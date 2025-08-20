Assine
Oferendas para Oxumaré: para abrir seus caminhos

Abra novos caminhos com oferendas para Oxumaré. Descubra como essas práticas podem desbloquear oportunidades e trazer renovação à sua jornada espiritual.

20/08/2025 23:23

Oferendas para Oxumaré: para abrir seus caminhos
Oxumaré é uma das entidades mais múltiplas e especiais de nosso mundo. Ela é, pela natureza, representada pelo arco-íris e por um grande índio guerreiro que, com seu amor e coragem, é forte como ninguém. Oxumaré é responsável pela abertura de caminhos e pela consolidação de prosperidades. Veja como fazer as oferendas para Oxumaré. Hoje vamos fazer duas oferendas para o maravilhoso Oxumaré. Uma oferenda para a nossa vida pessoal e uma outra para a nossa vida profissional. Reflita sobre as suas atuais necessidades e escolha a oferenda que melhor se adaptará a você.

Oferendas a Oxumaré para vida pessoal

As oferendas para Oxumaré são geralmente realizadas numa segunda-feira. Para a oferenda pessoal você irá precisar de: Como fazer a oferenda: Primeiramente, você irá arrumar um recipiente grande, como uma forma de bolo retangular, uma forma de pizza ou uma vasilha grande e plana. Dentro você irá despejar metade da taça de vinho tinto e cortar as duas cebolas em vários pequenos pedaços, os despejando pela forma. Quebre os dois paus de canela, de maneira que você fique com quatro pequenos pedaços. Misture-os com a cebola. À parte, cozinhe as 5 batatas-doces até que elas estejam bem moles, no ponto de purê. Retire as 5 batatas e as amasse todas até que fique tudo um bolo só. Depois, forme cinco bolas de tamanho semelhantes e as coloque sobre a forma, como uma estrela de cinco pontas. Ao lado de cada bola, você irá espetar 1 cravo da índia, deixando uma bola sem. Nas bolas que você espetou os cravos, você também vai fincar em cima uma vela branca, de maneira que ela fique de pé. Acenda as velas e faça o seguinte agradecimento:
“Oxumaré, Oxumaré, és tu o meu arco-íris. Aquele que ilumina os meus dias e me guarda da escuridão. Quando peço que estou tropeçando e que não conseguirei me livrar, tu me apareces e me salvas de todo o mal. Seja o guardião desta noite, seja o guardião de meus dias. Ilumine sobre a minha cabeça a áurea do amor e da paz. Que a minha vida venha conhecer a mansidão e a calmaria. Que meus passos sejam todos direcionados pela sua bondade. Oxumaré, Oxumaré, sê comigo, sê conosco. Estai. Sarava!”
Ao fim, amasse o bolo que não tem vela, nem cravo de maneira que toda sua mão fique com resquícios da batata cozida. Aguarde 10 minutos, com os olhos fechados e lave as mãos. A oferenda pode ficar durante toda a noite no seu quarto, já com as velas apagadas. No dia seguinte, pode ser descartada.

Oferenda de vida profissional a Oxumaré

Para a vida profissional, a oferenda a Oxumaré também pode ser feita numa segunda-feira. Você vai precisar de:
  • 1 jarra de vidro;
  • 500ml de vinho branco;
  • 10 paus de canela;
  • 10 cravos da índia;
  • 7 pétalas de rosa vermelha;
  • 7 pétalas de rosa branca;
  • 1 colher de açúcar mascavo;
  • 2 colheres de sal grosso.
O preparo é extremamente simples. Você vai apenas colocar todos os ingredientes dentro da jarra. Aguarde 10 minutos e depois, com uma colher de pau, mexa bem em sentido anti-horário. Mexa por aproximadamente de 5 a 10 minutos, sem parar. Ao fim, tire a colher. Esta oferenda deve ficar sob a luz do luar durante uma noite inteira, ou seja, é bom que você comece a fazer esta oferenda num domingo à tarde. Na segunda, pela manhã, você pode retirar esta jarra e trazer para dentro da sua casa. Vá para o chuveiro e tome o seu banho costumeiro. Depois de tomá-lo, despeje a oferenda de Oxumaré sobre o seu corpo, mentalizando que o seu corpo está em agradecimento e gratidão à entidade. Depois de lavado o corpo, deixe secar naturalmente. Ainda nu, vá para o seu quarto e sente-se no chão, num lugar limpo. Respire fundo e procure relaxar, de forma que os seus batimentos cardíacos fiquem tranquilos e serenos. Então diga:
“Oxumaré, meu trabalho está tão difícil, eu não suporto mais. Oxumaré, venha a mim com bênçãos e prosperidades, venha abrir o caminho de minhas escolhas profissionais. Que as pessoas comecem a me ver como um bom profissional, como alguém que se esforça e quer um futuro promissor. Venha a mim as oportunidades e as ocasiões certas para fazer uso de minha criatividade e profissionalismo. Que eu cresça, que tu me faças crescer em amor, paz, profissionalismo, esperança e inovação. Que minha mente trabalhe de maneira crescente, que eu possa demonstrar a que vim. Oxumaré, sem ti, não sou nada!”
Depois da oração, durma. No dia seguinte, lave a jarra e a reutilize normalmente.
