28/08/2025 00:09

Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio

  • Horóscopo do Dia para Touro - Amor Amor

    O amor tende a estar um pouco estagnado hoje e você precisa tomar muito cuidado para não cair em uma rotina, principalmente a sexual na relação.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Trabalho Trabalho

    Você sempre tem boas ideias, mas não está sabendo como aplicá-las corretamente no seu ambiente de trabalho. Seja mais direta e imponha-se sempre que achar necessário.

  • Horóscopo do Dia para Touro - Bem Estar Bem Estar

    Seu corpo tem demonstrado insatisfação quanto ao seu jeito de se cuidar. Seja mais centrada e organizada com as pausas e alimentação.

