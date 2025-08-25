Assine
overlay
Início Horóscopo
Horóscopo

Calendário astrológico de setembro de 2025: eclipses e os portais da mudança!

Setembro de 2025 se apresenta como um mês de profundas transformações, onde somos chamados a equilibrar praticidade e intuição, detalhamento e visão ampla, ação individual e consideração pelo coletivo. Os eclipses atuam como portais de mudança, nos empurrando para fora [&#8230;]

Publicidade
Carregando...
PM
Paula Mariá - WeMystic
PM
Paula Mariá - WeMystic
Repórter
25/08/2025 23:18

compartilhe

Siga no
x
Calendário astrológico de setembro de 2025: eclipses e os portais da mudança!
Calendário astrológico de setembro de 2025: eclipses e os portais da mudança! crédito: Wemystic
Setembro de 2025 se apresenta como um mês de profundas transformações, onde somos chamados a equilibrar praticidade e intuição, detalhamento e visão ampla, ação individual e consideração pelo coletivo. Os eclipses atuam como portais de mudança, nos empurrando para fora de nossa zona de conforto e nos convidando a evoluir. Confira o Calendário Astrológico de Setembro de 2025 e aproveite para organizar o seu mês!

Calendário Astrológico de Setembro de 2025

Intensidade e transformações profundas na temporada de Eclipses

Setembro de 2025 promete ser um mês intenso! A temporada de Eclipses, que é típica dessa época, toca em pontos sensíveis relacionados à vida espiritual, como se os compromissos que fizemos antes de estarmos nesse mundo batessem à porta, nos pedindo atenção. O mês começa com um movimento crucial: no dia 1º, Saturno retorna ao signo de Peixes. Este retorno do planeta da estrutura e do karma ao signo das emoções e da espiritualidade nos convida a revisitar questões que pensávamos já ter resolvido, especialmente aquelas relacionadas aos nossos sonhos mais profundos e à nossa conexão com o divino. É um momento de reavaliação das estruturas emocionais que construímos e de como lidamos com nossas vulnerabilidades. Logo em seguida, no dia 2, Mercúrio ingressa em Virgem, seu domicílio, trazendo clareza mental e precisão analítica para nossas comunicações. Este trânsito favorece o pensamento crítico e a organização de ideias e pode ser um bom momento para colocar em ordem projetos que exigem atenção aos detalhes e planejamento meticuloso, mas uma temporada de Eclipses está no caminho! No dia 7 o Eclipse Lunar Total em Peixes amplifica as energias piscianas já ativadas por Saturno, criando um portal poderoso para transformações emocionais e espirituais. Segredos podem vir à tona, intuições se tornam mais aguçadas e a linha entre realidade e fantasia pode ficar borrada. É um momento de profunda introspecção, onde somos convidados a mergulhar para encontrar nossa verdade. Vale a pena prestar mais atenção ao não dito, às respostas do nosso corpo e emoções ao que acontece ao redor.

Calendário Astrológico Setembro de 2025: Relacionamentos em evidência

Tudo o que for despertado durante esse astral continua a ressoar durante todo o mês. Com a entrada de Mercúrio em Libra no dia 18 podemos começar a comunicar melhor as necessidades que o Eclipse evidenciou. Este trânsito favorece negociações, mediações e a busca por equilíbrio nas conversas difíceis, tanto nas relações íntimas quanto nas parcerias profissionais, sociedades e até mesmo interações familiares. O segundo eclipse do mês, um Eclipse Solar Parcial em Virgem, acontece no dia 21, inaugurando um novo ciclo durante o qual somos convidados a colocar em prática as prioridades que estabelecemos na primeira metade do mês. Os temas agora são saúde, trabalho e rotina e serão necessários ajustes na vida diária, para implementar mudanças profundas. Com Vênus transitando em Virgem desde o dia 19, o astral também impacta os relacionamentos, nos lembrando que amor também é cuidado e atenção aos pequenos detalhes e que a perfeição pode ser encontrada nas imperfeições do cotidiano.

Suavidade e firmeza na medida certa

O final do mês é marcado por duas mudanças significativas no dia 22: Marte ingressa em Escorpião, seu domicílio, no mesmo dia em que o Sol entra em Libra, marcando o equinócio. O entrosamento entre os dois traz coragem para enfrentar medos profundos, gerando mais equilíbrio, harmonia e justiça em nossas vidas. A chave para navegar por essas energias intensas é manter-se flexível e aberto às mudanças, lembrando que mesmo as transformações mais desafiadoras trazem consigo sementes de crescimento e renovação. Saiba mais:

Tópicos relacionados:

astrologia previsoes-mensais-completas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay