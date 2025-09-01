Assine
Setembro de 2025 é o verdadeiro fim de ciclo pra esses 4 signos: e o céu confirma!

Setembro de 2025 chega carregado de energia de encerramento e virada. Não é força de expressão: temos dois eclipses intensos, o retorno de Saturno para Peixes e ainda Urano retrógrado em Gêmeos, que mexe diretamente com ideias, conceitos e formas [&#8230;]

01/09/2025 13:23

Setembro de 2025 é o verdadeiro fim de ciclo pra esses 4 signos: e o céu confirma!
crédito: Wemystic
Setembro de 2025 chega carregado de energia de encerramento e virada. Não é força de expressão: temos dois eclipses intensos, o retorno de Saturno para Peixes e ainda Urano retrógrado em Gêmeos, que mexe diretamente com ideias, conceitos e formas de comunicação. Para alguns signos em especial, o mês não é apenas mais uma transição — é um verdadeiro fim de ciclo, com o céu apontando para a necessidade de fechar capítulos antigos e abrir espaço para o novo.

Por que setembro de 2025 marca um encerramento tão forte?

  • Saturno retrógrado volta para Peixes (01/09): Saturno é o grande cobrador do zodíaco. Em Peixes, ele revisita aprendizados ligados à sensibilidade, espiritualidade e empatia. É hora de revisar o que foi negligenciado nos últimos meses.
  • Eclipse lunar total em Peixes (07/09): um clímax emocional que traz à tona verdades guardadas. Como todo eclipse, marca cortes, revelações e encerramentos.
  • Eclipse solar parcial em Virgem (21/09): início de uma nova etapa, mas só depois de deixar para trás o que não funciona. Um empurrão para começar de novo.
  • Urano retrógrado em Gêmeos (06/09): ideias e perspectivas antigas passam por revisão. O que parecia certo pode já não fazer sentido.
Esses movimentos juntos criam um caldeirão de encerramentos — e quatro signos sentem isso com mais intensidade.

Peixes — encerrando um ciclo de ilusões

O eclipse total em seu signo, somado ao retorno de Saturno, é como um despertador. Para Peixes, setembro é hora de encarar verdades que não podem mais ser adiadas. Emoções guardadas vêm à tona, e estruturas frágeis se revelam. O ciclo que se encerra é de fuga e autoengano: o céu pede maturidade, responsabilidade e escolhas conscientes.

Virgem — o novo só chega quando o velho se vai

O eclipse solar em Virgem é um marco de renovação, mas não sem antes exigir desapego do que está ultrapassado. Setembro funciona como uma faxina cósmica para a vida virginiana: trabalho, rotina, saúde e hábitos precisam ser revisitados. É fim de ciclo para padrões rígidos e ineficientes. Só depois dessa limpeza a verdadeira renovação começa.

Sagitário — o peso da quadratura em setembro de 2025

Embora não esteja diretamente no eixo dos eclipses, Sagitário sente com força a quadratura dos eclipses em Peixes e Virgem. Isso pressiona áreas de vida relacionadas a propósito, crenças e visão de futuro. Setembro pede o fim de um ciclo de excessos ou ilusões. É hora de alinhar a fé com a realidade e rever compromissos de longo prazo.

Gêmeos — a revisão profunda das ideias

Com Urano retrógrado em seu signo, Gêmeos passa por um período de revisão mental intensa. Não é exagero dizer que setembro marca o fim de um ciclo de crenças ultrapassadas. O que antes parecia seguro pode perder o sentido. Para os geminianos, é o fim de uma era de certezas superficiais — e o início de uma fase de novas perspectivas e entendimento mais profundo. Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos são os quatro signos que mais sentem setembro de 2025 como um verdadeiro encerramento de ciclo. Para uns, o peso recai sobre emoções e espiritualidade; para outros, sobre trabalho, propósito ou ideias. O céu confirma: só quem topar fechar portas terá a chance de abrir as janelas que setembro traz. Você também pode gostar:

