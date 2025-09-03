Horóscopo
Orações para o mês de setembro: o mês da Bíblia
Aprofunde sua espiritualidade com orações poderosas para Setembro. Encontre paz, proteção e prosperidade através dessas práticas que transformam vidas.
03/09/2025 23:26
Setembro é tradicionalmente celebrado como o Mês de Bíblia, uma oportunidade especial para os cristãos dedicarem-se ao estudo das Escrituras. Que tal aproveitar esse período para fortalecer sua fé e se aprofundar no Livro Sagrado? A seguir, você encontrará orações poderosas para abençoar e inspirar seus estudos bíblicos durante este mês.
Orações para o mês de setembroA Igreja instituiu setembro como o Mês da Bíblia com o propósito de aproximar os fiéis da Palavra de Deus, promovendo a meditação e o aprofundamento nas Escrituras. Como nos lembra a carta aos Hebreus: "A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração" (Hb 4,12). Abaixo, você encontrará três orações para o mês de setembro especiais que o ajudarão a viver este mês com mais paz e fé, mergulhando no amor e na sabedoria de Deus.
Oração para dia 1º de setembro: Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da CriaçãoConheça essa belíssima oração escrita pelo Papa Francisco, a Oração cristã com a criação.
“Nós Vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais! Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria, fizestes Vos parte desta terra, e contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais! Espírito Santo, que, com a vossa luz, guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação, Vós viveis também nos nossos corações a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais! Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinainos a contemplarVos na beleza do universo, onde tudo nos fala de Vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dainos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrainos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por Vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum, promovam os fracos, e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomainos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso Reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais! Amém.”
Oração de Entrega
“Senhor meu Deus entro em tua santa presença neste momento para colocar a minha vida em teu altar, derramo meu coração diante de ti neste momento, pois sei, que o Senhor cuida de mim em todo o tempo e conhece o meu caminhar, falar e pensar. Senhor mais um mês se inicia e junto com ele vem a esperança de novas coisas, novos tempos e conquistas e por isso eu quero colocar o mês de setembro em tuas mãos. Abre as portas que ficaram fechadas e derrama bênçãos sobre a minha vida durante esse mês meu Deus, que eu possa estar nos teus caminhos durante todo o tempo e que Setembro venha a ser um mês de vitórias para mim em nome de Jesus. Entrego minha vida em tuas mãos e o mês de setembro, crendo que o melhor o Senhor já tem preparado para aqueles que te servem. Obrigado meu Deus pela minha vida, por mais um mês que se inicia e que eu venha a caminhar contigo durante esse mês todo e por toda a minha vida. Amém.”
Oração para abençoar o mês de setembroConheça mais uma das orações para o mês de setembro:
“Por todos os santos e anjos lembrados neste mês, como os santos gêmeos, Cosme e Damião, ou como os anjos do amor, querubins, por todos eles e mais uma legião de benfeitores divinos, eu peço graças. Peço a presença de Deus em torno de mim guardando-me de toda a maldade. Peço a licença de ter a garantia de prosperidade, saúde, sabedoria sobre a minha mente, abundância sobre meu lar, meus negócios e paz e amor sobre meu coração. Tenho a certeza de que, com essas forças universais e pela graça, ainda de Nosso Senhor Jesus Cristo, nada irá me perturbar. Que cada dia deste novo mês seja um dia de glória, que cada dia seja santificado e que possa honrar o nome de Jesus, de seus santos anjos e, daqueles que em vida, e em espírito sempre lhe renderam glória. Eu sei, Senhor, que sob sua graça nada irá me amedrontar e que estarei invencivelmente protegido contra qualquer sugestão imperfeita. Eu sou uma rocha. Eu sou a pura radiação de seu amor divino envolvendo este corpo e sua luz e energia, que me cobrem e protegem de tudo e de todos os males. Amém.”
Orações aos Santos de setembro
- Santo do dia 01 de setembro: Santa Beatriz
- Santo do dia 02 de setembro: Santa Doroteia
- Santo do dia 03 de setembro: São Gregório Magno
- Santo do dia 04 de setembro: Santa Rosália
- Santo do dia 05 de setembro: Santa Teresa de Calcutá
- Santo do dia 06 de setembro: Santo Eleutério
- Santo do dia 07 de setembro: Beato Vicente de Santo Antônio
- Santo do dia 08 de setembro: Natividade de Nossa Senhora
- Santo do dia 09 de agosto: Santa Teresa Benedita da Cru
- Santo do dia 10 de setembro: São Nicolau de Tolentino
- Santo do dia 11 de setembro: São João Gabriel Perboyre
- Santo do dia 12 de setembro: São Nilo
- Santo do dia 13 de setembro: São João Crisóstomo
- Santo do dia 14 de setembro: Exaltação da Santa Cruz
- Santo do dia 15 de setembro: Nossa Senhora das Dores
- Santo do dia 16 de setembro: Santos Cornélio e Cipriano
- Santo do dia 17 de setembro: São Roberto Belarmino
- Santo do dia 18 de setembro: São José de Cupertino
- Santo do dia 19 de setembro: São Januário
- Santo do dia 20 de setembro: Santo André Kim
- Santo do dia 21 de setembro: São Mateus
- Santo do dia 22 de setembro: São Maurício
- Santo do dia 23 de setembro: São Pio de Pietrelcina
- Santo do dia 24 de setembro: São Geraldo
- Santo do dia 25 de setembro: São Sérgio
- Santo do dia 26 de setembro: São Cosme e São Damião
- Santo do dia 27 de setembro: São Vicente de Paulo
- Santo do dia 28 de setembro: São Venceslau
- Santo do dia 29 de setembro: Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael
- Santo do dia 30 de setembro: São Jerônimo
