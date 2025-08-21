Inferno Astral de Libra: 23 de Agosto a 22 de Setembro
Saiba como o Inferno Astral de Libra, de 23 de agosto a 22 de setembro, pode impactar seu signo. Clique e descubra as influências astrais! Você acha que os librianos são indecisos? Você não viu nada, durante o inferno astral de Libra eles se tornam os reis da indecisão!
compartilheSiga no
Neste artigo sobre o inferno astral de Libra:
O signo de Libra é o signo da justiça, da beleza, da música, da arte. Então, os librianos não têm inferno astral? Tem sim, e ele é terrível! Se você convive com alguém de Libra, prepare-se para ter paciência com ele durante o inferno astral. O inferno astral libriano acontece entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro, e o seu lado sombrio fica aflorado, fazendo com que precisemos ter controle emocional ao lidar com eles, e ter a certeza de que, depois do aniversário, isso passa.
Como Lidar com o Inferno Astral de Libra?O inferno astral de Libra é.... Virgem. Dois signos calmos que podem soltar faíscas durante o inferno astral libriano. Normalmente, as relações entre Virgem e Libra são de muito equilíbrio; nenhum dos dois signos é de fogo, portanto, não são estourados. No entanto, durante o inferno astral libriano, os temperamentos diferentes geram conflitos: os virginianos costumam ser críticos e os librianos não toleram que falem de si, tendo uma tremenda dificuldade de aceitar críticas. Enquanto Libra é sociável e gosta de estar entre amigos e conversar, o virginiano é mais recatado e, por vezes, antissocial, e isso incomoda o ativo libriano. O excesso de métodos e organização dos virginianos vai incomodar o espontâneo libriano, que irá ficar irritado com tudo bem determinado (e sem possibilidade de alterações) de Virgem. Se os dois respirarem fundo, pode ser que não haja conflitos, mas se prepare, porque se surgirem brigas futuras, incômodos gerados durante o inferno astral podem vir à tona.
Librianos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral
- Indecisos – os librianos são muito indecisos, com absolutamente tudo: será que faço faculdade de Direito ou de Astronomia? Peço uma salada ou uma lasanha? Caso ou compro uma bicicleta? E as dúvidas dos librianos nos contagiam porque eles nos explicam o lado bom e o ruim de cada decisão e nos colocam também na dúvida! E quando resolvem finalmente optar por uma delas, ai se as coisas não correrem bem! Vão ficar se remoendo pelo resto da vida por terem tomado a decisão errada.
- Amantes da beleza – o libriano persegue a beleza nas mais diversas formas. Quer ter a namorada mais linda do grupo, gosta de ter a roupa mais fashion entre os amigos, cuida-se muito, pois quer estar sempre lindo, e gasta dinheiro com decoração porque quer sua casa estilosa. A busca pela beleza é incessante, então, se você vai sair com ele durante o inferno astral e está todo mal arrumado, ele vai te criticar. Se você namora um libriano, cuidado para ele não querer terminar o namoro porque você é desleixado com a aparência e nem ouse criticar a aparência do libriano, porque ele é capaz de desandar um choro ou terminar um relacionamento ou amizade por causa de um simples “seu cabelo está ressecado”.
- Românticos e fugazes – os librianos se apaixonam todo dia e podem se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo (e não sabem como terminar um relacionamento). Então, ele pode te levar para um passeio no parque, levar para andar na roda gigante, te pedir em casamento e depois mudar de ideia. Termina o relacionamento, mas no mesmo dia à noite te manda mensagem dizendo que te ama. Ele vai te oferecer os melhores dias de romance, te dizer que é a pessoa da vida dele (e ele mesmo acredita nisso, não é falsidade!), mas no outro dia conhece um ariano irresistivelmente bonito e sedutor e muda de ideia.
5 Dicas Essenciais para Lidar com Librianos no Inferno Astral
- Seja paciente: Entenda que as indecisões e os humores elevados são temporários. Dê espaço e mostre apoio.
- Evite pressões: Não pressione o libriano a tomar decisões rapidamente; isso pode aumentar a ansiedade dele.
- Valorize a beleza: Durante este período, as críticas à aparência podem ser mais sensíveis. Seja gentil e compreensivo.
- Crie um ambiente harmonioso: Proporcione momentos tranquilos e equilibrados para ajudar a minimizar conflitos.
- Fomente a criatividade: Incentive atividades artísticas ou culturais que ajudem a expressar as emoções do libriano.
Superando o Inferno Astral de LibraCompreender e respeitar as características dos librianos durante o inferno astral pode tornar a convivência mais harmoniosa e ajudar a atravessar esse período com menos tensões.
Atenção!
- O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Libra, que vai de 23 de setembro a 22 de outubro, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 23 de setembro tem seu inferno astral de 23 de agosto a 22 de setembro, enquanto quem nasceu em 18 de outubro enfrenta essa fase de 18 de setembro a 17 de outubro. Entendido?
Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Libra
O Inferno Astral de cada signoEscolha o signo para saber mais sobre o que significa inferno astral:
Aprofunde-se no Mundo dos Librianos
- Horóscopo Semanal | Libra
- Características completas de Libra: personalidade e comportamento
- Compatibilidade amorosa de Libra com outros signos
- Paraíso Astral de Libra
- Poderosa e Independente Mulher de Libra
- Irredutível, irrefutável, encantador – conheça o homem de Libra
- Lua em Libra: emoções intensas e explosivas
- Signos fitness — Libra, uma explosão de motivações
- Produtos para harmonizar as Energias de Libra