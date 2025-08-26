Assine
Fases da Lua em Setembro de 2025: acredite no seu potencial

Começando com um certo impulso nas ideias e sonhos graças a um Eclipse Lunar em Peixes, as Fases da Lua de setembro de 2025 prometem trazer frescor, novidades, acompanhadas de uma dose de intuição. Você precisará de empenho, e ter

26/08/2025 23:17

Fases da Lua em Setembro de 2025: acredite no seu potencial
Fases da Lua em Setembro de 2025: acredite no seu potencial
Começando com um certo impulso nas ideias e sonhos graças a um Eclipse Lunar em Peixes, as Fases da Lua de setembro de 2025 prometem trazer frescor, novidades, acompanhadas de uma dose de intuição. Você precisará de empenho, e ter suas prioridades definidas logo no começo do mês será fundamental para o sucesso. A seguir, trazemos o calendário lunar de setembro de 2025 completo para que você saiba o que esperar pelas próximas semanas. Em seguida, as Fases da Lua em Setembro 2025 revelarão dicas e previsões para cada ciclo do mês. Confira!

Fases da Lua em Setembro de 2025

Lua Data Horário Signo
Cheia (Eclipse Lunar) ????  07/09 15:08 ?
Minguante ????  14/09 07:32 ?
Nova (Eclipse Solar) ???? 21/09 16:53 ?
Crescente ???? 29/09 20:53 ?

*Horário de Brasília | GMT -3

Fases da Lua em Setembro de 2025 - A ENERGIA DOS ASTROS

Setembro será marcado pelas emoções, por prioridades e mensagens que, mesmo não sendo fáceis, serão construtivas. Acredite no seu potencial! Haverá momentos de estabilidade, em que você precisará se responsabilizar mais por aquilo que necessita em sua vida. Descubra o Conselho dos Astros para essas fases das luas! calendario luas setembro 2025  
  • Fases da Lua em Setembro de 2025

    Lua Cheia de Setembro de 2025 em Peixes

    A Lua Cheia em Peixes, esbanjando emoção, chega acompanhada de um belíssimo eclipse lunar. Então nem é preciso dizer que o dia 7 virá carregado de uma energia poderosa de encerramento emocional e despertar espiritual. Peixes é um signo de água profundamente ligado à empatia, à sensibilidade e à intuição, e a presença de um eclipse potencializa essa influência, trazendo à tona questões emocionais e espirituais que podem ter sido reprimidas num passado não necessariamente tão distante. Essa fase marca um período intenso de revelações, ajudando você a identificar padrões emocionais e a liberar sentimentos que já não contribuem para seu crescimento. O conselho é aproveitar essa energia para se reconectar com seu lado espiritual e acolher momentos de introspecção. Se prepare para enfrentar sentimentos ocultos e, talvez, até revelações súbitas que podem trazer encerramentos necessários em relacionamentos ou em situações que ficaram pendentes. Ao mesmo tempo, tome cuidado com ilusões e distrações; a energia pisciana é fluida e propensa a devaneios. Mantenha os pés no chão e lembre-se de que o eclipse está apontando para o que precisa ser concluído para que você possa seguir em frente com mais leveza e clareza.

    Dicas rápidas

    Amor Não tenha medo de se entregar às mais profundas emoções e deixar o romance fluir de forma intuitiva. Mostrar-se vulnerável não é sinal de fraqueza! Dinheiro Evite grandes decisões financeiras; use o período para refletir e clarear suas intenções para o futuro. Saúde Foque em descanso e práticas de autocompaixão. Momentos de relaxamento emocional são fundamentais agora.

  • Lua Minguante de Setembro de 2025 em Gêmeos

    A Lua Minguante em Gêmeos traz uma energia de desaceleração mental e de limpeza de informações, ideias e conexões que já perderam a relevância. Gêmeos, como signo de ar, favorece a comunicação e a curiosidade, mas na Lua Minguante, a energia é de simplificação e reflexão. Este é o momento ideal para revisar e finalizar pendências, especialmente relacionadas a conversas, comunicações e questões intelectuais. A recomendação para essa fase é evitar o acúmulo de informações e procurar clareza no que você realmente deseja comunicar e absorver. Concentre-se em eliminar distrações e em simplificar sua vida mental e social. Você pode se beneficiar ao refletir sobre o que realmente vale sua atenção e soltar o que causa dispersão ou sobrecarga. Desacelerar mentalmente e focar na objetividade será essencial para aproveitar essa fase de forma produtiva.

