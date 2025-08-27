Oração 21 Dias Arcanjo Miguel para Limpeza Espiritual
Oração São Miguel Arcanjo de 21 dias: No final do ciclo de 21 dias, haverá um sentimento de calma e clareza, trazendo um novo sentimento de propósito e significado na vida. A vida melhorará em todas as áreas. Comece a limpeza de tudo o que está ligando externamente com o sofrimento.
Tudo sobre a Oração de 21 Dia de São Miguel Arcanjo:
- Limpeza Espiritual de 21 Dias de São Miguel Arcanjo
- Como Fazer a Oração 21 Dias Arcanjo Miguel
- Oração 21 Dias Arcanjo Miguel para Outra Pessoa
- Origens e Significado da Oração de 21 Dias de São Miguel Arcanjo
- Benefícios Espirituais da Oração 21 Dias Arcanjo Miguel
- Depoimentos sobre a Oração 21 Dias Arcanjo Miguel
Oração São Miguel Arcanjo 21 Dias para Limpeza Espiritual (Psicografia do Arcanjo Miguel)
“Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu Eu Superior que feche a minha aura e estabeleça um canal Crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias Crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias Divinas.” “Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª Dimensão que sele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da l3a dimensão para que sele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza Crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascencionados e aos nossos assistentes Crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação auto-impostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isto apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo”.
“Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre! Eu Sou livre!”
“Eu, o ser conhecido como (declare seu nome) nesta encarnação particular, por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e/ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado, nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades (que estão ligadas com estes contratos, organizações e associações às que agora ¬renuncio) que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas.”
“Para assegurar isto, eu agora apelo ao sagrado espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram à Deus. Isto inclui todas as alianças que não honram à Deus como Ser Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo “testemunhe” esta liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente. E assim seja.”
“Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico a minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas que em meu ambiente ainda me servem, à vibração de Cristo também.”
“Ademais, dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu. Havendo declarado tudo isto eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Ser Superior para que faça mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação e peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu declaro isto à Deus. Que seja escrito no Livro da Vida. Que assim seja. Graças a Deus.”
“Ao Universo e à Mente de Deus inteira e a cada ser Nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdôo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem, por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdôo a mim mesmo, por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu Ser Superior.”
“Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres Crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta vibrações de dor, medo e ira. Todos os portões e laços psíquicos unidos a estas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a Chama Violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retome a mim agora em seu estado purificado”.
“Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais através do quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do Domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isto se cumpre. E assim é.”
“Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo, que eu seja protegido(a) para sempre das influências que m impedem de fazer a vontade do Nosso Criador.”
“E assim seja! Eu dou graças a Deus, aos mestres Ascensionados, ao comando Ashtar Sheran, aos Anjos e Arcanjos e todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínuo do meu ser. Sela! Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo! Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaioth!”
Arcanjo Miguel psicografado por Greg Mize
Como Fazer a Oração 21 Dias Arcanjo Miguel para Limpeza EspiritualA oração do Arcanjo Miguel deverá ser feita durante 21 dias seguidos, no horário que mais lhe for mais conveniente. Essa limpeza espiritual faz com que todas as suas limitações espirituais, miasmas, obsessores, pensamentos negativos e tudo aquilo que te faz mal, seja eliminado. Além disso, espere por novas oportunidades e aberturas para a sua vida. Se prepare, pois provavelmente você terá alguns sonhos estranhos na primeira e segunda semana, mas tudo isso é normal. Depois de finalizada a limpeza, sua vida irá mudar significativamente. Mas para que tudo dê certo, faça sua leitura em um horário que ninguém te incomode e liberte sua mente. Aqui fica o passo-a-passo para fazer esse poderoso ritual de oração e limpeza energética:
- Escolha um Local Sagrado: Reserve um espaço tranquilo e sagrado para suas práticas espirituais diárias. Isso pode ser um cantinho especial em sua casa ou qualquer lugar onde você se sinta em paz. Escolha um horário que ninguém interfira na sua prática diária.
- Foco e Intenção: Antes de começar a oração, concentre-se em suas intenções. Visualize uma luz purificadora ao seu redor, afastando qualquer energia indesejada.
- A Oração de São Miguel Arcanjo: Medite enquanto profere a poderosa oração.
- Consistência: Repita a oração diariamente durante 21 dias, mantendo a fé e a consistência. Este período simboliza a criação de um hábito espiritual e a quebra de padrões negativos.
- Compromisso com os 21 dias: Para que a oração 21 dias Arcanjo Miguel seja efetiva, é fundamental completar o ciclo completo sem interrupções, honrando o compromisso espiritual estabelecido.
Oração 21 Dias Arcanjo Miguel para Outra PessoaDe acordo com o canal "Na Consciência da Unidade", é possível realizar a oração em benefício de outra pessoa. Contudo, é fundamental mencionar o nome da pessoa em questão e solicitar permissão ao Eu Superior dela. A autorização para que a oração seja recebida será decidida pelo próprio Eu Superior da pessoa, desde que não faça parte da família. Esse procedimento visa garantir que não estamos interferindo no caminho específico dessa pessoa, pois cada indivíduo enfrenta desafios únicos e, dessa forma, é o Eu Superior que determinará a pertinência da intervenção. Respeitar esse processo é essencial para honrar a jornada individual de cada ser.
Origens e Significado da Oração São Miguel Arcanjo 21 DiasA Oração de São Miguel Arcanjo tem suas raízes na tradição cristã e é dirigida ao arcanjo guerreiro, conhecido por sua habilidade em afastar as forças das trevas. A prática de realizar essa oração ao longo de 21 dias é baseada na crença de que esse período de tempo é suficiente para quebrar padrões negativos e estabelecer uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Ao final do ciclo de 21 dias, haverá um sentimento de calma e clareza, trazendo um novo sentimento de propósito e significado na vida. A vida melhorará em todas as áreas. Comece a limpeza de tudo o que está ligando externamente com o sofrimento.
Benefícios Espirituais da Oração 21 Dias Arcanjo MiguelAqueles que praticam a Oração de São Miguel Arcanjo durante 21 dias relatam uma sensação de paz interior e uma maior conexão com forças espirituais positivas. Acredita-se que a limpeza espiritual promovida por esta oração pode abrir caminho para novas oportunidades e transformações positivas na vida cotidiana. Se você está buscando resultados profundos de limpeza espiritual, a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo é uma prática recomendada por muitos especialistas espirituais. A oração 21 dias Arcanjo Miguel representa uma jornada de transformação espiritual que pode trazer resultados profundos para quem a pratica com fé e consistência. Ao completar os 21 dias, muitas pessoas relatam uma sensação de renascimento espiritual e maior proteção contra energias negativas. Comece hoje mesmo sua jornada de purificação com a poderosa oração 21 dias Arcanjo Miguel.
Depoimentos de Quem Fez a Oração 21 Dias Arcanjo MiguelNo vídeo que temos em nosso canal no YouTube podemos ler vários depoimentos de pessoas que fizeram a oração e relataram a sua opinião: @wagner1224 comentou: "Comecei a oração pois tive sonhos reveladores que mostraram obsedio em pessoas de minha família. Já no primeiro dia, observei mudanças comportamentais. Os ataques se intensificam a medida que avança o processo de cura e limpeza, mas ao resistimos, não só na oração, mas em fazer o bem e não reagir mal aos ataques, mesmo os que vêm daqui, do nosso plano, impulsionados pelos obsediador, as coisas vão melhorando a cada dia. Não desistamos!" @eddysalvatore91 comentou: "Terminando hoje (o ciclo de 21 dias) a oração do Arcanjo Miguel para limpeza espiritual! Espero que tudo dê certo, e que tudo comece a fluir positivamente em minha vida, muita fé e esperança divina no coração, que o universo conspire a nosso favor, e me envie boas energias, amém!" @nataliluci2132 comentou: "Realizei esta oração, e tive sim sonhos reveladores e me sinto mais leve e tranquila. Obrigada universo e São Miguel arcanjo pela sagrada é maravilhosa experiência."
Perguntas Frequentes sobre a Oração 21 Dias Arcanjo Miguel
- Posso interromper a oração 21 dias Arcanjo Miguel e retomar depois? Recomenda-se completar os 21 dias consecutivos para obter os melhores resultados. Se houver interrupção, o ideal é reiniciar a contagem.
- Qual o melhor horário para fazer a oração 21 dias Arcanjo Miguel? O horário ideal é aquele em que você possa ter tranquilidade e concentração, sem interrupções externas.
- É normal ter sonhos intensos durante a oração 21 dias Arcanjo Miguel? Sim, muitas pessoas relatam sonhos reveladores e intensos, especialmente nas primeiras duas semanas da prática.
