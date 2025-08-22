Horóscopo
O paraíso astral de Touro: de 23 de agosto até 22 de setembro
Conheça o paraíso astral de Touro, de 23 de agosto a 22 de setembro. Veja como essa fase pode trazer oportunidades únicas e crescimento pessoal.
Carregando...
22/08/2025 23:33
compartilheSiga no
O paraíso astral de Touro é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. O paraíso astral de Touro ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-los.
Saiba mais:
Paraíso Astral de TouroO paraíso astral de Touro vai de 23 de agosto a 22 de setembro, período que coincide com os nativos de Virgem. Nesse ciclo, os taurinos ganham mais determinação, disciplina e senso de responsabilidade, mantendo o foco firme em seus projetos de vida. Durante essa fase, Touro direciona suas energias para conquistar seus objetivos sentimentais com perseverança e concentração. Mesmo quando buscam reconhecimento e aplausos, o caminho se mostra favorável: nada os desanima, e cada esforço acaba rendendo frutos na esfera afetiva. O apreço taurino pela arte e pela beleza também se intensifica nesse período — e pode até trazer ganhos financeiros. No entanto, a busca pela segurança material tende a falar mais alto, o que pode adiar temporariamente alguns desejos românticos. No trabalho, a moralidade e a ética marcam presença nos hábitos e nas decisões, enquanto o entusiasmo e a persistência dão um impulso extra, muitas vezes movidos por razões sentimentais ou estéticas. Por outro lado, podem surgir desentendimentos com colegas ou parceiros profissionais, já que Touro costuma exigir bastante dos outros, mantendo um padrão de organização rigoroso. Ainda assim, seus ideais sólidos e seu forte senso de lealdade garantem reconhecimento e recompensas pelo esforço.
O melhor de TouroNo paraíso astral, Touro vai sobressair o melhor desse signo, que será governado pelo planeta Vênus. Estarão alegres, populares e rápidos. Eles procuram a segurança e paz. Eles serão silenciosos, mansos e humildes. Eles falam usando palavras muito bem, embora às vezes possam ser prejudiciais. Os taurinos não vão suportar as mentiras, intrigas, hesitações, nem mudanças rápidas e imprevistas. Eles possuem habilidades manuais e artísticas. Aqueles que pertencem ao signo de Touro sentirão intensamente o sabor da vida e conseguirão se adaptar a todos os ambientes. Terão o tempo necessário para concluir todos os seus projetos e, quando realizados, os resultados serão magníficos e muito sólidos. Para estarem bem consigo mesmos, vão exigir tranquilidade e, acima de tudo, estabilidade. Em suma, neste período, sejam gentis, calmos, pacientes, persistentes, práticos e tomem cuidado com o dinheiro dos outros e o sentimento de posse. No seu paraíso, vocês serão trabalhadores e financeiramente responsáveis, com habilidades culinárias invejáveis e um paladar requintado, preferindo o conforto e a sensualidade. Ah, e o passado será um assunto frequente nas conversas, viu? Quer saber mais sobre o paraíso astral de cada signo? Leia tudo aqui!
Saiba mais: