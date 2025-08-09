Horóscopo
O dom de ser uma curandeira – você é?
Descubra o dom de ser uma curandeira e revele seus talentos ocultos. Será que você tem esse poder? Saiba mais agora!
09/08/2025 23:20
Uma curandeira é aquela que olha a vida com amor e bondade, cheia de energia, que espalha carinho. Uma mulher que abraça o amor com mais amor, e sabe o que é perdão e que vive sempre em graça ensinando a saber. Toda curandeira deve ser uma mulher amorosa. Uma pessoa cheia de força, que se alimenta da bondade de todos aqueles que a rodeiam. Ela olha com olhos serenos da vida e é sincera com sua identidade. Basta um beijo da curandeira para estar curado.
Uma curandeira é humana, compreensiva, conhecedora do seu poder, da sua inspiração, da sua permanência, do seu caos e ordem, defensora da sua vida, das suas necessidades, dos seus sonhos e das bagagens das suas lembranças.
A mulher curandeiraSer uma mulher curandeira nem sempre é fácil. Exige muita luta contra tudo aquilo que não permite sentir o que cada momento transmite. Há ainda o fato de tentar mudar os direitos e de tentar submeter os nossos sonhos, menosprezar a nossa necessidade. Ter esse lado de curandeira é saber dizer “chega”. Não permitir a escravidão. Além disso, não se deve necessitar nem exigir amor, mas sim amar sem medida e acima de qualquer coisa. É nesta forma livre de amor, sem querer de volta, que se encontra a balança que hipnotiza o equilíbrio emocional da mulher.
A força do amorUma mulher e o seu amor são fortes quando ela põe empenho no seu bem-estar e aceita a si mesma. Uma mulher forte e curandeira deve compreender seu presente e ter em sua memória o passado. Toda mulher pode buscar dentro de si mesma a alma de uma guerreira. Essa guerreira interna deve lhe dar luz e esperanças, além de forças e armas para lutar. Essa voz interior é responsável pela cura das suas feridas, traições, decepções e rejeições. O amadurecimento de uma mulher também parte dessa voz, que se torna saborosa. A mulher, além de explorar o seu lado curandeira, ganha inteligência e passa a saber admirar a si própria. Alcança o ápice entre equilibrar a sua intuição e a sua razão, e consegue ver o melhor da vida diante de uma luta contra as adversidades. E você, é se considera uma mulher capaz de ser curandeira?
