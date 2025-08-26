Fases da Lua em Setembro de 2025: acredite no seu potencial

Lua Cheia de Setembro de 2025 em PeixesA Lua Cheia em Peixes, esbanjando emoção, chega acompanhada de um belíssimo eclipse lunar. Então nem é preciso dizer que o dia 7 virá carregado de uma energia poderosa de encerramento emocional e despertar espiritual. Peixes é um signo de água profundamente ligado à empatia, à sensibilidade e à intuição, e a presença de um eclipse potencializa essa influência, trazendo à tona questões emocionais e espirituais que podem ter sido reprimidas num passado não necessariamente tão distante. Essa fase marca um período intenso de revelações, ajudando você a identificar padrões emocionais e a liberar sentimentos que já não contribuem para seu crescimento. O conselho é aproveitar essa energia para se reconectar com seu lado espiritual e acolher momentos de introspecção. Se prepare para enfrentar sentimentos ocultos e, talvez, até revelações súbitas que podem trazer encerramentos necessários em relacionamentos ou em situações que ficaram pendentes. Ao mesmo tempo, tome cuidado com ilusões e distrações; a energia pisciana é fluida e propensa a devaneios. Mantenha os pés no chão e lembre-se de que o eclipse está apontando para o que precisa ser concluído para que você possa seguir em frente com mais leveza e clareza.
Dicas rápidas
Amor Não tenha medo de se entregar às mais profundas emoções e deixar o romance fluir de forma intuitiva. Mostrar-se vulnerável não é sinal de fraqueza! Dinheiro Evite grandes decisões financeiras; use o período para refletir e clarear suas intenções para o futuro. Saúde Foque em descanso e práticas de autocompaixão. Momentos de relaxamento emocional são fundamentais agora.