Oração 21 Dias Arcanjo Miguel para Limpeza Espiritual

“Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu Eu Superior que feche a minha aura e estabeleça um canal Crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias Crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias Divinas.” “Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª Dimensão que sele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da l3a dimensão para que sele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza Crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascencionados e aos nossos assistentes Crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação auto-impostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo”.

“Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre!”

“Eu, o ser conhecido como (declare seu nome) nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e/ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades (que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações às que agora ¬renuncio) que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas.”

“Para assegurar isto, eu agora apelo ao sagrado espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram à Deus. Isto inclui todas as alianças que não honram à Deus como Ser Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo “testemunhe” esta liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja.”

“Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico a minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas que em meu ambiente ainda me servem, à vibração de Cristo também.”

“Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Ser Superior para que faça mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu declaro isto à Deus. Que seja escrito no Livro da Vida. Que assim seja. Graças a Deus.”

“Ao Universo e à Mente de Deus inteira e a cada ser Nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdôo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem, por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdôo a mim mesmo, por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu Ser Superior.”

“Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres Crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta vibrações de dor, medo e ira. Todos os portões e laços psíquicos unidos a estas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a Chama Violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retome a mim agora em seu estado purificado”.

“Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais através do quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do Domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpre. E assim é.”

“Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido(a) para sempre das influências que m impedem de fazer a vontade do Nosso Criador.”

“E assim seja! Eu dou graças a Deus, aos mestres Ascensionados, ao comando Ashtar Sheran, aos Anjos e Arcanjos e todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínuo do meu ser. Sela! Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo! Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaioth!”

Arcanjo Miguel psicografado por Greg Mize