    Dicas rápidas

    Amor Procure manter conversas sinceras para resolver pendências e fortalecer a confiança no seu relacionamento — seja ele recente, de longa data ou apenas um flerte. Dinheiro Analise contratos e elimine gastos desnecessários para se preparar para novos começos financeiros. Saúde Dê atenção à sua saúde mental e evite sobrecarga de informações. Agora é hora de praticar o silêncio para aliviar o estresse.
  • Fases da Lua em Setembro de 2025

    Lua Nova de Setembro de 2025 em Virgem

    A Lua Nova em Virgem, acompanhada de um poderoso eclipse solar, marca um momento profundo de renovação e transformação prática. Virgem é um signo de terra que valoriza a organização, o aprimoramento e a eficiência, e o eclipse solar amplifica essas energias, incentivando novos inícios, especialmente nas áreas de saúde, trabalho e vida cotidiana. Esse é o momento ideal para iniciar mudanças reais em sua rotina e em seus hábitos, com um olhar mais detalhado e metódico. Evite começar “de qualquer jeito” se quiser que essa mudança seja duradoura. Esse eclipse pode trazer uma espécie de "reset" em como você cuida de si mesmo e organiza sua vida. O conselho é usar essa energia para estabelecer novas metas e estruturar seus planos, mas sem cair na autocrítica. Virgem pode ser exigente, mas esse eclipse convida você a focar em melhorias práticas e realistas, aceitando que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos ao longo do tempo. Busque revisar e aprimorar sua rotina, incorporando hábitos saudáveis e mais produtivos.

    Dicas rápidas

    Amor Reavalie padrões que não estejam legais assim no seu relacionamento e procure estabelecer, junto com o seu parceiro, novos hábitos que promovam uma maior estabilidade na relação. Dinheiro Organize suas finanças, planeje detalhadamente e só dê o primeiro passo para novos projetos se tiver clareza. Saúde Cuide de sua saúde física com rotinas simples e práticas; pequenos ajustes farão grandes diferenças.

  • Lua Crescente de Setembro de 2025 em Capricórnio

    A Lua Crescente em Capricórnio vem com uma energia de disciplina, foco e comprometimento com o crescimento. Como fase de expansão, a Lua Crescente é ideal para investir em projetos que exigem paciência e esforço, e em Capricórnio, a tendência é buscar estabilidade e progresso naquilo que é certo, mesmo que custe muito suor. Este é o momento de colocar em prática planos que visem resultados duradouros, especialmente no âmbito profissional e financeiro. O conselho para essa fase é estabelecer metas realistas e dar pequenos passos, com consistência. Capricórnio valoriza o trabalho duro e a dedicação, e a energia dessa fase favorece iniciativas que demandam resiliência e estrutura. Aproveite essa oportunidade para avançar em seus projetos de longo prazo e consolidar sua base para o futuro, sempre mantendo a determinação e o foco necessários para alcançar o sucesso gradual e sustentável.

    Dicas rápidas

    Amor A fase a favorável para aqueles que desejam investir em compromissos sólidos, engatando um pedido de namoro ou até mesmo casamento. Os já comprometidos devem valorizar mais o crescimento conjunto com paciência e determinação. Dinheiro Concentre-se em projetos de longo prazo; passos consistentes serão recompensados no futuro. Saúde Estabeleça uma rotina disciplinada para o autocuidado e invista em hábitos que promovam um bem-estar duradouro. Comece com estratégias fáceis de serem cumpridas.

Conselho dos astros

Mantenha a serenidade e não espere que apenas aquilo que é fácil aconteça em sua vida — esteja preparado para obstáculos e desafios. Acredite em você, porque qualquer tropeço, de uma forma ou outra, se transformará em vitória. Este mês, você precisará de mais planejamento que nos anteriores. Se fortaleça! Previsão, precaução e planejamento serão essenciais para o enfrentamento que virá. Ainda que seu caminho tenha começado árduo, lembre-se que é o correto. Não se deixe vencer pelas emoções negativas. Confira o calendário lunar 2025 completo. Saiba mais:

