A utilização de cristais em joias, especialmente em colares
, remonta a tempos antigos, quando culturas ancestrais acreditavam no poder dessas pedras para influenciar a energia vital e a saúde espiritual de seus portadores. No entanto, existem cristais que você deve evitar utilizar em colares, sabia?
Os cristais têm sido há muito tempo associados à cura, à proteção
e à harmonização das energias pessoais. Muitos de nós usamos colares com cristais como uma maneira elegante de incorporar essa influência positiva em nossa vida cotidiana.
No entanto, é crucial lembrar que nem todos os cristais são igualmente adequados para serem usados tão próximos de nosso corpo. Este artigo explora o fascinante mundo dos cristais e destaca aqueles que devemos evitar utilizar em colares devido à sua intensa energia, que pode desequilibrar as zonas superiores do nosso corpo.
11 cristais que você deve evitar utilizar em colares
À medida que mergulhamos no universo dos cristais e de suas propriedades vibracionais, é essencial compreender que cada cristal possui características únicas que podem afetar nossa energia
de maneiras distintas.
Enquanto alguns cristais promovem a calma
, a clareza mental e a cura, outros possuem uma energia tão intensa que pode sobrecarregar ou desequilibrar os centros de energia superiores em nosso corpo, incluindo o chakra coronário
e o chakra da garganta
.
É por isso que, ao escolher cristais para usar em colares ou brincos, devemos ser seletivos e conscientes, para garantir que a energia que eles irradiam esteja em sintonia com nossas necessidades e intenções pessoais.
Lembrando que NÃO existem cristais proibidos
de serem utilizados em colares ou brincos, mas sim que pedem por um cuidado especial na hora de manusear e desfrutar dessa energia.
Cristais de cores escuras
Em primeiro lugar estão os cristais de cores escuras, os quais estão bem ligados aos chakras mais inferiores. Eles têm uma energia um pouquinho mais densa, o que difere da energia dos chakras superiores, causando um certo desequilíbrio. Podemos citar como exemplos:
Obsidiana Negra
A obsidiana negra
é uma pedra de proteção e purificação, mas também possui uma energia intensa e, por vezes, avassaladora. Ela pode estimular emoções profundas e desencadear processos de limpeza emocional que podem ser desconfortáveis quando usada como um colar de uso diário.
Hematita
A hematita
é uma pedra de ancoragem e proteção, mas sua energia densa e pesada pode sobrecarregar os chakras superiores, tornando-a inadequada para uso prolongado em colares, especialmente para aqueles que são sensíveis às energias.
Jaspe Vermelho
A Jaspe Vermelha
é frequentemente associada à energia da terra, ajudando a conectar o usuário com a força e vitalidade da natureza. Sendo assim, está muito associada aos chakras inferiores, causando um certo desequilíbrio quando posicionado nos centros energéticos opostos.
Outros cristais para evitar utilizar em colares
Para além das pedras e cristais de cores escuras, existem outros que também possuem determinadas ressalvas quanto ao uso frequente em acessórios localizados na parte superior do corpo. Veja mais alguns exemplos e entenda o porquê.
Moldavita
A Moldavita
é conhecida por sua energia extremamente poderosa e é muitas vezes associada à transformação espiritual. No entanto, seu poder intenso pode ser demais para algumas pessoas, especialmente quando usada tão próxima do chakra coronário. Pode ser mais adequada para uso ocasional ou em curtos períodos de tempo.
Selenita
A Selenita
é conhecida por sua capacidade de limpar e purificar as energias, mas também pode ser muito potente, desequilibrando os chakras superiores, especialmente o chakra coronário. É melhor usá-la em espaços ou como uma pedra de cura, em vez de usá-la como um colar.
Pirita
A Pirita
é uma pedra de prosperidade e energia, mas sua natureza intensa pode criar desequilíbrios nos chakras superiores, afetando o chakra da garganta e o chakra coronário. Seu uso constante em um colar pode não ser apropriado para todos.
Cianita
Um dos cristais que você deve evitar utilizar em colares é a Cianita
. Ela é conhecida por sua capacidade de abrir os chakras superiores e promover a comunicação espiritual. No entanto, sua energia intensa pode ser excessiva para algumas pessoas, causando desequilíbrios nos chakras da garganta e do terceiro olho
, especialmente quando usada em contato próximo com a pele.
Labradorita
A Labradorita
é famosa por sua beleza e iridescência, mas sua energia vibrante e misteriosa pode ser intensa para algumas pessoas. Ela estimula o chakra do terceiro olho e pode ser usada ocasionalmente para expandir a intuição, mas o uso constante em um colar pode ser excessivo para alguns.
Pedra-da-lua
A Pedra-da-lua
é associada à energia lunar e à intuição feminina, mas sua energia delicada pode ser facilmente desregulada quando usada em colares. Ela é melhor usada em períodos específicos ou para meditação, em vez de uso contínuo.
Sugilita
A Sugilita
é conhecida por sua capacidade de ativar o chakra da coroa e estimular a espiritualidade. No entanto, sua energia pode ser muito intensa para algumas pessoas, levando a desequilíbrios nos chakras superiores quando usada como um colar de uso diário.
Lembrando que a sensibilidade aos cristais é individual, e o que pode ser desregulador para uma pessoa pode ser benéfico para outra. Portanto, é essencial prestar atenção às suas próprias reações e intuições ao escolher cristais para usar em colares.
Se você se sentir desconfortável ou desequilibrado ao usar qualquer uma dessas pedras em um colar, é aconselhável retirá-las e considerar outros métodos de uso, como mantê-las em um bolso, usá-las em pulseiras e anéis ou colocar o seu colar apenas em ocasiões específicas (como em eventos com muitas pessoas, a fim de proteger a sua energia, por exemplo).
Sempre confie em sua intuição e no que funciona melhor para você ao escolher e usar cristais.
