24 de Agosto: São Bartolomeu, Dia do Diabo e Outras Superstições
23/08/2025 23:26
O dia 24 de agosto é uma data que carrega um peso significativo em diversas culturas e tradições. Marcado por superstições, presságios de azar e até mesmo desastres históricos, essa data é frequentemente associada a eventos nefastos e energias sombrias. Neste artigo, vamos explorar as diferentes facetas que transformaram o 24 de agosto no "pior dia do ano", incluindo as conexões com São Bartolomeu e as crenças populares sobre o "Dia do Diabo".
São Bartolomeu e o 24 de agostoO dia 24 de agosto é dedicado a São Bartolomeu, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Segundo a tradição cristã, Bartolomeu foi martirizado de forma brutal, sendo esfolado vivo por recusar-se a renegar sua fé. Essa morte trágica conferiu à data um ar de sacralidade misturado com uma aura de dor e sofrimento. Em algumas culturas, esse dia é visto como uma ocasião para refletir sobre o sacrifício e a fé, mas em outras, carrega um simbolismo mais sombrio, envolvendo até mesmo o próprio demônio. A lenda começa com São Bartolomeu sendo chamado para realizar um exorcismo em uma pessoa possuída por um espírito maligno. Demonstrando grande poder espiritual e fé inabalável, Bartolomeu teria confrontado a entidade, forçando-a a se revelar. Durante o exorcismo, o apóstolo utilizou orações poderosas e invocações, que fizeram o demônio sair da vítima, mas, ao invés de permitir que o espírito escapasse, Bartolomeu o aprisionou.
Um acordo com o demoDepois de tê-lo subjugado e aprisionado, São Bartolomeu, como parte de um pacto que o demônio implorou para conseguir, teria concordado em libertá-lo uma vez ao ano, no dia 24 de agosto. Este dia, portanto, marca a única ocasião em que o "coisa ruim" é solto para andar livremente, aproveitando essa oportunidade para tentar espalhar o caos e a destruição. Segundo a espiritualista Mônica Buonfiglio, na fatídica data, o demônio deixaria bem evidente alguns dos sinais da sua “saidinha”, com ventanias, com perdas, com roubos, doenças e tentações. Até os dias atuais, especialmente na Europa, a representação iconográfica de São Bartolomeu em algumas culturas é retratada segurando um cachorro numa corrente. Este cachorro, segundo a lenda, seria a representação de Satanás, que o santo aprisionou.
O dia do diabo: superstições e presságios de azarAgora que você já sabe de onde surgiu, uma das superstições mais conhecidas relacionadas ao 24 de agosto é a crença de que este é o "Dia do Diabo". Em algumas tradições europeias, especialmente na Espanha, este dia é visto como um momento em que as forças do mal estão particularmente ativas. As pessoas evitam tomar decisões importantes, iniciar novos projetos ou até mesmo sair de casa, acreditando que a data é um ímã para infortúnios. No folclore popular, o 24 de agosto é associado a acontecimentos desastrosos e azar. Diz-se que nas regiões rurais, o diabo estaria à solta, e que feitiçarias, mau-olhado e maldições têm mais poder nesta data. Algumas lendas antigas também sugerem que o próprio diabo teria escolhido essa data para marcar sua presença na Terra.
24 de agosto na história: desastres e catástrofesA história também parece dar suporte à reputação do 24 de agosto como um dia de azar. Ao longo dos séculos, vários desastres ocorreram nessa data, reforçando seu estigma. Um dos exemplos mais famosos é o Massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, na França. Nessa data, milhares de protestantes huguenotes foram assassinados em Paris e em outras cidades francesas, um evento que marcou profundamente a história religiosa e política do país. Além disso, outros eventos catastróficos também ocorreram no dia 24 de agosto. Por exemplo, em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, destruindo as cidades romanas de Pompeia e Herculano. Embora a data exata seja discutida pelos historiadores, o evento é frequentemente lembrado em torno dessa época, alimentando a ideia de que o 24 de agosto é um dia marcado por desastres naturais. No Brasil, o dia 24 de agosto 1954 foi marcado pelo suicídio do então presidente Getúlio Vargas, dando início a um período de crise no país. Em 25 de agosto de 1961, há ainda a renúncia de Jânio Quadros, precedida pelo golpe militar. Segundo Mônica, de fato,
“quem tem uma mentalidade supersticiosa pode achar que o dia 24 acaba tendo essa tal influência nefasta”.
O estigma de agosto, o mês do desgostoApesar de vivermos em tempos modernos, as superstições em torno do mês de agosto continuam a influenciar muitas pessoas. No Brasil, ele é frequentemente chamado de "mês do desgosto" ou "mês do cachorro louco", devido à crença de que é um período de azar e infortúnios. A expressão "mês do cachorro louco" tem raízes na ideia de que, durante agosto, os cães ficam mais agressivos na competição por acasalamento, aumentando o risco de raiva. Essa superstição contribui para o estigma em torno do mês, fazendo com que muitas pessoas evitem tomar decisões importantes ou realizar grandes eventos durante esse período. Além das superstições, agosto também é lembrado por grandes tragédias, como o início da Primeira Guerra Mundial logo no dia 1º e as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Esses eventos devastadores marcaram o mês como um período de grandes desastres, reforçando ainda mais sua reputação de ser um mês sombrio e desafiador. Agora, precisa mesmo ter tanto medo assim? De acordo com a espiritualista, especialmente para as tradições afro-brasileiras, agosto não é um mês ruim “porque tem a regência de Obaluaiê, de Omulu; então é um mês que limparia e conseguiria segurar as epidemias”, por exemplo. Mônica Buonfiglio explica que toda essa aura de tensão e angústia do mês de agosto (que para alguns parece ser interminável) também pode ser atribuída ao fato de que muitas metas e resoluções ainda não saíram do papel, e o período marca que, oficialmente, o segundo semestre já começou. É o tempo contra o tempo! No entanto, não vale a pena alimentar tanto temor. Por isso, especialmente em questões de saúde, pode ficar com o coração em paz.
"Caso você esteja para fazer alguma atividade, alguma cirurgia, é bom. Tem muita gente que desmarca, ao contrário! Você pode até marcar. Então, cirurgias, melhorar a sua aparência, é bom, por conta da proteção de deuses”Finaliza Mônica. Que não somente o dia 24 de agosto, mas que todo esse mês repleto de lendas e superstições, seja de muita paz e proteção a todos! Saiba mais: