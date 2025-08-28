Horóscopo do Dia para Touro
TOURO - 20/abr a 20/maio
Horóscopo do Dia para Touro
Amor
O amor tende a estar um pouco estagnado hoje e você precisa tomar muito cuidado para não cair em uma rotina, principalmente a sexual na relação.
Trabalho
Você sempre tem boas ideias, mas não está sabendo como aplicá-las corretamente no seu ambiente de trabalho. Seja mais direta e imponha-se sempre que achar necessário.
Bem Estar
Seu corpo tem demonstrado insatisfação quanto ao seu jeito de se cuidar. Seja mais centrada e organizada com as pausas e alimentação.
