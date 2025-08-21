Inferno Astral de Libra: 23 de Agosto a 22 de Setembro

O signo de Libra é o signo da justiça, da beleza, da música, da arte. Então, os librianos não têm inferno astral? Tem sim, e ele é terrível! Se você convive com alguém de Libra, prepare-se para ter paciência com ele durante o inferno astral. O inferno astral libriano acontece entre os dias 23 de agosto e 22 de setembro, e o seu lado sombrio fica aflorado, fazendo com que precisemos ter controle emocional ao lidar com eles, e ter a certeza de que, depois do aniversário, isso passa.

Como Lidar com o Inferno Astral de Libra?

Librianos à Flor da Pele Durante o Inferno Astral

Indecisos – os librianos são muito indecisos, com absolutamente tudo: será que faço faculdade de Direito ou de Astronomia? Peço uma salada ou uma lasanha? Caso ou compro uma bicicleta? E as dúvidas dos librianos nos contagiam porque eles nos explicam o lado bom e o ruim de cada decisão e nos colocam também na dúvida! E quando resolvem finalmente optar por uma delas, ai se as coisas não correrem bem! Vão ficar se remoendo pelo resto da vida por terem tomado a decisão errada.

Amantes da beleza – o libriano persegue a beleza nas mais diversas formas. Quer ter a namorada mais linda do grupo, gosta de ter a roupa mais fashion entre os amigos, cuida-se muito, pois quer estar sempre lindo, e gasta dinheiro com decoração porque quer sua casa estilosa. A busca pela beleza é incessante, então, se você vai sair com ele durante o inferno astral e está todo mal arrumado, ele vai te criticar. Se você namora um libriano, cuidado para ele não querer terminar o namoro porque você é desleixado com a aparência e nem ouse criticar a aparência do libriano, porque ele é capaz de desandar um choro ou terminar um relacionamento ou amizade por causa de um simples "seu cabelo está ressecado".

Românticos e fugazes – os librianos se apaixonam todo dia e podem se apaixonar por mais de uma pessoa ao mesmo tempo (e não sabem como terminar um relacionamento). Então, ele pode te levar para um passeio no parque, levar para andar na roda gigante, te pedir em casamento e depois mudar de ideia. Termina o relacionamento, mas no mesmo dia à noite te manda mensagem dizendo que te ama. Ele vai te oferecer os melhores dias de romance, te dizer que é a pessoa da vida dele (e ele mesmo acredita nisso, não é falsidade!), mas no outro dia conhece um ariano irresistivelmente bonito e sedutor e muda de ideia.

5 Dicas Essenciais para Lidar com Librianos no Inferno Astral

Seja paciente: Entenda que as indecisões e os humores elevados são temporários. Dê espaço e mostre apoio. Evite pressões: Não pressione o libriano a tomar decisões rapidamente; isso pode aumentar a ansiedade dele. Valorize a beleza: Durante este período, as críticas à aparência podem ser mais sensíveis. Seja gentil e compreensivo. Crie um ambiente harmonioso: Proporcione momentos tranquilos e equilibrados para ajudar a minimizar conflitos. Fomente a criatividade: Incentive atividades artísticas ou culturais que ajudem a expressar as emoções do libriano.

Superando o Inferno Astral de Libra

Atenção! O período de inferno astral é uma referência geral, mas varia conforme o dia e o mês do seu nascimento. Para Libra, que vai de 23 de setembro a 22 de outubro, os aniversários no início do signo experienciam o inferno astral antes dos que fazem aniversário mais tarde. Por exemplo, quem nasceu em 23 de setembro tem seu inferno astral de 23 de agosto a 22 de setembro, enquanto quem nasceu em 18 de outubro enfrenta essa fase de 18 de setembro a 17 de outubro. Entendido?

Perguntas Frequentes Sobre o Inferno Astral de Libra

Quando começa o inferno astral de Libra? O inferno astral de Libra começa quando o Sol entra em Virgem, ou seja, 30 dias antes do aniversário. Esse período ocorre entre 23 de agosto e 22 de setembro, trazendo desafios ligados à organização e autocrítica.Quanto tempo dura o inferno astral de Libra? O inferno astral de Libra dura aproximadamente um mês, terminando na véspera do aniversário. É um momento de encerramento de ciclo, no qual podem surgir inseguranças e a necessidade de ajustes na vida pessoal.Por que o inferno astral de Libra é tão intenso? Esse período pode ser intenso porque Libra busca harmonia e leveza, enquanto Virgem traz uma energia analítica e exigente. Isso pode gerar conflitos internos, aumentando a sensação de cobrança e dificuldade em equilibrar emoções.Como saber exatamente quando começa meu inferno astral? Para saber exatamente quando começa seu inferno astral, basta contar 30 dias antes do seu aniversário. Se nasceu em 10 de outubro, ele começa em 10 de setembro; se nasceu em 25 de setembro, começa em 25 de agosto.

