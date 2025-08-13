São Roque: o regente do signo de Virgem

“Pela imensidão de sua devoção a Jesus Cristo, filho de Deus, incansável ajuda aos doentes de vários lugares da terra em suas caminhadas, fé derradeira e confiança naquilo que fazia, nunca deixou um amigo ou familiar à deriva. Curava a todos com sua luz divina, por mais pobre que fossem. Dê-me meu São Roque, santo protetor, essa mesma disposição para amparar os familiares e os amigos necessitados. Que eu possa amenizar os sofrimentos através das minhas bênçãos gloriosas”.