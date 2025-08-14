Horóscopo
Agosto é o mês de Omulu – orixá da saúde e da doença
Conheça mais sobre Omulu, o orixá da saúde e da doença, celebrado em agosto. Entenda sua importância e como cultuar ele pode afetar seu bem-estar.
14/08/2025 23:26
O mês de agosto é dedicado ao orixá Omulu, responsável pela saúde e gestão das doenças físicas e espirituais. Veja no artigo uma oração a ele, as características de seus filhos e seu sincretismo religioso com São Lázaro.
Oração pela saúde dos nossos entes queridosVeja a oração que pede pela saúde das pessoas que mais amamos:
"Atotô, atotô, atotô, meu pai Obaluaê! Salve querido Pai da vida e da riqueza. Eu venho humildemente e com todo o respeito, Senhor, pedir-lhe [faça seu pedido aqui]. Ó, grande Obaluaê, se meus pedidos forem injustos e não merecidos, não me puna, Pai. Não deixe que caia sobre mim a sua ira. Mas me dê o que for do meu merecimento. Senhor da lama e do ouro, Pai de todo o Ayê, que as suas bênçãos me livrem de todo o mal, de todas as dores, de todas as doenças, de todas as moléstias e perseguições. Ilumine, Obaluaê, a minha vida, minha consciência, e que sua justiça seja sempre a minha companheira. Proteja-me, Pai, Atotô. Asé!"
As características de Omulu/ObaluaêMuitas pessoas têm medo de Omulu por ele ser o orixá associado às doenças. No entanto, ele também é o orixá que traz alegria através da cura. Sua imagem é representada por um corpo coberto de palhas, ocultando as várias doenças que marcam sua pele. Em uma das lendas, Obaluaê transforma as feridas de Omulu em pipocas, revelando o belo rosto escondido atrás das palhas. Omulu não é apenas o orixá da saúde e das doenças; ele também é reverenciado como o orixá que guia a passagem da vida para a morte. Na mitologia, ele é comparado ao Barqueiro Caronte, da mitologia grega. O medo em relação a este orixá é compreensível: ele cura e protege os justos, mas também pune os injustos com doenças severas. Os filhos de Omulu/Obaluaê podem enfrentar diversas doenças ao longo da vida e precisam aprender a conviver com elas da melhor forma possível. Mesmo quando justos e não punidos por doenças, os filhos de Omulu tendem a sofrer de depressão, muitas vezes disfarçada por ceticismo e descrença.
Qual a diferença entre eles?Omulu é o orixá maduro e idoso, ligado à cura e às doenças. Obaluaê, por outro lado, é o orixá jovem, senhor da evolução dos seres. Juntos, eles regem a estabilização da ordem no mundo, garantindo que vida e morte coexistam para possibilitar a evolução das almas. Obaluaê sustenta e conduz o mundo, enquanto Omulu guia as passagens entre planos: da carne ao espírito e do espírito à carne.
A mensagem de OmuluA mensagem de Omulu/Obaluaê é complexa e exige reflexão. Saúde e doença estão interligadas e nunca se separam. O hospital é um local onde buscamos cura, mas também onde muitos contraem doenças ainda mais graves do que aquelas que os levaram até lá. Por isso, a mensagem de Omulu é desafiadora: mesmo buscando cura, nossas ações, intenções e pensamentos podem nos expor a enfermidades ainda maiores.
Quem são os filhos de Omulu/Obalauê?Os filhos deste orixá se apresentam como pessoas independentes, fortes e bem resolvidas. São discretos, não revelam muito sobre si mesmos e aparentam ser desapegados. Na verdade, escondem seus sentimentos, especialmente o sofrimento, para evitar que aqueles ao seu redor sintam pena ou dor. Guardam seus rancores e dores, esperando pela cura antes de compartilhar algo com seus familiares. Devido a essa inclinação, muitos se atraem para profissões na área da saúde, dedicando-se a cuidar dos outros com carinho e dedicação. Isso também é uma forma de cuidar de si mesmos. O principal ensinamento de Omulu/Obaluaê a seus filhos é o cuidado com o próximo. No entanto, é necessário superar a resistência de mostrar os sentimentos a todos, pois somente ao reconhecer e expressar o que sentem é que podem avançar em sua evolução espiritual.
Sincretismo de Omulu/Obaluaê com São LázaroOmulu e Obaluaê são sincretizados com São Lázaro no cristianismo, devido à sua associação com a cura e a proteção. São Lázaro é invocado pelos cristãos quando precisam pedir saúde e bem-estar para os enfermos. Segundo a Bíblia, ele foi ressuscitado por Jesus, conhecendo bem a passagem entre os mundos espiritual e físico. Esse sincretismo une os orixás e o santo como guardiões do portal entre os vivos e os mortos.
