Horóscopo do Dia para Gêmeos

GêMEOS - 21/mai a 21/jun
Amor
Cuidado para não aparentar frieza e ser distante na maioria das vezes, você só precisa ser mais companheira e atenciosa.
Trabalho
Nada mais natural que buscar sua satisfação profissional. Se essa emprego não te oferece isso, mude assim que possível.
Bem Estar
A falta de sono pode deixá-la com o corpo dolorido. Se o dia for pesado, não fique surpresa se tiver dores de cabeça e se sentir cansada demais.
