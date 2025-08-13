Assine
São Roque: o regente do signo de Virgem

Conheça São Roque e seu papel como regente do signo de Virgem. Descubra como essa conexão pode afetar e inspirar os nascidos sob esse signo.

13/08/2025 23:22

São Roque: o regente do signo de Virgem
São Roque: o regente do signo de Virgem crédito: Wemystic
Os virginianos são inspirados a honrar um santo que dedicava sua vida aos outros. São Roque, conhecido por sua generosidade, ajudava incansavelmente os pobres, chegando a sacrificar o próprio sustento para amparar os necessitados. O virginiano é convidado a reconhecer a sua posição e a valorizar as bênçãos e talentos que a vida lhe concedeu, utilizando-os com diligência e fé.

São Roque, o protetor do signo de Virgem

São Roque, nascido na França, era o único filho de uma família nobre e abastada. Seu nascimento foi uma bênção, pois sua mãe, já em idade avançada, era devota de Nossa Senhora. No peito do pequeno Roque, surgiu uma marca vermelha em forma de cruz, reforçando a crença de uma intervenção divina em sua vinda ao mundo. Ainda jovem, entre 15 e 20 anos, Roque ficou órfão. Devido à sua pouca idade, a herança deixada pelos pais ficou sob os cuidados de seu tio. Fervoroso em sua fé cristã, optou por viver na pobreza, e peregrinou até Roma, mendigando por sustento. Após três anos na capital italiana, São Roque contraiu a peste. Para não ocupar espaço nos hospitais, isolou-se em uma floresta, esperando pela morte. Ali, uma fonte de água cristalina limpou suas feridas, e um cachorro o encontrou, passando a visitá-lo diariamente com pão. O dono do cão, intrigado pela regularidade com que o animal se dirigia à floresta, seguiu-o e encontrou São Roque. O santo não apenas se curou, mas também converteu o homem que o socorreu ao cristianismo. A partir de então, São Roque dedicou-se aos doentes, sendo creditado por muitas curas, realizadas apenas com o sinal da cruz. Ao retornar à sua cidade natal na França, São Roque não foi reconhecido e, confundido com um espião, foi preso durante uma guerra civil. Ele permaneceu encarcerado por cinco anos, até sua morte. Mesmo após sua morte, continuou a realizar milagres. O primeiro ocorreu quando um carcereiro, manco, tocou seu corpo para verificar se estava realmente morto, e foi curado. Ao reconhecerem a marca em forma de cruz no peito de Roque, souberam que se tratava do santo.

Oração

Protetor contra pragas e doenças, São Roque pode ser invocado com devoção e palavras sinceras. A seguir, uma das orações mais conhecidas ao santo, pedindo alívio para o sofrimento, além de paciência e sabedoria.

“Pela imensidão de sua devoção a Jesus Cristo, filho de Deus, incansável ajuda aos doentes de vários lugares da terra em suas caminhadas, fé derradeira e confiança naquilo que fazia, nunca deixou um amigo ou familiar à deriva. Curava a todos com sua luz divina, por mais pobre que fossem. Dê-me meu São Roque, santo protetor, essa mesma disposição para amparar os familiares e os amigos necessitados. Que eu possa amenizar os sofrimentos através das minhas bênçãos gloriosas”.

Ritual de São Roque

Para pedir proteção no dia a dia, escreva três vezes “São Roque” em um pedaço de papel e coloque-o dentro da Bíblia, na página do Salmo 74. Se preferir, leve esse papel na carteira ou no bolso quando precisar de proteção ou orientação extra em alguma situação.
