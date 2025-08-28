Assine
Repórter
28/08/2025 00:09

SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Amor Amor

    Seja direta quanto ao que está sentindo. Você está adiando essa conversa há muito tempo e isso não te favorece em nada.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Trabalho Trabalho

    Um momento de muita intensidade marcará essa fase da sua vida profissional. Você não pode vacilar nem decepcionar.

  • Horóscopo do Dia para Sagitário - Bem Estar Bem Estar

    Você não está imune a acidentes, tome cuidado com os riscos de altas aventuras sem segurança.

