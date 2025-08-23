Horóscopo
São Bartolomeu: o santo protetor de Libra
São Bartolomeu é o guardião de Libra. Descubra como sua proteção pode impactar seu signo e trazer equilíbrio. Clique e explore a profundidade dessa conexão!
23/08/2025 23:26
O libriano, junto com São Bartolomeu, será encarregado das dúvidas, diálogos e ajudas da vida. O pedido por discernimento e dignidade na alma nunca pode deixar de ser feito para Deus. Os librianos são seres de bom coração, porém, às vezes, se esquecem de seus dons, que são magníficos no ramo espiritual, como a palavra de boa-fé, o encorajamento e conforto aos amigos.
São Bartolomeu, o protetor do signo de LibraUm dos apóstolos de Jesus Cristo, São Bartolomeu foi citado poucas vezes na Bíblia, comumente associado a um dos doze escolhidos do Senhor. Entretanto, podemos observar que muitas vezes o santo é referido pelo nome Natanael, citado em outros trechos evangélicos. Segundo relato de São João, Filipe havia contado a Bartolomeu que acabara de se encontrar com o Messias, e que este vinha de Nazaré. Bartolomeu, incrédulo, desdenha da informação dizendo “Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?”. Essa fala demonstra a informação que as pessoas tinham sobre alguns lugares importantes de Israel na época, geralmente esperando que destas cidades viessem generais ou algum tipo de repressão aos povos menos favorecidos. Entretanto, com a chegada do Messias, o encontro entre Jesus e Bartolomeu teve início num elogio:
“aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento”.Surpreso com essa fala inesperada, Bartolomeu responde:
“de onde me conheces?”E Jesus, então, revela a ele sua messianidade:
“antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira”.As palavras de Cristo sobre esse momento na vida de Bartolomeu fizeram com que ele percebesse que estava realmente diante do Mestre; e assim decidiu segui-lo, e fazer da fé em Jesus a sua profissão. Assim como os librianos, São Bartolomeu tinha o dom da palavra e da diplomacia; não à toa, levou os ensinamentos de Cristo para terras longínquas, como a Índia e a Europa Oriental onde, inclusive, realizou uma incrível missão de conversões sinceras e a criação de diversas comunidades cristãs. Após colher muitos frutos dessa missão de evangelização, São Bartolomeu foi preso e martirizado na cidade de Albanópolis (atualmente Derbent, na Rússia), pois o governador local não admitia a pregação do cristianismo em suas terras. Bartolomeu foi vítima de esfolamento, e até os dias atuais, sua imagem é representada segurando a própria pele na mão esquerda, e uma adaga na mão direita, instrumento do martírio que sofreu.
OraçãoSe você gostou da história de vida de São Bartolomeu, e quer fazer dela uma inspiração para sua vida em Cristo, conheça a oração ao apóstolo, para que lhe traga clareza, conforto e fé.
“São Bartolomeu, faz-me puro de espírito, torna minha alma digna de grandeza, para que eu possa ajudar e ter uma palavra de consolo para meus familiares e amigos nos momentos de dificuldade financeira. As minhas orações não podem ser em vão. Ajude-me a só levar harmonia! Amém!”
Ritual de São BartolomeuSe você está num relacionamento onde o parceiro sente muito ciúme, pegue uma camiseta velha dele e coloque-a debaixo da sua vida. Quando for se deitar, reze um Credo. No dia seguinte, pegue a camiseta e corte-a em pedaços, enquanto diz: “aqui acaba o seu ciúme por mim, em nome de São Bartolomeu”. Feito isso, pode jogar os pedacinhos da peça no lixo.
