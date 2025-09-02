Horóscopo
Setembro é o mês da Bíblia: veja como homenagear o livro sagrado
Mês da Bíblia: O mês de setembro é o mês da Bíblia para a Igreja Católica. Veja porque este mês foi consagrado com essa celebração e como homenagear o livro sagrado.
Carregando...
02/09/2025 23:20
compartilheSiga no
Você sabia que setembro é o mês da Bíblia? No Brasil, na África e em outros países da América Latina, o mês de setembro é dedicado à Escritura Sagrada. Descubra o porquê e como homenagear a palavra divina em sua casa.
Saiba mais:
Por que o mês de Bíblia é setembro?O mais interessante é que a atribuição deste mês como celebração do Livro Sagrado aconteceu por causa de um fato ocorrido no Brasil. Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, completava 50 anos de existência e por isso resolveu propor uma ação bíblica de evangelização e conhecimento das palavras sagradas para fiéis, leigos e consagrados. O mês de setembro foi escolhido para essa celebração porque é nele que se celebra a memória de São Jerônimo, um importante biblista da história do Catolicismo.
A celebração se propagouA partir da ação da Arquidiocese de Belo Horizonte, o serviço de animação bíblica das Irmãs Paulinas passou a celebrar e propagar, todos os anos, a comemoração de setembro como mês da Bíblia. Vários grupos bíblicos abraçaram a data e em seguida a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tornou a data oficial em todo o país. Como o maior país católico do mundo, o Brasil influenciou outros países a instituírem também esta data comemorativa ao livro sagrado, sendo adotado em outros países africanos e latino americanos.
A importância de São JerônimoSão Jerônimo nasceu em uma família culta e abastada da Dalmácia (atual Croácia) no ano de 340. Com o falecimento de seus pais, ele foi morar em Roma, onde aprofundou seus conhecimentos cristãos e sua fé, pedindo para ser batizado aos 25 anos. De temperamento forte e radical, Jerônimo fazia orações incansável e jejuns muito rigorosos, indo ao deserto para encontrar a sua fé. Foi em Constantinopla que ele conheceu São Gregório, que o mostrou o caminho de amor pelo estudo do Livro Sagrado. A partir de então, São Jerônimo passou a dedicar sua vida ao estudo das palavras de Deus. Aprendeu a falar hebraico e grego para compreender as escrituras e seu conhecimento amplo deu-lhe fama, sendo chamado pelo Papa Damaso em Roma. Lá, o Papa deu a ele a missão de traduzir a Bíblia para o latim, para que o povo pudesse entendê-la. A primeira tradução da Bíblia foi chamada de Vulgata, que quer dizer popular. São Jerônimo trabalhou por muitos anos nessa tradução, pois queria transmitir com a maior veracidade e profundidade as palavras da Bíblia de forma que todos pudessem entendê-la. Por isso, ele foi um dos maiores biblistas de toda a história da Igreja. O Dia da Bíblia é celebrado no dia 30/09, dia de falecimento de São Jerônimo, por isso, faz sentido que o mês da Bíblia seja celebrado em setembro.
Como celebrar e homenagear o mês de Bíblia?Neste e em todos os outros meses, o ideal é que leiamos pelo menos uma passagem da Bíblia logo pela manhã. Assim, ela irá atuar em nossa mente durante todo o dia, nos fazendo compreender e absorver as mensagens divinas. Indicamos fazer leituras de Salmo e também as orações de setembro, para fortalecer a sua fé e louvar a Deus pelas palavras que chegam até nós através da Bíblia. Se você quiser aprender como ler e interpretar melhor a Bíblia, veja aqui.
Saiba mais: