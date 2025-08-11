Gênios da Humanidade: pessoas que não têm anjo. Você é um deles?

De acordo com o Tarot dos Anjos
e a Cabala
, existem 72 anjos, cada um governando cinco dias do ano. Assim, 72 x 5 = 360 dias. Sabemos que existem 365 dias no ano, o que deixa cinco dias em que as pessoas nascidas neles não têm um anjo específico. Essas pessoas são conhecidas como Gênios da Humanidade
. Entenda o que isso significa.
Pessoas sem anjo – seres especiais e privilegiados
Ao pensar "então eu não tenho anjo?", podemos nos sentir inseguros, como se nos faltasse proteção divina
, certo? No entanto, não é preciso temer. As pessoas nascidas nos dias 5 de janeiro, 19 de março, 31 de maio, 12 de agosto e 24 de outubro são privilegiadas. Elas possuem divindades kármicas, podendo escolher qualquer um dos 72 anjos como seu protetor. Além disso, elas podem ser protegidas por todos os anjos, de todas as categorias. São pessoas especiais, determinadas por Deus para serem assistidas por todos os seus seres angelicais.
O que são os gênios da humanidade?
As pessoas nascidas nesses cinco dias do ano vêm ao mundo com a missão de proteger a humanidade. Elas fizeram sacrifícios pelo grupo em que viveram em outras vidas, chegando ao mundo com um nível superior de consciência. São como verdadeiros anjos na Terra, com forte sensibilidade, apelo humanitário, grande inteligência e uma profunda ligação com a natureza
. Possuem um senso de moral e justiça diferenciado, adquiridos em muitas vidas passadas. Lutam contra a ignorância, a corrupção e qualquer ato que considerem errado, mesmo que ninguém os tenha ensinado isso. São semeadores do bem, buscando harmonia e bons sentimentos.
E quando um gênio da humanidade não cumpre sua missão?
Isso é possível, pois todo Gênio da Humanidade
possui um gênio contrário, que pode influenciá-lo negativamente. Quando isso acontece, sua missão na Terra não é cumprida e ele precisará reencarnar para completá-la. O mundo pode se voltar contra ele nesta encarnação por não ter aproveitado a oportunidade divina dada por Deus
. Portanto, as pessoas nascidas nesses dias devem encontrar o caminho do bem e os meios para realizar sua missão aqui na Terra. Devem vibrar positivamente, ser corajosas, justas, respeitosas e não se deixarem levar pela opinião alheia.
Os dons dos gênios da humanidade
As pessoas nascidas nessas datas possuem uma capacidade nata de perceber o mal nas outras pessoas e nos ambientes. Elas podem executar magias com seu corpo mental e astral, invocando as forças da natureza e dos elementais associados ao seu dia de nascimento
. São seres místicos e iluminados, que precisam descobrir toda a sua luz para completar sua missão na Terra. No Antigo Egito, a sabedoria dos Gênios da Humanidade
já existia, e cada um desses cinco dias do ano era associado a uma divindade egípcia que protegia o gênio nascido naquele dia.
Os gênios do dia 5 de janeiro
Os nascidos no dia 5 de janeiro são abençoados com o dom da paciência
. São excelentes conselheiros, opinando com imparcialidade, sensatez e conhecimento. Compreensivos e fiéis, nunca traem a confiança nem abandonam aqueles que amam. Dotados de grande inteligência, destacam-se com seus pensamentos e têm extrema facilidade de se expressar. Sua perseverança e força de vontade são dignas de admiração. Lutam contra as injustiças e acreditam que podem tornar o mundo um lugar melhor.
São representados pelo Deus egípcio Anúbis
, aquele que é um homem com cabeça de chacal. Na sabedoria do Egito, ele era o responsável pelo julgamento final, encaminhando os mortos para a salvação ou condenação. Esse é o dia governado pelos os elementais gnomos.
Gênio contrário:
o gênio contrário estimula a falta de paciência, o orgulho excessivo, o egoísmo e a falta de modéstia.
Os gênios do dia 19 de março
Os nascidos no dia 19 de março
possuem personalidade forte e têm magnetismo natural. Conseguem facilmente exercer a sua influência sobre as pessoas e têm consciência desse seu dom e força. São pessoas extremamente organizadas e objetivas, responsáveis com todas as suas obrigações. Costumam agir de forma cortês e respeitosa com todos ao seu redor.
São determinados e trabalhadores, dedicam-se de corpo e alma para aquilo que acreditam. Os novos desafios os motivam. Adoram metas ousadas e gostam de trabalhar em equipe para atingi-las. Têm intuição
forte para os negócios e para novos empreendimentos. São excelentes sócios, que pensam no bem de todos os parceiros e funcionários.
São representados pela deusa egípcia Sekhemet, a deusa guerreira. A missão dessa deusa era destruir todos os inimigos dos faraós. Ela também governa o começo do ano esotérico e é simbolizada pelo céu e por todos os anjos.
Gênio contrário:
estimula a violência, o egoísmo, a impulsividade, a falta de fidelidade
e de responsabilidade.
Os Gênios da Humanidade do dia 31 de maio
Os nascidos no dia 31 de maio
são os gênios da agitação, do movimento e das novas experiências. São pessoas extremamente curiosas, que gostam de atividades que estimulem a sua inteligência, e que instiguem suas capacidades. Conseguem expor suas ideias com facilidade, têm criatividade alta e muita vontade de inovar. Ao mesmo tempo, são pessoas práticas, que não gostam de enrolação, delongas e reações exageradas.
Encaram qualquer desafio com coragem e determinação, demonstrando segurança em si mesmos. Têm excelente memória, lembram-se dos mínimos detalhes e têm algumas características hiperativas. Não têm vergonha de demonstrar sentimentos.
São representados pelo deus egípcio Toth, que é o inventor da escrita e da fala. É desenhado como um homem com cabeça de Ibis ou de babuíno, e governados pela força dos elementais silfos.
Gênio contrário:
estimula o nervosismo, a inconstância amorosa, a dupla personalidade e a preguiça.
Os gênios do dia 12 de agosto
Os nascidos em 12 de agosto
são pessoas extrovertidas, com muita energia e que gostam de ser o centro das atenções por onde chegam. Vivem a vida intensamente, aproveitando tudo que ela tem de melhor. São cheios de vivacidade e de uma alegria intensa.
É também um dia de gênios trabalhadores e orgulhosos, que não perdem um desafio. Têm prazer em superar obstáculos e vencer os seus limites. Lutam pelos seus sonhos
com muita determinação. Trabalham com gosto e vontade, se estiverem no ramo em que têm o dom.
São representados pelo Deus egípcio Rá, o Deus Sol, a maior divindade do Antigo Egito. Este Deus é desenhado com uma coroa que possui um olho em forma de serpente (Uraeus). São governados pela força das salamandras.
Gênio contrário:
estimula a depressão
, o orgulho excessivo, o abuso de poder e a estagnação. Tornam-se maus perdedores.
Os Gênios da Humanidade do dia 24 de outubro
Os nascidos no dia 24 de outubro
são os gênios da humanidade mais sensíveis e emotivos. Possuem intuição aguçada e poderes paranormais. São persistentes, perseguem suas metas sem nunca desistir nem desanimar. Suas decisões são fortemente influenciadas pelas suas emoções e intuições, e isso faz deles pessoais essenciais para o meio onde vivem. Transmitem segurança a todos ao seu redor, e são verdadeiros portos seguros àqueles que os amam.
São representados pelo deus Osíris, o senhor dos Deuses do Egito. É o símbolo do renascimento e renovação e são governados pela força das ondinas.
Gênio contrário:
estimula a desconfiança, a insegurança e o ciúme. Pode estimular o uso da intuição para fazer o mal, usar magia negra.
