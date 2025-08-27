Como fazer uma limpeza espiritual utilizando anil

anil afasta os espíritos que vivem no afasta os espíritos que vivem no Umbral (que é como um purgatório para os espíritos que não conseguiram evoluir e perturbam os vivos) não por causa das suas propriedades minerais, mas sim pela sua cor azul forte que purifica o ambiente, eleva e protege a alma.

Limpeza espiritual do ambiente com anil

Antes de começar o seu ritual de limpeza espiritual , você precisa cobrir o seu plexo solar , o chakra que fica localizado um pouco acima do nosso umbigo. Os espíritos de baixa vibração nos visualizam e têm acesso a nós através desse chakra. Se nós o tampamos, eles não conseguem nos alcançar. Por isso, 3 dias antes da limpeza, tampe o seu umbigo com um esparadrapo e mantenha-o tapado.

Faça uma faxina completa do ambiente a ser purificado. Tire toda a sujeira e também livre-se de acúmulos, objetos que não têm utilidade, objetos quebrados, roupas velhas sem uso, etc.

Encha um balde com dois litros de água e acrescente uma colher de sopa de anil. Misture até diluir.

Pegue um pano limpo, de preferência novo que ainda não tenha sido utilizado e mergulhe na água com anil. Torça o pano e esfregue-o nos azulejos, no chão, no batente das portas, que são locais onde os espíritos do umbral costumam se alojar.

Feito isso, você deve durante um mês inteiro rezar em voz alta salmos bíblicos de sua preferência ou mensagens de energia positiva . Acenda velas e incensos lilás ou violeta bem perfumados, essas cores são conhecidas por transmutar energias negativas em positivas.

Limpeza espiritual pessoal

“O Senhor é o meu pastor e nada me faltará; ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo; Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade”.