Logosofia: conheça a ciência do autoconhecimento

“A verdadeira profissão do homem é encontrar seu caminho para si mesmo” Hermann Hesse

Os conceitos da logosofia

Como funciona o método da logosofia?

Quais são os objetivos da logosofia?

A evolução do ser humano de forma consciente, através da organização dos seus sistemas sensível, mental e instintivo;

O autoconhecimento, que proporciona o domínio dos elementos que compõem o segredo existencial de cada um;

A integração do espírito, para que o ser humano consiga aproveitar valores que lhe pertençam, que têm origem em sua própria herança;

Conhecimento de leis universais, essencial para ajustar avida a seus princípios sábios;

Conhecimentos sobre o mundo mental, metafísico ou transcendente, onde originam todas as ideias e pensamentos que permeiam a vida humana;

O aperfeiçoamento de uma vida nova e um destino melhor, superando ao máximo as expectativas comuns;

Desenvolvimento e domínio profundo das funções de aprender, estudar, ensinar, pensar e realizar. O método logosófico é focado em aptidões pessoais e acredita que essa é uma tendência na educação da humanidade.

A filosofia e a logosofia

As Instituições Logosóficas

Argentina

Brasil

Espanha

Estados Unidos

Israel

México

Venezuela

Uruguai

A logosofia é uma ciência que busca explorar o ser humano por inteiro, para aproveitar o máximo de seu potencial mental, psicológico e espiritual. O criador desta ciência foi Carlos Bernardo González Pecotche, também chamado de Raumsol. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, González desenvolver a logosofia a partir de sua concepção da vida humana, de Deus e do Universo. Veja neste artigo, um pouco mais sobre o significado e aplicações da logosofia.A logosofia é uma doutrina filosófica e ética, que traz ferramentas conceituais e práticas para o autoaperfeiçoamento, através de um processo de evolução consciente, levando ao conhecimento de si mesmo. Essa ciência defende que os pensamentos são autônomos, independentes de vontades individuais e que nascem e cumprem suas funções sob a influência de estados morais ou psíquicos, próprios ou de outros. A finalidade da doutrina é libertar a mente de influências sugestivas para que a pessoa, pensando melhor, compreenda seus verdadeiros propósitos de vida. Essa é uma ciência nova e concludente, que leva o homem a conhecer a si mesmo, os semelhantes, o universo e suas leis. Apresenta uma concepção diferente do ser humano, analisando a organização psíquica e mental em sua forma mais ampla. O termo reúne em uma palavra dois elementos gregos “logos” e “sofia”, que foram adotados pelo autor trazendo o significado do verbo criador ou manifestação do saber, ciência e sabedoria. A ideia era designar uma nova linha de conhecimentos, uma doutrina, método ou técnica. A logosofia surgiu em 1930, com a criação da primeira sede da Fundação Logosófica em Córdoba, Argentina.O método logosófico é essencialmente único e tem a característica de se adaptar para cada mente, proporcionando conhecimento de forma que a capacidade individual seja atendida. Os exames de aptidão e condição de assimilação levam o conceito de individualidade em conta. Seu método de ensino prioriza a necessidade de uma familiarização íntima, até identificar alguma associação do conhecimento com a vida do indivíduo. A proposta do método logosófico é guiar o ser humano ao conhecimento profundo de sua mente, em sua totalidade e funcionamento complexo. A logosofia propõe que o homem realize um estudo pleno de seu psicológico, englobando caráter, tendências, pensamentos, qualidades, defeitos e tudo que influencia direta ou indiretamente em sua mentalidade e tenha a ver com seus estados de espírito.Os objetivos logosóficos principais são:O conhecimento logosófico não é comparável com nenhum ramo do saber comum, seja psicologia, filosofia, ciência etc. Portanto, os seus princípios são originais e não foram baseados em nenhuma corrente de pensamentos pré-existente, como afirma seu próprio autor. A respeito da diferença entre filosofia e logosofia, González Pecotche esclarece o seguinte: “A Logosofia conta com duas forças poderosas que, ao unir-se e irmanar-se, levam o homem a cumprir os dois fins de sua existência: evoluir para a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Uma dessas forças é o conhecimento que brinda à mente humana; a outra, o afeto que ensina a realizar nos corações. A ciência corrente carece desse afeto, dessa força; é fria e rígida e, às vezes, especulativa e intemperante, como no caso da Filosofia; ao contrário, a Logosofia é conciliadora. Eis aí a grande diferença e o que explica porque é capaz de realizar prodígios na alma humana, que até parecem inconcebíveis àqueles que permanecem alheios a tais possibilidades.”As entidades logosóficas não possuem fins lucrativos e têm como objetivo serem centros difusores desta vertente, além de proporcionar o ambiente adequado para o estudo e prática da mesma. Podem ser encontradas instituições logosóficas nos seguintes países:Porém, existem estudantes residentes e núcleos de estudo se formando em diferentes países como Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, entre outros.