Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
compartilheSiga no
PEIXES - 19/fev a 20/mar
Horóscopo do Dia para Peixes
-
Amor
Seu bom humor e sede por aventuras não podem torná-la insensível às necessidades da pessoa amada. Nesse caso, dedique-se a ele sempre mais.
-
Trabalho
Não se esqueça que o seu trabalho depende do coletivo, então nada de tomar decisões unilaterais. Não aja com autossuficiência e avitará erros.
-
Bem Estar
O romance está no ar, exatamente como você queria e esperava. Assim, aproveite e invista ainda mais em algo a dois, íntimo e romântico, como sempre. Vocês estão em sintonia e a noite promete ser bem quente.
O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.