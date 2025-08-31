Assine
Horóscopo

Significado espiritual de setembro – reforço das energias

Se você tem interesse em saber o significado espiritual de setembro, não perca este artigo. Entenda os simbolismos que envolvem este mês.

31/08/2025

Significado espiritual de setembro – reforço das energias
Significado espiritual de setembro – reforço das energias

O significado espiritual de setembro está ligado à reorientação das energias.

Trata-se de um período para avaliar como agimos até o momento e nos organizar para enfrentar o restante do ano com a melhor atitude possível. Na língua espanhola, é o nome do mês que possui mais letras, especificamente dez. Este número simboliza a totalidade do universo, coleta imperfeições pessoais e convida ao desenvolvimento interior. É um momento fundamental para crescer pessoalmente e entender nosso lugar no mundo. Saiba um pouco mais sobre o significado espiritual de setembro neste artigo. Não deixe também de conferir aqui todas as previsões para este mês: Horóscopo, Tarot, Luas e Numerologia.
“Sorria! Setembro chegou,trazendo com ele cores, flores e amor” Michelle Meneses

Significado espiritual de setembro: origem do nome

Quando analisamos a palavra setembro, parece que vem do termo septo latino, que significa sete. Porém, a palavra é usada para denominar o nono mês. A explicação disso tem origem em um tempo antigo, quando março era o primeiro mês do ano e setembro ocupava o sétimo lugar. Quando os meses de janeiro e fevereiro foram adicionados, setembro se movimentou e se tornou o nono mês do ano. Apesar da mudança de sua posição, o nome se manteve, devido à sua popularidade. Além disso, o mês originalmente tinha vinte e nove dias, até que outro dia foi adicionado por uma reforma.

Significado espiritual de setembro para Virgem e Libra

Ambos são signos de pessoas que nasceram em setembro. Os virginianos, que dominam a maior parte do mês, são pessoas totalmente analíticas e práticas. Eles gostam de observar bem a realidade e aprender com ela. Espiritualmente, durante este mês, usam suas habilidades para refletir e reorientar suas energias. Trata-se de um bom período para saber se estamos bem e entender onde queremos ir. Librianos são pessoas equilibradas. Eles se concentram em causas, possuem comportamento verdadeiro e pensamento profundo. Também valorizam muito a beleza do mundo. Dentro do significado espiritual de setembro, librianos procuram seguir o caminho certo, de acordo com os princípios que os guiam. Mantendo uma referência moral, valores fortes farão com que se sintam à vontade e pensem bem antes de agir.

Pedra do mês de setembro: safira

Nativos deste mês possuem a safira como pedra de nascimento. As pessoas consideravam esta bela joia desde os tempos antigos como uma pedra da sabedoria. Seus tons brilhantes reforçam uma ideia de pedra divina. Ela se associa a tudo que é sagrado, considerada por muitas pessoas como a gema das pedras preciosas. Em tempos medievais, a safira simbolizava o reino dos céus e a fé inabalável. Por isso, eles a usavam como pedra de proteção para atrair boa sorte e iluminação espiritual. Saiba mais:

