Horóscopo
Banho de pipoca: com o poder de Omulu
Aprenda sobre o banho de pipoca associado ao poder de Omulu. Veja como essa técnica pode proporcionar uma purificação e renovação espiritual.
Carregando...
14/08/2025 23:27
compartilheSiga no
Embora muitas pessoas não tenham o costume, o banho de pipoca tem ganhado cada vez mais destaque nos rituais de purificação espiritual. O milho de pipoca não é apenas um lanche para cinema, ele também desempenha um papel significativo em práticas espirituais. Esse ritual é eficaz na eliminação de energias negativas e na purificação do espírito e do corpo. Hoje, vamos explorar um pouco mais sobre os rituais de banho de pipoca associados a Omulu, um orixá venerado no Brasil, além de conhecer a história por trás desse banho espiritual.
Saiba mais:
Banho de pipoca: quem é Omulu?Omulu, também conhecido como Obaluaiê, é filho de Nanã. Ao nascer com imperfeições na pele, foi rejeitado por sua mãe e lançado ao mar. Iemanjá, com grande compaixão, resgatou o bebê e o criou como seu próprio filho. Quando Omulu se tornou adulto, já muito sábio, foi a uma reunião de orixás. Para esconder suas marcas, Iemanjá o vestiu com palhas de bananeira. No entanto, sua aparência enigmática despertou a curiosidade e o afastamento dos demais. Foi então que a bela Iansã se aproximou, e uma brisa vinda do mar fez com que as palhas voassem, revelando Omulu. Com a proximidade do espírito amoroso de Iansã, suas feridas se transformaram em pipocas brancas e puras, espalhando-se para todos os lados. Ninguém podia acreditar no que via. E o melhor de tudo: Omulu revelou-se um homem belo, forte e majestoso. Todos ficaram surpresos e purificados pelas pipocas de Omulu!
Como realizar este banho de purificação?Para purificar seu corpo e eliminar toda energia negativa, você vai precisar dos seguintes ingredientes:
- 1 litro de água fria;
- 10 colheres de sal grosso;
- 10 grãos de milho de pipoca estourados.
Saiba mais: