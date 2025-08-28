Assine
Horóscopo do Dia para Libra

Horóscopo do Dia para Libra

LIBRA - 23/set a 22/out

  Amor

    Não fique tanto tempo se centrando apenas em você, pois ignorar o mundo a sua volta pode te fazer perder a noção do que está acontecendo com os outros.

  Trabalho

    Seja sutil em suas colocações, pois elas podem ferir pessoas que você ama e admira como nunca tinha pensado antes.

  Bem Estar

    Com tamanha falta de atenção você poderá cometer alguns erros no planejamento da semana. Para evitá-los, tenha o foco e a organização como as metas da semana. Não se distraia com bobagens.

