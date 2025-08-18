Mães empreendedoras e o poder da Lei da Atração: manifestando o sucesso nos negócios e na maternidade

Atire a primeira pedra quem nunca pensou em resolver as questões da sua vida como um passe de mágica? É, não é possível pegar uma varinha e transformar desafios em soluções de forma rápida, mas certamente dá para mudarmos a nossa realidade com muito autoconhecimento
e autodesenvolvimento.
Podemos utilizar a Lei da Atração para as Mães Empreendedoras.
A maternidade
nos traz a vontade incessante de sermos melhores. O verdadeiro poder está em modificarmos nossos padrões como filhas para as mães - não comparando como foi no passado, mas entendendo que o cenário que aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido. E diante dos resultados e de como desenhamos a nossa vida, podemos fazer um pouco mais agora, com o objetivo de transmutar nossas crenças e padrões limitantes
em oportunidades.
Vida profissional e maternidade
É fato que a mulher, quando se torna mãe, modifica sua vida profissional
inteira. São atribuições novas que precisam ser igualadas às dinâmicas anteriores. E a prova disso é que muitas deixam seus trabalhos convencionais para tornarem-se empreendedoras, já que a flexibilidade e a liberdade são os motivos principais dessa escolha. Contudo, mudar o mindset
para uma vida empreendedora pode ser desafiador também, já que tudo muda. Deixamos de ser colaboradoras de uma empresa para nos tornarmos donas de todas as decisões.
Mães empreendedoras - Manifestando uma nova realidade
Para criarmos essa nova realidade, alguns aspectos, que podem até ser enquadrados dentro da Lei da Atração
, podem ser possíveis de serem colocados em prática. Conheça alguns:
Acredite em você e no seu negócio
Nada é possível de acontecer se você não for a primeira a acreditar. O caminho não é simples, existe uma infinidade de desafios, mas a única certeza do resultado positivo precisa vir de você mesma. Onde colocamos a nossa energia é onde cresce. E, sabendo disso, de onde se deseja chegar, podemos bancar a espera, o processo.
Mães empreendedoras - Escreva!
Sabemos que a escrita é poderosa, pois ao nos colocarmos no papel, estamos manifestando duas vezes - a primeira, dentro do nosso sentir, pensar e imaginar. Quando colocamos no papel, estamos enfatizando, dando ao nosso desejo uma energia concreta. Por isso, tenha um caderno de manifestações, onde você escreve o que deseja atingir em seu negócio, de forma clara e sempre no tempo presente.
Mural dos sonhos
Separe algumas imagens de como você se imagina daqui um tempo - final do ano, daqui um ano? Feito isso, imprima e cole em um papel de maneira que este mural fique visível a você todos os dias. Pode fazer de forma digital também, existem aplicativos como o Canva,
por exemplo, que podem auxiliar. Se fizer de forma digital, coloque a imagem como papel de parede do celular ou computador. A ideia é que nosso subconsciente vá se conectando com as imagens e com o que elas representam.
Olhe no espelho e orgulhe-se!
Pode parecer bem comum, mas se tirar uns minutinhos para se olhar no espelho, agradecer por sua jornada e se imaginar vencendo cada dia mais, vai te trazer uma nova mentalidade a respeito de si mesma. Sabemos que algumas questões são desafiadoras, por exemplo, como lidar com a Síndrome da Impostora,
que é algo muito comum nas mulheres. Mas, ao reconhecermos nosso valor e aceitarmos quem somos, estamos preparadas para criar uma realidade mais condizente com o que desejamos.
Saiba mais :