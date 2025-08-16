Horóscopo
Reiki à distância: como funciona essa cura energética?
Reiki: Não é preciso que o reikiano e o receptor estejam num mesmo ambiente para que a energização do Reiki seja feita. Saiba como funciona o Reiki à distância.
16/08/2025 23:30
Com o símbolo Hon Sha Ze Sho Nen é possível que os efeitos de energização do Reiki ultrapassem a barreira da distância, pois ele atinge a quarta dimensão, onde não há limitações nem de tempo, nem de espaço. A força que recupera e equilibra pode ser enviada a quilômetros de distância — isso significa que o reikiano não precisa necessariamente ter contato físico com a pessoa para que a sessão Reiki seja realizada. Os dois não precisam nem mesmo se conhecer, e podem não estar nem na mesma cidade ou país. A aplicação à distância é de grande valia quando o contato direto não for possível. Veja também: Como usar o pêndulo no Reiki: 3 dicas para seus tratamentos
Como funciona o Reiki à distância?Como a energia Reiki não conhece nenhum tipo de barreira, basta que o reikiano se conecte mentalmente com o receptor. A energização é a mesma, somente a forma de conexão que é diferente. É comum que o reikiano pense e visualize a pessoa entre suas mãos, circundando seu corpo e seus arredores durante a sessão. Basta ficar conectado com esta pessoa por alguns minutos e o Reiki fará a sua parte. Alguns reikianos gostam de utilizar diferentes técnicas para aplicar o Reiki à distância: alguns usam um boneco ou um travesseiro para ajudar a mentalizar o receptor, outros usam uma fotografia, mas a maioria deles faz somente a mentalização para transmitir a energia Reiki. Chama-se primeiro o símbolo Hon Sha Ze Sho Nen, podendo mentalizá-lo ou desenhá-lo 3 vezes no ar e repetir o seu mantra para ativar. A partir desse momento inicia-se a sessão e o envio de energia.
Enviar energia Reiki para o passado e para o futuroComo a energia Reiki não tem barreiras do tempo, é possível também enviá-la para o passado e para o futuro. A intenção de enviar para o passado seria com objetivo de melhorar as condições do presente: uma questão mal resolvida, um arrependimento, um acidente, um desentendimento com alguém, etc. Qualquer episódio que gere um reflexo negativo no presente pode receber a energização positiva no presente. A energia Reiki também pode ser programada para ser recebida no futuro. Se você tem uma viagem marcada, uma cirurgia, uma prova (como um vestibular ou concurso público), uma entrevista de emprego ou qualquer situação decisiva a enfrentar no futuro pode começar a canalizar a energia Reiki para esse momento desde já, com antecedência.
Enviar energia Reiki sem autorização do receptorÉ possível enviar a energia Reiki mesmo sem que a pessoa saiba, mas isso não é indicado. Segundo os princípios do Reiki, é preciso autorização para fazer a terapia, e mesmo que a energia Reiki seja positiva, seja uma energia de amor, enviá-la sem que o receptor seja é considerado pelo mestre Mikao Usui como uma invasão de privacidade.
