Experiência de quase morte (EQM): a prova da eternidade da vida! Entrevista com Alexandre Pereira
Existe vida após a morte? Segundo Alexandre Pereira, fundador do canal Dimensão Mental no YouTube, a resposta é um sonoro “sim”. E ele não está sozinho. Convidado especial do podcast Meu Momento Místico, Alexandre nos brinda com uma entrevista exclusiva […]
17/08/2025 23:34
Existe vida após a morte? Segundo Alexandre Pereira, fundador do canal Dimensão Mental no YouTube, a resposta é um sonoro “sim”. E ele não está sozinho. Convidado especial do podcast Meu Momento Místico, Alexandre nos brinda com uma entrevista exclusiva sobre a Experiência de Quase Morte (EQM) e revela como a consciência da eternidade da vida pode transformar profundamente a forma como encaramos o dia a dia.
Experiência de quase morte ou alucinação?Verdade ou fake: seria a EQM apenas uma alucinação da mente em momentos de estresse físico e psicológico? O especialista responde: FAKE! Com experiências espontâneas fora do corpo desde os nove anos de idade, Alexandre nos conta casos impressionantes: pacientes que, durante cirurgias, viam e ouviam cada movimento dos médicos; acidentados que, inconscientes, deixavam o próprio corpo e pediam ajuda a desconhecidos — e depois eram reconhecidos por eles.
“Só que, nesse momento, a pessoa sai do próprio corpo, vê a cirurgia de cima e escuta o que os médicos falam. (...) Alguns até saem do hospital, vão para a casa de parentes, veem o que eles estão fazendo, a roupa que estão usando. Eles veem tudo.”
EQM: um “chacoalhão” para uma nova vidaUma experiência que, além de transformadora, não é para todos. Por que, afinal, alguns passam por ela enquanto outros não? Segundo Pereira, são muitas as possibilidades, mas todas acontecem por uma necessidade intensa de transformação da vida, seus valores e atitudes.
“Sua vida está com problemas! Você tinha um propósito e você está indo por uma trilha errada. Então, é um ‘chacoalhão’ para trazer a pessoa de volta para essa espiritualidade, (...) porque estava indo para áreas muito pouco éticas, entendeu?”
Visão panorâmica: a revisão da vida na experiência de quase morteE, para a transformação ser real, é preciso revisar tudo o que foi feito até ali. Por isso, durante o processo de EQM, muitas pessoas passam pela chamada Revisão de Vida ou Visão Panorâmica. Um processo intenso, no qual a pessoa revê toda a sua vida, do nascimento até aquele momento, para que possa transformar a própria realidade.
“Uma pessoa que tem 50 anos de idade, ela revê os 50 anos. Cada pensamento que ela teve, cada ação que ela tomou. (...) Mas o tempo é diferente. Ela não leva 50 anos. (...) Então, essa revisão da vida é para a pessoa avaliar como é que está o estado dela, (...) se ela está bem, se ela está mal, se ela está feliz.”