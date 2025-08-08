A mágica e o significado espiritual do arco-íris

Catolicismo No catolicismo, o arco-íris é sinônimo da aliança de Deus com os homens. Significa o fim do sofrimento, intervenção divina e também esperança. Sempre que ele aparece, podemos entender como uma mensagem dos céus de que tudo irá ficar bem e de que Deus está olhando por nós. Especialmente se passamos por algum momento mais difícil ou aflitivo, o arco-íris vem nos trazer a calma, nos dizendo para termos a certeza de que Deus nunca nos abandona e que tudo serve a um propósito.