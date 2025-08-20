Horóscopo
Oferendas para Oxumaré: para abrir seus caminhos
Abra novos caminhos com oferendas para Oxumaré. Descubra como essas práticas podem desbloquear oportunidades e trazer renovação à sua jornada espiritual.
20/08/2025 23:23
Oxumaré é uma das entidades mais múltiplas e especiais de nosso mundo. Ela é, pela natureza, representada pelo arco-íris e por um grande índio guerreiro que, com seu amor e coragem, é forte como ninguém. Oxumaré é responsável pela abertura de caminhos e pela consolidação de prosperidades. Veja como fazer as oferendas para Oxumaré. Hoje vamos fazer duas oferendas para o maravilhoso Oxumaré. Uma oferenda para a nossa vida pessoal e uma outra para a nossa vida profissional. Reflita sobre as suas atuais necessidades e escolha a oferenda que melhor se adaptará a você.
Oferendas a Oxumaré para vida pessoalAs oferendas para Oxumaré são geralmente realizadas numa segunda-feira. Para a oferenda pessoal você irá precisar de:
- 5 batatas-doces;
- 4 velas brancas;
- 4 cravos da índia;
- 1 taça de vinho tinto;
- 2 cebolas;
- 2 paus de canela.
“Oxumaré, Oxumaré, és tu o meu arco-íris. Aquele que ilumina os meus dias e me guarda da escuridão. Quando peço que estou tropeçando e que não conseguirei me livrar, tu me apareces e me salvas de todo o mal. Seja o guardião desta noite, seja o guardião de meus dias. Ilumine sobre a minha cabeça a áurea do amor e da paz. Que a minha vida venha conhecer a mansidão e a calmaria. Que meus passos sejam todos direcionados pela sua bondade. Oxumaré, Oxumaré, sê comigo, sê conosco. Estai. Sarava!”Ao fim, amasse o bolo que não tem vela, nem cravo de maneira que toda sua mão fique com resquícios da batata cozida. Aguarde 10 minutos, com os olhos fechados e lave as mãos. A oferenda pode ficar durante toda a noite no seu quarto, já com as velas apagadas. No dia seguinte, pode ser descartada.
Oferenda de vida profissional a OxumaréPara a vida profissional, a oferenda a Oxumaré também pode ser feita numa segunda-feira. Você vai precisar de:
- 1 jarra de vidro;
- 500ml de vinho branco;
- 10 paus de canela;
- 10 cravos da índia;
- 7 pétalas de rosa vermelha;
- 7 pétalas de rosa branca;
- 1 colher de açúcar mascavo;
- 2 colheres de sal grosso.
“Oxumaré, meu trabalho está tão difícil, eu não suporto mais. Oxumaré, venha a mim com bênçãos e prosperidades, venha abrir o caminho de minhas escolhas profissionais. Que as pessoas comecem a me ver como um bom profissional, como alguém que se esforça e quer um futuro promissor. Venha a mim as oportunidades e as ocasiões certas para fazer uso de minha criatividade e profissionalismo. Que eu cresça, que tu me faças crescer em amor, paz, profissionalismo, esperança e inovação. Que minha mente trabalhe de maneira crescente, que eu possa demonstrar a que vim. Oxumaré, sem ti, não sou nada!”Depois da oração, durma. No dia seguinte, lave a jarra e a reutilize normalmente.
