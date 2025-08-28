Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Horóscopo do Dia para Peixes

Horóscopo do Dia para Peixes

Publicidade
Carregando...
WE
WeMystic
WE
WeMystic
Repórter
28/08/2025 00:10

compartilhe

Siga no
x
HorÃ³scopo do Dia para Peixes
HorÃ³scopo do Dia para Peixes crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Peixes

PEIXES - 19/fev a 20/mar

Horóscopo do Dia para Peixes

  • Horóscopo do Dia para Peixes - Amor Amor

    Seu bom humor e sede por aventuras não podem torná-la insensível às necessidades da pessoa amada. Nesse caso, dedique-se a ele sempre mais.

  • Horóscopo do Dia para Peixes - Trabalho Trabalho

    Não se esqueça que o seu trabalho depende do coletivo, então nada de tomar decisões unilaterais. Não aja com autossuficiência e avitará erros.

  • Horóscopo do Dia para Peixes - Bem Estar Bem Estar

    O romance está no ar, exatamente como você queria e esperava. Assim, aproveite e invista ainda mais em algo a dois, íntimo e romântico, como sempre. Vocês estão em sintonia e a noite promete ser bem quente.

O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay