Falta de energia?:
Bocejar é ruim? Entenda o que ele significa para sua energia
Quais são os significados espirituais do bocejo?
30/08/2025 23:27
Bocejar é um ato extremamente natural e por vezes até mesmo inconsciente. Diante dessa naturalidade, poucos são os que percebem que ele pode indicar mais do que uma simples manifestação de cansaço ou tédio, mas um processo de ajuste energético. O bocejo permite, principalmente àqueles treinados para tal, a detecção do tipo de energias que estão presentes em determinada pessoa; se são positivas ou negativas, bem como qual o nível de controle que há sobre elas.
O Bocejo e o Reiki
Ao observar alguns relatos de profissionais de Reiki, será possível notar que muitos iniciantes na técnica tendem a bocejar enquanto a aplicam. Isso ocorre de forma exagerada em iniciantes, pois ainda possuem um baixo controle sobre suas energias. Basicamente, esse comportamento está presente pelo fato de o ser humano ser composto por uma essência física e outra espiritual, onde o espírito reside dentro do físico da mesma forma que um pouco de água é armazenada em uma garrafa; esses corpos possuem sua própria energia ou aura, assim como tudo que está na terra. Considerando a não rigidez da aura, esta poderá oscilar sua forma em diversas situações. Justamente diante dessa capacidade elástica da essência pessoal, surge a possibilidade de contato com outras energias, moldando-se a uma completamente nova, de modo que esse ajuste é refletido, por exemplo, em bocejos. E é por esse motivo que muitos iniciantes passam a bocejar durante o processo de aplicação das técnicas de Reiki, uma vez que estão ajustando suas energias à outra pessoa e ambiente.
Afinal, bocejar é bom ou ruim?
Um bocejo não é necessariamente bom ou ruim, ele apenas significa um ajuste de suas energias. Ao entrar em um ambiente ou se aproximar de alguém carregado de energias densas e negativas, sua aura pode sofrer com essa presença e, ao se ajustar à situação, surge a tendência dos bocejos. Da mesma maneira, quando é você a apresentar uma grande carga de energias negativas, ao entrar em contato com algum ambiente iluminado espiritualmente, como templos, igrejas ou centros espirituais, aquele campo energético antes abalado, começa a se ajustar às novas energias, surgindo novamente os bocejos. Dessa forma, o simples ato de bocejar não indica sinais espirituais bons ou ruins, mas sim que está havendo um ajuste de energias, cabendo à pessoa desenvolver seu autoconhecimento e elevar sua espiritualidade. Tal processo evolutivo é essencial para aprender a interpretar ainda outros sinais em conjunto ao bocejo e analisar se é uma reação positiva ou negativa. Veja também: