Horóscopo
Setembro de 2025 é o verdadeiro fim de ciclo pra esses 4 signos: e o céu confirma!
Setembro de 2025 chega carregado de energia de encerramento e virada. Não é força de expressão: temos dois eclipses intensos, o retorno de Saturno para Peixes e ainda Urano retrógrado em Gêmeos, que mexe diretamente com ideias, conceitos e formas […]
01/09/2025 13:23
Setembro de 2025 chega carregado de energia de encerramento e virada. Não é força de expressão: temos dois eclipses intensos, o retorno de Saturno para Peixes e ainda Urano retrógrado em Gêmeos, que mexe diretamente com ideias, conceitos e formas de comunicação. Para alguns signos em especial, o mês não é apenas mais uma transição — é um verdadeiro fim de ciclo, com o céu apontando para a necessidade de fechar capítulos antigos e abrir espaço para o novo.
Por que setembro de 2025 marca um encerramento tão forte?
- Saturno retrógrado volta para Peixes (01/09): Saturno é o grande cobrador do zodíaco. Em Peixes, ele revisita aprendizados ligados à sensibilidade, espiritualidade e empatia. É hora de revisar o que foi negligenciado nos últimos meses.
- Eclipse lunar total em Peixes (07/09): um clímax emocional que traz à tona verdades guardadas. Como todo eclipse, marca cortes, revelações e encerramentos.
- Eclipse solar parcial em Virgem (21/09): início de uma nova etapa, mas só depois de deixar para trás o que não funciona. Um empurrão para começar de novo.
- Urano retrógrado em Gêmeos (06/09): ideias e perspectivas antigas passam por revisão. O que parecia certo pode já não fazer sentido.