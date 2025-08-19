Horóscopo
Os 13 sintomas evidentes de uma consciência em expansão
19/08/2025 23:18
Ganhar conhecimento e galgar novos e maiores degraus na expansão da consciência pode ser algo extremamente difícil, mas não impossível. Afinal, existe uma série de sinais capazes de lhe mostrar que um novo passo foi dado rumo a evolução, indicando que a sua consciência está, sim, em expansão. A seguir, vamos conhecer alguns destes sintomas ou passos alcançados rumo a plenitude do ser.Saiba mais:
Sintomas da expansão da consciência
Diferencia responsabilidade e culpaPode parecer confuso a princípio, mas assumir a responsabilidade por algo é diferente de simplesmente ser culpado. A culpa tem maior relação com sofrimento, enquanto assumir a responsabilidade diz respeito a saber que você é a causa e pode buscar a solução.
Assume as frustraçõesÉ possível estar frustrado com algo, mas não cabe a outra pessoa ser responsabilizada por esta situação. A sua frustração é inteiramente sua.
Está totalmente no comandoIsso é, na verdade, uma continuação de todo o raciocínio anterior, onde você perceber que está tudo em suas próprias mãos, sendo o total responsável pelo que estiver vivendo e dos caminhos que seguiu.
Deixa de ser a vítimaAo perceber que ninguém é responsável pelo que está vivenciando e que o comando é todo seu, é possível perceber que você não é apenas uma vítima da vida. Se está ressentido, não é porque alguém o magoou, mas sim porque você permitiu ser atingido.
Deixa de criar expectativas egoístasCriar expectativas sobre alguém é algo natural, mas a expansão de sua consciência pode revelar que as pessoas não vêm ao mundo por sua causa ou para te agradar, e sim por suas próprias experiências.
AutossuficiênciaAo perceber as expectativas irreais que podem ser construídas sobre alguém, é possível tornar-se mais independente, não mais projetando tudo o que precisa emocionalmente em outras pessoas. Isso o torna capaz de nutrir suas próprias necessidades emocionais.
Entende o poder da solitudeQuando se entende profundamente o passo anterior, também cria-se a consciência de que o sentimento de solidão não consiste na falta de outra pessoa ao seu lado, mas sim a falta que sente de si mesmo.
Entende a força de seu próprio poderSua própria força é totalmente capaz de criar tudo o que necessita, não sendo necessário buscar por algo em outras pessoas. Invista mais do seu tempo em autoconhecimento, pois poderá ser melhor recompensado do que conhecer profundamente o próximo e não saber nada sobre si mesmo.
É capaz de perceber a presença divina dentro de sua própria essência e no mundoA força divina está presente em tudo o que faz parte da criação, tudo o que o cerca e até mesmo sua própria carne contém a essência cósmica.
Há uma aceitação da existência de imperfeições e da igualdadeNão existe um melhor ou um pior, e nada nem ninguém é perfeito. Todos possuem seus defeitos e qualidades e existem como podem.
Não deixa que nada seja maior que a liberdadeSeu maior bem e seu maior trunfo é sua liberdade; tudo o que fizer deve sempre ter em primeiro plano ser livre.
Expanda sua percepção de mundo além de seus próprios limitesEm algum ponto se percebe que o mundo não começa e nem acaba em você, mas existe um infinito de universo que está vivo e pulsando em seu próprio ritmo.
Quando sabe que se transcende a tudo e a todosA liberdade é a chave para uma consciência superior que transcende a tudo e a todos. Esse é um passo extremamente difícil de se alcançar, mas uma vez que é capaz de realmente se libertar de tudo — até de si mesmo —, você expande sua capacidade de amar o universo como jamais imaginou.