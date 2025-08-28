Horóscopo do Dia para Sagitário
SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
Horóscopo do Dia para Sagitário
Amor
Seja direta quanto ao que está sentindo. Você está adiando essa conversa há muito tempo e isso não te favorece em nada.
Trabalho
Um momento de muita intensidade marcará essa fase da sua vida profissional. Você não pode vacilar nem decepcionar.
Bem Estar
Você não está imune a acidentes, tome cuidado com os riscos de altas aventuras sem segurança.
