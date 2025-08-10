Horóscopo
Astrocartografia – Qual é o seu lugar no mundo? Será que moramos no lugar certo para nós?
10/08/2025 23:22
O fato de que os astros e signos falam sobre tendências de comportamento e traços da nossa personalidade é conhecido por todos. Mas o que mais os alinhamentos planetários podem influenciar e revelar sobre nossa jornada? Muita coisa! Como, por exemplo, revelar sob quais influências energéticas estamos sujeitos na cidade onde moramos ou até mesmo qual o melhor destino para férias ou para passarmos nosso aniversário. Para sabermos mais sobre essas interferências energéticas, podemos contar com a Astrocartografia. Apesar de ainda não ser muito popular no Brasil como é nos EUA e Austrália, a Astrocartografia poder ser uma grande aliada em nossas vidas. Uma simples viagem pode ser planejada do ponto de vista astrológico, fechamento de um negócio, uma festa de casamento assim como uma mudança de cidade ou até mesmo de país. Aquela identificação aparentemente sem motivo que temos com determinadas cidades e países podem ser chamados energéticos, uma confluência de forças que agradam nossa constituição astrológica e os planos de vida, objetivos e desejos que criamos para nós. Ela consegue nos fornecer uma visão mais aprofundada do porquê muitas vezes temos experiências tão especiais em alguns locais, vivenciando uma conexão tão forte que nos faz querer ficar ali para sempre e, em outros casos, nem tanto. Problemas acontecem, as férias são horríveis ou os negócios correm muito mal e voltamos desapontados, cansados ou até com prejuízos financeiros ou emocionais.
“Compreende que és um segundo pequeno mundo, e que o Sol e a Lua estão dentro de ti, e também as estrelas.”Podemos, então, receber dos lugares energias que despertam em nós o amor, a paixão, inspiração, favorecem o nosso lado profissional, ou também ser influenciados por energias contrárias a determinados desejos que, sem que tenhamos a menor ideia, podem dificultar resoluções, relações, o alcance de objetivos e tornar nossa vida mais complicada.
O que é Astrocartografia?A Astrocartografia é uma área da Astrologia que utiliza as energias planetárias em conjunto com nosso mapa astral e o mapa mundial, para apresentar as influências energéticas dos países e cidades de acordo com nosso quadro astrológico. O método foi desenvolvido por Jim Lewis, um astrólogo, escritor e empresário. Em 1979, Lewis publicou a primeira edição de seu Sourcebook of Mundane Maps, que apresentava mapas mundiais e as linhas planetárias que cortam os continentes e países, de acordo com o momento de nosso nascimento. Os mapas mostravam graficamente os locais na Terra onde os planetas eram "angulares" (nascentes, assentes, no zênite ou nadir) no momento de nascimento de uma pessoa, onde um planeta "angular" é aquele que está em conjunção com um desses quatro ângulos (ascendente, descendente, meio do céu ou fundo do céu). Ou seja, Jim Lewis uniu a relocação e angularidade, dois conceitos já conhecidos há muito tempo na astrologia para tornar esses elementos mais visuais no mapa astrocartográfico e mostrar quais planetas possuem atuação em quais áreas.
“A astrologia é o mais elevado dos ramos do conhecimento porque trata das coisas celestes e do futuro, cujo conhecimento é não somente divino, mas também muito útil”A partir daí, podemos mergulhar num universo tão vasto e encantador quanto a Astrologia em si e termos a possibilidade de observarmos em quais locais recebemos quais energias. Imagine planejar um casamento em um local que favoreça o amor? Um sonho, não? Graças à Astrocartografia, podemos descobrir em quais cidades e países podemos encontrar energias planetárias que contribuam para nossa evolução e casem como nossos objetivos e desejos de vida, além de perceber se aquela pessoa é nossa alma gêmea ou não.
Como funciona a AstrocartografiaUtilizamos nossa data e hora de nascimento para traçar o mapa astrocartográfico. Enquanto o mapa astral tradicional tem a forma de uma roda, uma mandala, na Astrocartografia trabalha-se com o mapa do mundo mostrando os planetas e como eles influenciam energeticamente determinadas áreas, através das curvas contínuas de ascensão e declínio. A princípio, precisamos conhecer alguns conceitos básicos para aproveitarmos melhor nosso mapa:
AngularidadePlanetas angulares são aqueles que estão próximos das 4 cúspides principais em um mapa astral (AC, MC, DC e IC – ascendente, meio do céu, descendente e imum coeli ou fundo do céu). Quando temos um planeta em um desses ângulos, esse planeta e as energias que ele emana trazem uma influência muito forte para nossa vida.
RelocaçãoUtilizamos a relocação nos mapas para projetarmos uma experiência em determinada cidade, seja no contexto de férias ou mudança de residência. Basicamente, o que ocorre é o cálculo da disposição dos astros naquela cidade na hora do nosso nascimento. Assim, obviamente o signo permanece inalterado, entretanto, a “roda” das casas gira e dessa forma os planetas e ascendentes vão mudar de casas, nos mostrando quais influências, tendências e obstáculos podemos enfrentar naquele local. Então, não se trata de “mudar” de mapa. O mapa astral e seus temas permanecem os mesmos, o que muda é o potencial de expressão de cada planeta, ou a ênfase que um ou outro tema adquire, de acordo com o lugar em questão.
Planeta no Ascendente (AS)A energia do planeta influencia aparência e personalidade.
Planeta Descendente (DS)A energia do planeta pode ser projetada nos outros ou ser experienciada através das relações.
No Meio do céu (MC)A energia do planeta influencia na carreira e vida profissional como um todo.
No Fundo do céu (IC)A energia do planeta influencia as relações familiares.
“A Astrologia é altíssima entre todas as ciências por nobre e alto objeto que é o movimento do céu, a maior altura e a maior circunferência.”Claro que, dependendo de nossa conjuntura energética, um local que é bom para nós pode ser ruim para outra pessoa, justamente em função das vibrações planetárias atuando naquela área. Tudo depende de qual planeta está onde e a relação que você tem com aquela energia.
Vamos a exemplos práticos:Para entendermos melhor como isso tudo pode nos ajudar, podemos analisar alguns exemplos mais práticos de como a Astrocartografia pode influenciar e diversos aspectos de nossas vidas. Vamos utilizar como exemplo Saturno, planeta considerado mais difícil. Para uma pessoa que tem dificuldade em lidar com obrigações e organização, ao ir pra linha de Saturno ela pode passar por experiências menos agradáveis, porque essa energia que não está bem integrada. Mas para uma pessoa que tem Capricórnio forte no mapa e bem integrado, estar em locais com Saturno é uma boa experiência. Um outro exemplo é alguém que possua uma casa 7 (relacionamentos) muito fraca. Se o casamento e os relacionamentos mais profundos são muito importantes para essa pessoa, as zonas do globo onde Vênus é angular pode favorecer o aspecto emocional dessa pessoa. Para um homem, os locais onde Vênus cai na casa 7 são onde estarão muito facilitados os relacionamentos. Se o cliente quer ser famoso, qualquer local onde possua o Sol no meio do céu seria ideal para ter seu trabalho valorizado e atingir fama, reconhecimento e prestígio. Já uma pessoa que tenha dificuldade em criar raízes, deve priorizar áreas onde o Sol, Lua, Vênus ou Júpiter estejam na 4. Essa pessoa seria muito bem-vinda nesse local e tudo fluiria na mais perfeita ordem, sem dificuldades. Mais focados no amor e relacionamentos, podemos usar algumas celebridades e personalidades públicas para perceber as “coincidências” amorosas que a Astrocartografia nos permite visualizar: A linha de Vênus de John Lennon, atravessa o Japão, perto de Tóquio, onde Yoko Ono nasceu. Já a linha de Vênus de Yoko Ono passa diretamente por Liverpool, na Inglaterra, onde John Lennon nasceu. A linha de Vênus de Ellen DeGeneres é encontrada em Horsham, na Austrália, onde nasceu Portia de Rossi. Por fim, temos a linha de Vênus de Bill Clinton passando por Chicago, onde Hillary nasceu. “A astrologia merece o reconhecimento da psicologia, sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade.” Carl Jung
Como fazer seu mapa de acordo com a AstrocartografiaProcurar um bom astrólogo é uma ótima saída, para termos uma visão e respostas mais completas sobre as previsões que desejamos fazer sobre um determinado local. Cursos e workshops também estão disponíveis e muitos deles são bem interessantes. Mas, sabemos que uma consulta com um bom profissional ou a participação em um workshop ministrado por uma autoridade no assunto pode custar um dinheiro que nem sempre dispomos, então, podemos recorrer a alguns sites na internet que já conseguem nos dar uma boa ideia sobre as influências de determinados locais em relação ao nosso mapa astral. Basta ter em mãos seus dados de nascimento, especialmente a hora exata em que você veio ao mundo. Então, inseridos os dados, você poderá ver o mapa completo e vai perceber que cada planeta tem quatro linhas espalhadas pelo mundo, que são os lugares onde eles ficam angulares no seu mapa relocado naquela cidade. Para compreender a energia que você vai sentir com mais intensidade em um lugar, basta ver qual ou quais planetas estão passando perto dele e relacionar o significado daquele planeta com o ângulo em que ele se encontra. Se não existir um planeta passando pelo local que você deseja analisar, isso significa que não haverá uma ênfase de um planeta específico influenciando aquela área e que aquele local nem favorece e nem entra em choque com seu mapa astral e objetivos de vida.
“Este mundo encontra-se relacionado necessariamente com os movimentos do mundo superior. Todo o poder em nosso mundo está governado por estes movimentos”Incrível, não é? Fazer uso da Astrocartografia pode ser transformador em nossas vidas. Divirta-se planejando sua próxima viagem ou uma mudança de casa!
