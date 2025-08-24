Horóscopo
Planeta regente de 2026: Marte assume o comando! O que esperar do ano da guerra e da ação?
Se você tá se perguntando qual é o planeta regente de 2026, a resposta é curta, direta e um pouco explosiva: Marte! Sim, o planeta da guerra, da ação e da coragem será o grande influenciador energético do ano. Mas calma, […]
24/08/2025 23:18
Se você tá se perguntando qual é o planeta regente de 2026, a resposta é curta, direta e um pouco explosiva: Marte! Sim, o planeta da guerra, da ação e da coragem será o grande influenciador energético do ano. Mas calma, tem um detalhe importante: essa regência só começa de verdade após o Ano Novo Astrológico, quando o Sol entra em Áries, lá em março. Até lá, seguimos sob a influência de Júpiter, o gigante da expansão.
Quando começa o ano de Marte? O verdadeiro início da regência do planeta de 2026Muita gente acha que o planeta regente de 2026 já começa a atuar em 1º de janeiro, mas na astrologia não é bem assim. O ciclo só vira oficialmente com o Ano Novo Astrológico, que em 2026 acontece em 20 de março, com a entrada do Sol em Áries. Até esse momento, seguimos com as vibes de Júpiter, que nos acompanhou em 2025 e segue trazendo crescimento, exageros e oportunidades até março.
Marte como planeta regente de 2026: o que isso significa?Marte é o símbolo da ação, do impulso e da guerra. Regendo 2026, ele traz um convite (ou uma convocação, dependendo do astrólogo que você consultar) para:
- Agir com coragem
- Enfrentar conflitos de frente
- Tomar decisões rápidas
- Defender o que é importante
- Mas também... cuidar pra não agir no impulso errado
No coletivo, o que esperar de um ano de Marte?Com o cenário global já recheado de conflitos e tensões políticas, a regência de Marte só intensifica:
- Possibilidade de escalada em guerras já existentes
- Clima global mais belicoso, com menos diplomacia e mais ações diretas
- Crescimento de movimentos de resistência e protestos populares
- Mudanças abruptas em lideranças políticas
- Mercados financeiros mais instáveis e reativos
Abril de 2026: conjunção histórica de Marte com Saturno e Netuno em Áries (alerta de virada poderosa!)Agora se segura na cadeira porque vem aí um dos grandes picos de tensão de 2026: Em abril de 2026, Marte vai encontrar Saturno e Netuno em Áries, num céu que ainda vai estar super carregado com a energia de cinco planetas em Áries logo após o Ano Novo Astrológico.
O que isso significa na prática?Marte + Saturno: choque entre ação e restrição. Podemos ver tentativas de contenção forçada, repressões, bloqueios, ou situações onde a pressa encontra limites. Marte + Netuno: perigo de confusão, desinformação, ações baseadas em ilusões, fake news e até aumento de violência por motivos “ideológicos” ou baseados em crenças distorcidas. Marte + Saturno + Netuno + Sol + Mercúrio (todos em Áries): uma bomba-relógio energética, que pode tanto gerar grandes movimentos de ruptura no mundo (protestos, revoluções, crises políticas), quanto acordar em muitas pessoas uma força interior gigante pra lutar por causas importantes.
“Em abril de 2026, Marte fará uma conjunção com Saturno e Netuno em Áries, marcando um dos momentos mais tensos e decisivos do ano.”
Como lidar com o planeta regente de 2026 na vida pessoal?
- Coragem pra agir, mas com estratégia.
- Cuidado com explosões emocionais e decisões por impulso.
- Pratique esportes, meditação ou qualquer coisa que ajude a canalizar a energia de forma saudável.
- Não entre em conflitos desnecessários, mas também não fuja dos que são inevitáveis.
