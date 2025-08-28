Horóscopo do Dia para Aquário
AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
Amor
Aproveite o dia de hoje para dizer e fazer tudo aquilo que o seu coração sente e quer. Assim, siga as suas convicções, corra atrás do que deseja e ignore a opinião alheia. Ser feliz e realizada é o que mais importa.
Trabalho
Nada como ser reconhecida pelas coisas que realiza e ideias que tem. Você está em um caminho muito promissor e sério, continue assim até o fim.
Bem Estar
Evite filas e opte por chegar mais cedo em casa. Descansa e busque conforto na sua paz interior.
