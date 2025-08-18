Assine
Mães empreendedoras e o poder da Lei da Atração: manifestando o sucesso nos negócios e na maternidade

Vivi Pettersen - WeMystic
Vivi Pettersen - WeMystic
18/08/2025 23:24

Mães empreendedoras e o poder da Lei da Atração: manifestando o sucesso nos negócios e na maternidade
Atire a primeira pedra quem nunca pensou em resolver as questões da sua vida como um passe de mágica? É, não é possível pegar uma varinha e transformar desafios em soluções de forma rápida, mas certamente dá para mudarmos a nossa realidade com muito autoconhecimento e autodesenvolvimento. Podemos utilizar a Lei da Atração para as Mães Empreendedoras. A maternidade nos traz a vontade incessante de sermos melhores. O verdadeiro poder está em modificarmos nossos padrões como filhas para as mães - não comparando como foi no passado, mas entendendo que o cenário que aconteceu foi o melhor que poderia ter acontecido. E diante dos resultados e de como desenhamos a nossa vida, podemos fazer um pouco mais agora, com o objetivo de transmutar nossas crenças e padrões limitantes em oportunidades.

Vida profissional e maternidade

É fato que a mulher, quando se torna mãe, modifica sua vida profissional inteira. São atribuições novas que precisam ser igualadas às dinâmicas anteriores. E a prova disso é que muitas deixam seus trabalhos convencionais para tornarem-se empreendedoras, já que a flexibilidade e a liberdade são os motivos principais dessa escolha. Contudo, mudar o mindset para uma vida empreendedora pode ser desafiador também, já que tudo muda. Deixamos de ser colaboradoras de uma empresa para nos tornarmos donas de todas as decisões.

Mães empreendedoras - Manifestando uma nova realidade

Para criarmos essa nova realidade, alguns aspectos, que podem até ser enquadrados dentro da Lei da Atração, podem ser possíveis de serem colocados em prática. Conheça alguns:

Acredite em você e no seu negócio

Nada é possível de acontecer se você não for a primeira a acreditar. O caminho não é simples, existe uma infinidade de desafios, mas a única certeza do resultado positivo precisa vir de você mesma. Onde colocamos a nossa energia é onde cresce. E, sabendo disso, de onde se deseja chegar, podemos bancar a espera, o processo.

Mães empreendedoras - Escreva!

Sabemos que a escrita é poderosa, pois ao nos colocarmos no papel, estamos manifestando duas vezes - a primeira, dentro do nosso sentir, pensar e imaginar. Quando colocamos no papel, estamos enfatizando, dando ao nosso desejo uma energia concreta. Por isso, tenha um caderno de manifestações, onde você escreve o que deseja atingir em seu negócio, de forma clara e sempre no tempo presente.

Mural dos sonhos

Separe algumas imagens de como você se imagina daqui um tempo - final do ano, daqui um ano? Feito isso, imprima e cole em um papel de maneira que este mural fique visível a você todos os dias. Pode fazer de forma digital também, existem aplicativos como o Canva, por exemplo, que podem auxiliar. Se fizer de forma digital, coloque a imagem como papel de parede do celular ou computador. A ideia é que nosso subconsciente vá se conectando com as imagens e com o que elas representam.

Olhe no espelho e orgulhe-se!

Pode parecer bem comum, mas se tirar uns minutinhos para se olhar no espelho, agradecer por sua jornada e se imaginar vencendo cada dia mais, vai te trazer uma nova mentalidade a respeito de si mesma. Sabemos que algumas questões são desafiadoras, por exemplo, como lidar com a Síndrome da Impostora, que é algo muito comum nas mulheres. Mas, ao reconhecermos nosso valor e aceitarmos quem somos, estamos preparadas para criar uma realidade mais condizente com o que desejamos. Saiba mais :

Tópicos relacionados:

autoconhecimento consciencia-plena maternidade

