Horóscopo do Dia para Libra
Horóscopo do Dia para Libra
compartilheSiga no
LIBRA - 23/set a 22/out
Horóscopo do Dia para Libra
-
Amor
Não fique tanto tempo se centrando apenas em você, pois ignorar o mundo a sua volta pode te fazer perder a noção do que está acontecendo com os outros.
-
Trabalho
Seja sutil em suas colocações, pois elas podem ferir pessoas que você ama e admira como nunca tinha pensado antes.
-
Bem Estar
Com tamanha falta de atenção você poderá cometer alguns erros no planejamento da semana. Para evitá-los, tenha o foco e a organização como as metas da semana. Não se distraia com bobagens.
O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.