CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
Horóscopo do Dia para Capricórnio
Amor
Um programa romântico a dois tende a deixar o clima mais leve e harmonioso entre vocês. Assim, pense e prepare tudo com muito carinho, sem deixar novamente que o estresse desgaste essa agradável parceria.
Trabalho
Seja mais sensata em suas decisões. Mostrar todo esse autoritarismo não está te favorecendo como se esperava. Saiba dosar.
Bem Estar
Não fique se estressando à toa, você precisa ficar tranquila e se dedicar apenas a quem te ama e está com você em todos os momentos.
