça as ervas que podem te ajudar a ter sonhos lúcidos!
Ervas que podem te ajudar a ter sonhos lúcidosApesar de inúmeras técnicas disponíveis para se ter sonhos lúcidos, para muitas pessoas o uso de ervas pode proporcionar experiências e sensações adicionais, além de tornar as noites de sono mais relaxantes e restauradoras. A seguir, listamos 10 opções de ervas relacionadas aos sonhos para que você possa experimentar e escolher aquela(s) que proporcionar(em) os melhores resultados. Lembrando que, em hipótese alguma, você deverá fazer o uso indiscriminado das ervas listadas abaixo. O consumo deve ser realizado somente após a exclusão de riscos como reações alérgicas, intolerâncias ou interações com outros medicamentos. Utilize as ervas com consciência, sempre dentro das dosagens recomendadas e isoladamente (evite ao máximo misturar duas ou mais ervas em um mesmo chá, por exemplo).
Calea Zacatechichi (Erva-do-sonho)Conhecida como a erva-do-sonho, a Calea Zacatechichi é muito utilizada pelos índios mexicanos Chontal, com a finalidade de obter mensagens dividas por meio dos sonhos. Também conhecida como “folha de deus”, a erva promove uma maior incidência de sonhos e te ajuda a lembrar da grande maioria deles. Relatos afirmam que o uso da erva torna muito mais fácil se lembrar dos sonhos, mesmo que você seja uma pessoa que quase nunca se lembra de nada. De efeito relaxante e sonífero, seu uso é indicado especialmente para os iniciantes ou pessoas que estejam pensando em iniciar no mundo dos sonhos lúcidos.
Ginkgo BilobaLargamente consumido aqui no Brasil sob diversas indicações, o Ginkgo Biloba atua sobre a memória e aumenta as funções cerebrais, de modo que ambas as propriedades podem te fazer sonhar melhor. Essa erva não é exatamente uma das mais potentes ferramentas para se ter sonhos lúcidos, mas certamente pode te ajudar a ter uma melhor circulação sanguínea cerebral, um aumento nas funções cognitivas e no pensamento crítico. Comumente utilizado para o tratamento do Alzheimer, o Ginkgo Biloba pode ser administrado diariamente não somente com a finalidade de sonhar, mas também para manter uma saúde de qualidade.
Sinicuichi (Heimia salicifolia)Outro exemplar proveniente do México, Sinicuichi é um arbusto com flor que possivelmente foi utilizado pelos índios Astecas durante rituais de transe. Hoje em dia, seu uso continua sendo atribuído às alterações do subconsciente. Acredita-se que a Heima Salicifolia seja capaz de induzir sonhos poderosos, e que muitas vezes seriam capazes de alterar elementos da vida desperta. Chamada de “abridora de Sol”, a erva permite que os usuários acessem memórias tão distantes que muitas vezes nem sequer sabiam que existia. E não é só isso! A erva também é utilizada para conceder ao usuário habilidades avançadas de audição. Muitas pessoas relatam serem capazes de ouvir sons distantes após terem ingerido a Sinicuichi — e esse efeito pode durar horas.
Raiz de ValerianaA Valeriana é uma erva, mas sua raiz é comumente utilizada para diversos fins medicinais. Ela é conhecida por sua capacidade de induzir o sono e ajudar as pessoas que sofrem com insônia a dormirem mais rápido. Para os sonhos lúcidos, pode ser utilizada para promover enredos incríveis. Em termos medicinais, a raiz de Valeriana costuma ser indicada para tratar dores nas articulações, dores de cabeça e aliviar os sintomas da depressão. Atua como relaxante e sedativo, fazendo dela a solução perfeita para quem precisa dormir rápido e profundamente. O único ponto negativo é que as folhas frescas da Valeriana cheiram muito mal.
Raiz de Aspargo SelvagemCom propriedades associadas também a projeção astral, a raiz de aspargo é conhecida como “a erva voadora”, já que possui a capacidade de “levar as pessoas ao universo enquanto dormem”. A erva também possui propriedades energéticas, te ajudando a abrir seu coração e melhorar a energia que emana dele. A melhor maneira de consumir essa erva é por meio de um chá bem forte, utilizando a raiz e as folhas do aspargo. Coe o líquido e o beba ainda quente. Procure não demorar muito para beber tudo, e vá dormir logo em seguida. Uma dica: mantenha um caderninho e uma caneta ao lado da cama, pois você vai querer anotar tudo o que acontecer essa noite.
Hortelã-pimentaProvavelmente a erva mais popular da lista, a hortelã-pimenta é capaz de garantir a qualidade do sono e tornar os sonhos mais vívidos e “vivos”. Pode ser administrado por meio de chás ou extratos. Apesar de ser deliciosa, a erva pode ser utilizada durante o banho, adicionando gotas de óleo de menta na banheira ou em um recipiente com água (se estiver em um chuveiro), antes de ir se deitar.
