Horóscopo do Dia para Virgem
Horóscopo do Dia para Virgem
compartilheSiga no
VIRGEM - 23/ago a 22/set
Horóscopo do Dia para Virgem
-
Amor
Transforme seu coração, pois uma decepção não pode te amargurar para sempre. Em breve você estará pronta para conhecer novas pessoas.
-
Trabalho
Organize sua agenda, planeje suas prioridades e defina metas se quiser atingir o sucesso. Todo esse processo organizacional te ajudará e muito.
-
Bem Estar
Pegue leve com o seu corpo. Neste momento, seu sistema cardiovascular, incluindo veias e artérias são seu ponto fraco. Proteja mais o seu coração.
O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.