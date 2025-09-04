10 ervas que podem te ajudar a ter sonhos lúcidos

Calea Zacatechichi (Erva-do-sonho) Conhecida como a erva-do-sonho, a Calea Zacatechichi é muito utilizada pelos índios mexicanos Chontal, com a finalidade de obter mensagens dividas por meio dos sonhos. Também conhecida como “folha de deus”, a erva promove uma maior incidência de sonhos e te ajuda a lembrar da grande maioria deles. Relatos afirmam que o uso da erva torna muito mais fácil se Conhecida como a erva-do-sonho, a Calea Zacatechichi é muito utilizada pelos índios mexicanos Chontal, com a finalidade de obter mensagens dividas por meio dos sonhos. Também conhecida como “folha de deus”, a erva promove uma maior incidência de sonhos e te ajuda a lembrar da grande maioria deles. Relatos afirmam que o uso da erva torna muito mais fácil se lembrar dos sonhos , mesmo que você seja uma pessoa que quase nunca se lembra de nada. De efeito relaxante e sonífero, seu uso é indicado especialmente para os iniciantes ou pessoas que estejam pensando em iniciar no mundo dos sonhos lúcidos.

Ginkgo Biloba Largamente consumido aqui no Brasil sob diversas indicações, o Ginkgo Biloba atua sobre a memória e aumenta as funções cerebrais, de modo que ambas as propriedades podem te fazer sonhar melhor. Essa erva não é exatamente uma das mais potentes ferramentas para se ter sonhos lúcidos, mas certamente pode te ajudar a ter uma melhor circulação sanguínea cerebral, um aumento nas funções cognitivas e no pensamento crítico. Comumente utilizado para o tratamento do Alzheimer, o Ginkgo Biloba pode ser administrado diariamente não somente com a finalidade de sonhar, mas também para manter uma saúde de qualidade. Largamente consumido aqui no Brasil sob diversas indicações, o Ginkgo Biloba atua sobre a memória e aumenta as funções cerebrais, de modo que ambas as propriedades podem te fazer sonhar melhor. Essa erva não é exatamente uma das mais potentes ferramentas para se ter sonhos lúcidos, mas certamente pode te ajudar a ter uma melhor circulação sanguínea cerebral, um aumento nas funções cognitivas e no pensamento crítico. Comumente utilizado para o tratamento do Alzheimer, o Ginkgo Biloba pode ser administrado diariamente não somente com a finalidade de sonhar, mas também para manter uma saúde de qualidade.

Sinicuichi (Heimia salicifolia) Outro exemplar proveniente do México, Sinicuichi é um arbusto com flor que possivelmente foi utilizado pelos índios Outro exemplar proveniente do México, Sinicuichi é um arbusto com flor que possivelmente foi utilizado pelos índios Astecas durante rituais de transe. Hoje em dia, seu uso continua sendo atribuído às alterações do subconsciente. Acredita-se que a Heima Salicifolia seja capaz de induzir sonhos poderosos, e que muitas vezes seriam capazes de alterar elementos da vida desperta. Chamada de “abridora de Sol”, a erva permite que os usuários acessem memórias tão distantes que muitas vezes nem sequer sabiam que existia. E não é só isso! A erva também é utilizada para conceder ao usuário habilidades avançadas de audição. Muitas pessoas relatam serem capazes de ouvir sons distantes após terem ingerido a Sinicuichi — e esse efeito pode durar horas.

Raiz de Valeriana A Valeriana é uma erva, mas sua raiz é comumente utilizada para diversos fins medicinais. Ela é conhecida por sua capacidade de induzir o sono e ajudar as pessoas que sofrem com A Valeriana é uma erva, mas sua raiz é comumente utilizada para diversos fins medicinais. Ela é conhecida por sua capacidade de induzir o sono e ajudar as pessoas que sofrem com insônia a dormirem mais rápido. Para os sonhos lúcidos, pode ser utilizada para promover enredos incríveis. Em termos medicinais, a raiz de Valeriana costuma ser indicada para tratar dores nas articulações, dores de cabeça e aliviar os sintomas da depressão . Atua como relaxante e sedativo, fazendo dela a solução perfeita para quem precisa dormir rápido e profundamente. O único ponto negativo é que as folhas frescas da Valeriana cheiram muito mal.

Raiz de Aspargo Selvagem Com propriedades associadas também a projeção astral, a raiz de aspargo é conhecida como “a erva voadora”, já que possui a capacidade de “levar as pessoas ao universo enquanto dormem”. A erva também possui propriedades energéticas, te ajudando a abrir seu coração e melhorar a energia que emana dele. A melhor maneira de consumir essa erva é por meio de um chá bem forte, utilizando a raiz e as folhas do aspargo. Coe o líquido e o beba ainda quente. Procure não demorar muito para beber tudo, e vá dormir logo em seguida. Uma dica: mantenha um caderninho e uma caneta ao lado da cama, pois você vai querer anotar tudo o que acontecer essa noite. Com propriedades associadas também a projeção astral, a raiz de aspargo é conhecida como “a erva voadora”, já que possui a capacidade de “levar as pessoas ao universo enquanto dormem”. A erva também possui propriedades energéticas, te ajudando a abrir seu coração e melhorar a energia que emana dele. A melhor maneira de consumir essa erva é por meio de um chá bem forte, utilizando a raiz e as folhas do aspargo. Coe o líquido e o beba ainda quente. Procure não demorar muito para beber tudo, e vá dormir logo em seguida. Uma dica: mantenha um caderninho e uma caneta ao lado da cama, pois você vai querer anotar tudo o que acontecer essa noite.

