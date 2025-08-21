Horóscopo
Sol em Virgem: maturidade e equilíbrio
O Sol em Virgem ilumina o caminho para a maturidade e equilíbrio. Veja como essa energia pode ajudar você a organizar e aprimorar sua vida.
21/08/2025 23:27
O Sol entrou em Virgem! Neste período, a energia solar irá influenciar não apenas os nativos deste signo, como todos os signos da astrologia. Veja como será a influência virginiana no seu mês.
Veja nossa Coleção de Produtos do Signo de Virgem na loja WeMystic!
Sol em Virgem: essência desse signo na AstrologiaEntramos no reinado de Virgem, dos filhos de Mercúrio, signo de polaridade feminina, elemento terra e ritmo totalmente mutável. A roda do Zodíaco ocidental é composta por 12 casas, cada uma representando um signo. As seis primeiras representam os signos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Esses são os signos ligados ao desenvolvimento pessoal, ao encontro do verdadeiro Eu. A essa época do ano, o sol já percorreu todas as demais casas e finalmente chega à casa de Virgem, e isso indica que já devemos estar prontos e completos para avançar na maturidade deste ano. Já lidamos como os impulsos dos signos anteriores (lembra do sol em Leão e em Áries? Uma rede de impulsos!) e com a emoções exageradas e dramáticas de outro (relembrando câncer e gêmeos); agora já estamos mais maduros e seguros para viver a nossa verdade.
A maturidade dos virginianosVirgem é o arquétipo da maturidade, é um signo dono de si, que é ciente de tudo que se passa à sua volta. Muitas vezes as pessoas (erroneamente) reduzem os virginianos a pessoas excessivamente críticas e loucos por organização e limpeza. Eles possuem, sim, essas características (uns mais do que outros), mas é errado reduzi-los a isso. A astrologia diz que Virgem é o ponto de equilíbrio da passagem dos signos do desenvolvimento pessoal aos signos do desenvolvimento social. Os 6 signos que se seguem na Roda do Zodíaco Ocidental são aqueles que representam a nossa relação com a sociedade e com tudo à nossa volta, com tudo aquilo que não somos nós. Ou seja: sem esse equilíbrio de Virgem, o caos tomaria conta. É graças ao poder de organização e sinergia do Sol em Virgem que a vida se torna possível.
Os poderes de VirgemOs virginianos têm o poder de compreensão. Eles são capazes de compreender o pensamento alheio de cada ser vivo, de perceber o funcionamento da vida, dos sistemas, do equilíbrio necessário. Por isso eles têm tanta ânsia por organização: eles sabem como tudo funciona e principalmente o que pode levar tudo a desandar e dar errado. A atuação desse signo é de natureza muito mais estrutural e essencial do que as banalidades que lemos por aí. Não é somente organizando armários e guarda-roupas que eles atuam, a sua organização de pensamentos, sentimentos e emoções é de dar inveja a qualquer outro signo do Zodíaco. Eles não somente organizam como aprimoram, pois têm a capacidade de ver mais além. Por isso são tão pragmáticos, e isso lhes dá a fama de serem demasiado “certinhos”. O que alguns chamam de chatice, nós chamamos de maturidade. É por isso que eles tendem a ser menos extrovertidos, um pouco mais sérios, a maturidade traz consigo essa característica. Isso não os impede de se divertir, aliás, virginianos adoram se divertir, mas sempre com muita responsabilidade.
Sol em Virgem e a saúdeNa Astrologia, virgem é o signo da saúde. É ele que rege a Medicina, os laboratórios, as pesquisas, análises, estudos e observações. O cuidado com a saúde é algo que eles levam a sério, por isso são aqueles que prezam por uma boa alimentação e têm consultas anuais certinhas com seus médicos e dentista.
O poder de comunicaçãoMercúrio é o planeta da comunicação, da inteligência e do raciocínio lógico, por isso ele agrega essas qualidades aos seus regentes: Virgem e Gêmeos. Os geminianos são sedentos por conhecimento, mas perde o interesse muito rápido. Eles gostam de informações rápidas, práticas, de fácil assimilação, mais quantidade do que qualidade. Os virginianos também têm sede por conhecimento, mas de forma desacelerada. Seu elemento Terra o torna mais estável e objetivo, gosta de aprofundar nos assuntos, conhecer bem um tema, reforçar sua capacidade intelectual. É mais voltado para a qualidade do saber do que para a quantidade. Por essas características, eles são um dos signos mais inteligentes, práticos, focados e perspicazes do zodíaco. Essas características dos virginianos irão influenciar a todos os signos da Astrologia. Neste mês estaremos mais focados, analíticos, pacientes para entender, estudar, compreender, analisar, organizar. Está pensando em começar a estudar algo neste mês? Vá em frente. Analisar algo complicado? Também. Fazer uma faxina geral e reorganização da sua vida para viver melhor? A hora é agora.
Virgem: mulher, terra e naturezaO elemento terra traz à virgem o poder de entender os mistérios terrenos. Eles são conhecedores do corpo físico, possuem o poder de cura através da mãe terra, harmonizam-se com o contato com a natureza. Virgem é um signo essencialmente feminino, tanto que é o único signo simbolizado por uma mulher no zodíaco, por é cheio de intuição e de surpresas. É um signo “mãe”, que nutre os seus filhos, que preza pelo respeito, que ama a natureza e os animais.
Natureza mutávelComo dissemos no início do artigo, os virginianos possuem natureza flexível e mutável. É um signo que foge de todo mal-estar que possa estar lhe acometendo como pode, e assume as responsabilidades por cada um deles. Vive em busca da harmonia e da tranquilidade, por isso detesta os planos fora de hora e gosta da rotina: assim ele pode se organizar e ter o controle sobre qualquer mal-estar que possa surgir.
Sol em Virgem: como aproveitar essa energia?Durante este período aproveite para:
- Organizar a sua casa e seus papeis: a energia de Virgem vai te deixar bem mais disposto a colocar tudo em ordem;
- Organizar os seus sentimentos valorizando o que é bom e descartando aquilo que já não precisa mais. A maturidade de Virgem vai te ajudar afazer isso;
- Alimentar-se melhor e começar a prática de exercícios físicos – a energia ligada à saúde de Virgem vai despertar essa sua consciência;
- Aprofundar-se em conhecimentos mais amplos, explorar a sua intelectualidade: faça aquele curso que está adiando ou comece/retome o hábito da leitura;
- Conecte o seu corpo à mãe terra e aproveite o contato com a natureza, isso vai fazer com que você relaxe e tome melhores decisões.