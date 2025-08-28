Assine
Horóscopo do Dia para Capricórnio

28/08/2025 00:09

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Amor Amor

    Um programa romântico a dois tende a deixar o clima mais leve e harmonioso entre vocês. Assim, pense e prepare tudo com muito carinho, sem deixar novamente que o estresse desgaste essa agradável parceria.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Trabalho Trabalho

    Seja mais sensata em suas decisões. Mostrar todo esse autoritarismo não está te favorecendo como se esperava. Saiba dosar.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Bem Estar Bem Estar

    Não fique se estressando à toa, você precisa ficar tranquila e se dedicar apenas a quem te ama e está com você em todos os momentos.

