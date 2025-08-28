Assine
Horóscopo do Dia para Escorpião

28/08/2025

28/08/2025

Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião

ESCORPIÃO - 23/out a 21/nov

Horóscopo do Dia para Escorpião

  Amor

    Aproveite que o fim de semana chegou animado e passe mais tempo com o seu amado. A descontração e a fuga da rotina farão com que vocês aprendam mais sobre o outro.

  Trabalho

    Comprometa-se com suas tarefas e não deixe mágoas e medos dominarem sua vida de maneira tão abusiva.

  Bem Estar

    Se passa todo o dia sentado no trabalho é normal que seu corpo comece a doer. Tente caminhar nas horas de descanso e à noitinha faça algum esporte que envolva dança.

O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