Hortelã-pimenta Provavelmente a erva mais popular da lista, a hortelã-pimenta é capaz de garantir a qualidade do sono e tornar os sonhos mais vívidos e “vivos”. Pode ser administrado por meio de chás ou extratos. Apesar de ser deliciosa, a erva pode ser utilizada durante o banho, adicionando gotas de óleo de menta na banheira ou em um recipiente com água (se estiver em um chuveiro), antes de ir se deitar. Provavelmente a erva mais popular da lista, a hortelã-pimenta é capaz de garantir a qualidade do sono e tornar os sonhos mais vívidos e “vivos”. Pode ser administrado por meio de chás ou extratos. Apesar de ser deliciosa, a erva pode ser utilizada durante o banho, adicionando gotas de óleo de menta na banheira ou em um recipiente com água (se estiver em um chuveiro), antes de ir se deitar.

Verbascum Com diversas propriedades medicinais para o tratamento de infecções e inflamações, o Verbascum possui uma característica muito específica com relação aos sonhos lúcidos e a qualidade do sono. Acredita-se que essa erva é capaz de afastar Com diversas propriedades medicinais para o tratamento de infecções e inflamações, o Verbascum possui uma característica muito específica com relação aos sonhos lúcidos e a qualidade do sono. Acredita-se que essa erva é capaz de afastar espíritos malignos e pesadelos enquanto você dorme. O Verbascum é muito utilizado por diversas tribos para reduzir a incidência de sonhos assustadores. Não há muita informação ou pesquisas que asseguram completamente o uso dessa erva, então faça uso com muita cautela.

Silene Capensis (raiz dos sonhos africana) Utilizada amplamente pela tribo Xhosa, nativos sul-africanos, a erva Silene Capensis é capaz de induzir a poderosos e incrivelmente vívidos sonhos. E fica melhor: a raiz dos sonhos africana, como é chamada, pode te ajudar a se lembrar dos sonhos nos mínimos detalhes na manhã seguinte, mesmo quando apenas uma pequena dose da erva é administrada. A melhor forma de tomar essa erva é utilizando a raiz em pó para fazer um chá bem forte. Em seguida, coe o líquido e beba. Os efeitos demoram para aparecer, então beba o chá logo pela manhã; se deixar para beber antes de dormir, os efeitos não serão tão fortes. E lembre-se: não exceda a dosagem de 200mg. Quantias maiores podem fazer com que você passe mal e vomite até expelir toda a erva do seu corpo. Essa característica é outra propriedade da erva, utilizada para realizar a limpeza do organismo por algumas tribos. Juntamente a Silene Capensis, você também pode se informar sobre ervas como a Entada rheedii (Erva-dos-Sonhos-Africana), Harpagophytum Procumbens (Garra do Diabo), Estragão-Mexicano (Tagetes lucida), Ubhubhubhu (Helinus integrifolius) e Uzara (Xysmalobium undulatum). Utilizada amplamente pela tribo Xhosa, nativos sul-africanos, a erva Silene Capensis é capaz de induzir a poderosos e incrivelmente vívidos sonhos. E fica melhor: a raiz dos sonhos africana, como é chamada, pode te ajudar a se lembrar dos sonhos nos mínimos detalhes na manhã seguinte, mesmo quando apenas uma pequena dose da erva é administrada. A melhor forma de tomar essa erva é utilizando a raiz em pó para fazer um chá bem forte. Em seguida, coe o líquido e beba. Os efeitos demoram para aparecer, então beba o chá logo pela manhã; se deixar para beber antes de dormir, os efeitos não serão tão fortes. E lembre-se: não exceda a dosagem de 200mg. Quantias maiores podem fazer com que você passe mal e vomite até expelir toda a erva do seu corpo. Essa característica é outra propriedade da erva, utilizada para realizar a limpeza do organismo por algumas tribos. Juntamente a Silene Capensis, você também pode se informar sobre ervas como a Entada rheedii (Erva-dos-Sonhos-Africana), Harpagophytum Procumbens (Garra do Diabo), Estragão-Mexicano (Tagetes lucida), Ubhubhubhu (Helinus integrifolius) e Uzara (Xysmalobium undulatum).

Artemísia (Erva-de-São-João) Chamada também de losna ou absinto, a Chamada também de losna ou absinto, a Artemísia é muito eficaz para acrescentar e aprimorar alguns efeitos dos sonhos, como a sensação de vivacidade e a presença de cores mais convincentes. Além disso, o uso da erva também aumenta sua consciência, permitindo que você perceba mais facilmente o que está acontecendo e desperte dentro dos sonhos lúcidos. A erva pode ser consumida preferencialmente em forma de chá com suas folhas, algumas horas antes de ir para a cama. Existem muitos outros chás direcionados aos sonhos lúcidos que levam a Artemísia como ingrediente principal. Outra alternativa, se você não quiser beber a erva, é colocar algumas folhas dentro do seu travesseiro, junto com lavanda e outras ervas com propriedades calmantes.