VerbascumCom diversas propriedades medicinais para o tratamento de infecções e inflamações, o Verbascum possui uma característica muito específica com relação aos sonhos lúcidos e a qualidade do sono. Acredita-se que essa erva é capaz de afastar espíritos malignos e pesadelos enquanto você dorme. O Verbascum é muito utilizado por diversas tribos para reduzir a incidência de sonhos assustadores. Não há muita informação ou pesquisas que asseguram completamente o uso dessa erva, então faça uso com muita cautela.
Silene Capensis (raiz dos sonhos africana)Utilizada amplamente pela tribo Xhosa, nativos sul-africanos, a erva Silene Capensis é capaz de induzir a poderosos e incrivelmente vívidos sonhos. E fica melhor: a raiz dos sonhos africana, como é chamada, pode te ajudar a se lembrar dos sonhos nos mínimos detalhes na manhã seguinte, mesmo quando apenas uma pequena dose da erva é administrada. A melhor forma de tomar essa erva é utilizando a raiz em pó para fazer um chá bem forte. Em seguida, coe o líquido e beba. Os efeitos demoram para aparecer, então beba o chá logo pela manhã; se deixar para beber antes de dormir, os efeitos não serão tão fortes. E lembre-se: não exceda a dosagem de 200mg. Quantias maiores podem fazer com que você passe mal e vomite até expelir toda a erva do seu corpo. Essa característica é outra propriedade da erva, utilizada para realizar a limpeza do organismo por algumas tribos. Juntamente a Silene Capensis, você também pode se informar sobre ervas como a Entada rheedii (Erva-dos-Sonhos-Africana), Harpagophytum Procumbens (Garra do Diabo), Estragão-Mexicano (Tagetes lucida), Ubhubhubhu (Helinus integrifolius) e Uzara (Xysmalobium undulatum).
Artemísia (Erva-de-São-João)Chamada também de losna ou absinto, a Artemísia é muito eficaz para acrescentar e aprimorar alguns efeitos dos sonhos, como a sensação de vivacidade e a presença de cores mais convincentes. Além disso, o uso da erva também aumenta sua consciência, permitindo que você perceba mais facilmente o que está acontecendo e desperte dentro dos sonhos lúcidos. A erva pode ser consumida preferencialmente em forma de chá com suas folhas, algumas horas antes de ir para a cama. Existem muitos outros chás direcionados aos sonhos lúcidos que levam a Artemísia como ingrediente principal. Outra alternativa, se você não quiser beber a erva, é colocar algumas folhas dentro do seu travesseiro, junto com lavanda e outras ervas com propriedades calmantes.
BardanaMuito utilizada para o tratamento de problemas dermatológicos, a Bardana pode ser facilmente encontrada no Brasil e, em termos de sonhos, permite que o usuário sonhe mais frequentemente com elementos positivos. O consumo da erva em forma de chá ajuda a acalmar a mente e afastar os pesadelos. Portanto, se você anda tendo muitos sonhos assustadores, a Bardana pode ser uma excelente alternativa para reverter esse quadro.
Dicas para extrair os melhores efeitos das ervasAssim como qualquer outro suplemento ou tratamento contínuo, essas ervas não irão lhe conceder sonhos lúcidos imediatamente, num estalar de dedos. Para conseguir esses resultados, será preciso se esforçar um pouco mais e aprender algumas técnicas. A primeira e mais importante é: você vai ter que continuar escrevendo seus sonhos todas as noites se quiser os melhores resultados. Não há como fugir dessa obrigação. O fato é que as ervas atuam para ampliar quaisquer esforços que você faz para ter sonhos lúcidos. Além de baratas, as ervas devem lhe apresentar um mundo completamente novo na hora de dormir. Mas, para isso, você precisa seguir algumas regrinhas básicas:
- Antes de experimentar qualquer erva, procure um médico para saber se o consumo não lhe fará mal. Por menor que seja, existe sempre um risco de reações ou que não combine com alguma coisa que você já esteja tomando (como um medicamento, um alimento, etc);
- Antes da sua primeira experiência com qualquer uma das ervas apresentadas, tenha consigo um caderninho para anotar os efeitos de cada uma delas no seu organismo. Dessa forma, você será capaz de fazer um comparativo e selecionar as que proporcionaram os melhores resultados;
- Não tome mais de duas ervas de uma só vez. É recomendado tomar a mesma erva durante algumas semanas para que você conheça realmente os seus efeitos, e só então tente outra;
- Leia sempre tutoriais e receitas a respeito de cada erva antes de sair fazendo chás ou ingerindo as ervas de qualquer jeito. Tome esse cuidado, pois cada erva possui um modo de preparo diferente, bem como a dosagem.