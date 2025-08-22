Horóscopo
Temporada de Virgem: um período minucioso de realizações
A temporada de Virgem é ideal para realizações detalhadas. Veja como aproveitar esse período para transformar planos em conquistas e alcançar um patamar de sucesso.
22/08/2025 23:33
A temporada de Virgem, que dura de 23 de agosto a 22 de setembro, marca o afastamento da ousadia e drama do reinado de Leão. Após um mês em um criativo e dramático signo de fogo, esse período nos dá a chance de colocar os pés no chão de forma silenciosa e mais sintonizada com a realidade do mundo em que vivemos.
Temporada de Virgem, a energia da praticidadeVirgem tem tudo a ver com o tudo aquilo que é físico e prático, bem como uma forte tendência intelectual. Afinal, o signo é governado por Mercúrio, o planeta do pensamento, da curiosidade e da comunicação. Aqui nós não estamos falando sobre um tipo abstrato de inteligência, ou sem foco, mas de uma energia analítica, observadora e fundamentada no mundo físico. O estereótipo de Virgem consiste naquelas pessoas orientadas detalhadamente ao perfeccionismo. Entretanto, essa característica nem sempre é um ponto negativo, pois pode resultar em gênios meticulosos e trabalhadores. Durante a temporada de Virgem, você pode se permitir se importar profundamente com as pequenas coisas; detalhes que você só percebe quando olha com cuidado.
Atenda às necessidades do seu corpoComo signo de Terra, Virgem está intimamente ligado ao corpo. Mas ao contrário de Touro, Virgem não é tão sensual ou hedonista; ele está focado na saúde e em viver uma vida boa nessa forma humana. A temporada de Virgem é sobre tratar seu corpo com respeito — comendo alimentos que fazem com que se sinta mais forte, se exercitando o suficiente para estabilizar sua mente, dormindo o suficiente ou simplesmente indo àquela consulta que você anda adiando há tempos. Este é um momento para se cuidar da mesma maneira que gostaria que um amigo ou familiar querido o fizesse.
Faça um detox virtual durante a Temporada de VirgemDurante a temporada de Virgem, dados e informações prevalecem — e, embora você aprecie assistentes virtuais para obter respostas imediatas, muitos conteúdos são pouco saudáveis. Os smartphones podem tirar seu foco, o Twitter pode se transformar em discussões intermináveis, e o Instagram apresenta um feed diário de vidas e corpos “perfeitos” que podem ser tóxicos para a sua autoestima. Estudos concluíram que as mídias sociais promovem o narcisismo, e os dispositivos móveis podem ser os culpados pela insônia de alguns. Se uma interrupção completa da tecnologia — mesmo por apenas 24 horas — pode parecer impossível, considere apenas um período para se desconectar (que seja apenas uma hora). Ter um tempo longe das telas o tornará mais tranquilo, atencioso e conectado com pessoas reais em suas vidas — as que realmente importam.
Aprenda a valorizar seu perfeccionismoTodo o perfeccionismo que Virgem traz à tona pode implicar em um tipo de mesquinhez, mas a energia do signo é muito mais que isso. No fundo, Virgem vê o mundo de forma clara, sem dar desculpas ou ignorar fatos dolorosos ou inconvenientes. Tudo o que você não quer agora é ser apaziguado por palavras vazias, compradas ou mentiras. Às vezes, para quem está vendo de fora, isso possa parecer uma fixação frustrante por detalhes irrelevantes mas, na verdade, toda a sua minúcia é corajosa e grandiosa.
Coloque a sua vida de volta nos trilhosA temporada de Virgem é um bom momento para colocar sua vida em ordem novamente — você poderá, finalmente, enfrentar alguns projetos que anda evitando e finalmente fazer justiça a eles. Você poderá até mesmo perceber tudo aquilo que anda desmoronando ao seu redor, e ser capaz de ajustá-las novamente. Só não deixe ninguém te convencer de que, durante essa regência, você precisa pensar pequeno. Seja capaz de organizar sua agenda, seu armário ou estante de livros, e não pare por aí. Aproveite também para dar uma repaginada no seu local de trabalho, sua casa e até mesmo na comunidade em que vive, se possível.
Defina objetivos reaisVirginianos cumprem essa tarefa com classe, então, o que quer que você tenha em mente, é hora de chegar lá. Seus objetivos devem corresponder às suas prioridades na vida, para que o primeiro passo seja descobrir o que realmente importa para você. Tome nota de objetivos que sejam específicos, mensuráveis, relevantes — e, acima de tudo, realistas e realizáveis. A regência de Virgem vai querer que você se esforce para atingir a perfeição. Certamente não há nada de errado em atingir o mais alto nível de perfeição, mesmo fora da sua zona de conforto, mas seja honesto consigo mesmo. A temporada de Virgem poderá lhe ajudar a encontrar uma maneira de viver com mais eficiência, abrindo oportunidades para fazer um curso aqui ou ali, ou até mesmo para adicionar uma hora de exercícios físicos à sua rotina diária.
