Eneagrama e os 9 caminhos do sucesso

O perfeccionista Focados em atingir a perfeição, as pessoas do Eneagrama tipo 1 são centradas na ação e possuem um alto nível de exigência, princípios e organização. Muito críticos, têm dificuldade para se comportarem de forma espontânea e percebem o mundo em termos de certo ou errado. Alguns podem ser percebidos como arrogantes, pois tendem a acreditar que apenas o esforço os faz merecedores. Têm dificuldade para aceitar elogios e para reconhecer suas próprias conquistas e buscam respeito, não aprovação. Gostam de ter controle sobre as emoções e odeiam a sensação de não estar no comando de si. Seu vício emocional é a raiva , justificada pela atitude esforçada. Suas características positivas são a determinação, a praticidade e a responsabilidade e seus pontos fracos são a teimosia e hostilidade.

O prestativo Pessoas que gostam de ajudar a todos muitas vezes pertencem ao Eneagrama do tipo 2. Centradas nas emoções, querem ser amadas e podem se tornar manipuladoras em função do medo da rejeição. Generosos e amigáveis, oferecem seu tempo e energia e parecem não esperar nada em troca, exceto serem notados e reconhecidos pelo auxílio que prestam. Quando se sentem desprezados, podem se expressar através da raiva, pois o orgulho também é uma característica muito forte do eneatipo 2. Seu vício emocional é o orgulho, oriundo de suas atitudes solícitas e prestativas. O apego também influencia a personalidade do tipo 2, fazendo com que nem sempre estejam receptivos a determinadas mudanças. Como estão acostumados a ajudar, tem muita dificuldade quando são eles que precisam de ajuda. Seus pontos fortes são o carisma e disposição. Já suas características negativas são a prepotência, o medo e o apego.

O bem sucedido As pessoas de Eneagrama tipo 3 são centradas na ação ou no planejamento. Têm uma visão mercantilista e são ótimas em se comunicar e sintetizar ideias. É uma personalidade competitiva que deseja ser admirada por suas conquistas e que teme o fracasso, pois o sucesso é um meio de conquista de autoestima . Possuem uma aparente autoconfiança, que fica muito abalada quando não se sentem admirados pois confundem admiração com amor e precisam de atenção e devoção alheia. Esse eneatipo de só reconhece e expressa "sentimentos corretos", reprimindo as sensações que fogem a este julgamento. Seu vício emocional é a vaidade e os pontos fracos são a inquietude e a tendência à manipulação da realidade. Como características positivas temos a flexibilidade, a motivação e foco.

O romântico O tipo 4 do Eneagrama abriga pessoas que sentem a necessidade de buscar o significado da vida e anseiam excessivamente por amor. Possuem uma sensação de imperfeição e inadequação e buscam o destaque através da autenticidade. São intensas, sensíveis, profundas e podem ser dramáticas em determinadas situações. Geralmente cultas e inteligentes, tendem às artes como forma de expressão. Aprenderam a ter atenção através das emoções, então têm forte tendência a exagerar a expressão do sofrimento, o que lhes traz um senso de empatia muito grande em relação ao sofrimento dos outros. O vício emocional é a inveja. Esse sentimento aparece pois esse tipo de personalidade tende à comparação da sua vida com a dos outros, pois desejam vivenciar uma vida ideal. Então, podem se tornar pessoas centradas na falta, insatisfeitas e queixosas. Suas características positivas são a criatividade, sensibilidade e empatia.

O estrategista O tipo 5 é centrado na mente, gosta de planejar e racionalizar. Querem conhecer o mundo e o ser humano, observando e analisando tudo. São intelectualizados, reservados e desapegados e possuem uma capacidade de concentração natural. Uma aparente auto suficiência esconde medo, que se expressa em forma de distanciamento. Sentem necessidade de acumulação de bens e conhecimento, tendendo à avareza e possessividade em determinadas situações. O vício emocional é a avareza e estão propensos à frieza e à insensibilidade. Os pontos positivos desse tipo de personalidade é a visão de longo prazo e a capacidade de se antecipar aos problemas.

Cuidadoso e questionador Sempre com um pé atrás, o tipo 6 é questionador, cético, leal e criativo. Desconfia da autoridade e tem tendência a contestar, entretanto, anseia encontrar um líder que não precise contestar. Os tipos 6 sentem necessidade de segurança e aprovação e tomam precauções contra qualquer ameaça. Muito críticos, questionam as próprias decisões e dos outros, podendo ser um pouco invasivos pois reagem ao medo e tendem a trabalhar sempre com os piores cenários. Apesar de contestadores, as relações e tradições de família, cultura e sociedade são muito importantes pois encontram segurança nessas dinâmicas. O seu vício emocional é o medo, pois são muito realistas o que faz deles algumas vezes pessoas ansiosas com medo do desconhecido. Entre os traços positivos, está a lealdade.

O sonhador Sempre em busca da felicidade , as personalidades pertencentes ao eneatipo 7 são sonhadoras, otimistas e divertidas. O tipo 7 também é conhecido pela agilidade mental para lidar com várias situações ao mesmo tempo. Entediam-se ou saciam-se facilmente com as coisas e preferem atividades que envolvam outras pessoas, especialmente aquelas que estimulam a criatividade e imaginação. Entretanto, têm dificuldades em finalizar aquilo que começam, pois, quando sentem que não estão diante de um desafio ou que aquele projeto tem chances de falhar, abandonam o barco. O vício emocional é a gula e entre as características negativas podemos destacar a indisciplina e a irresponsabilidade diante de obrigações. Como pontos fortes, temos o otimismo e a criatividade.

O confrontador Com características fáceis de reconhecer, pessoas do tipo 8 do Eneagrama têm facilidade em mandar e liderar, podendo intimidar os outros com sua forte segurança. Confrontadoras, líderes naturais, obstinadas e firmes, têm paixão pelo excesso, pela intensidade e buscam sempre adrenalina. São geralmente rebeldes e mandonas, mas também protetoras. Não tem consciência da força às vezes agressiva que projetam nos outros, pois se consideram apenas diretas e objetivas. Pessoas que enfrentam sua franqueza com evasivas, serão prontamente confrontadas, pois o Eneagrama do tipo 8 exige a verdade e a transparência, se manifestando de forma aberta e deixando fluir o que pensam. Se irritam com facilidade e possuem uma ética envolvendo justiça que os leva a ideia de "a meu favor ou contra mim", sendo percebidos como extremistas. Em geral, e por causa de seu senso de justiça muito marcante, saem em defesa dos oprimidos e não favorecidos. A radicalidade em que está imersa a personalidade do eneatipo 8 faz com que eles não entendam bem o "receber", sentindo que precisam "tomar" para conseguir o que querem e se reservam o direito de prazer doa a quem doer. O vício emocional é a luxúria pela atitude dominadora, podendo se transformar em pessoas apegadas à força e ao poder. Como pontos negativos, podemos dizer que quando se excedem, tornam-se agressivos e intolerantes perante o mundo. Suas características positivas são objetividade, assertividade e realização.

O mediador Esse é o eneatipo é também muito fácil de identificar e um dos mais fáceis de conviver. Pessoas do Eneagrama tipo 9 têm um perfil extremamente pacifista, buscam a paz e a solução de conflitos a qualquer custo e estão sempre focados no bem comum. São calorosos, tolerantes, acomodados e não competitivos. Controlam os relacionamentos pelo silêncio e podem enlouquecer quem precisa do conflito para fazer crescer as relações, pois suas atitudes podem ser confundidas com desprezo e descaso. Recusam-se a discutir e preferem se afastar dos conflitos, evitando se envolver ou posicionar. Gostam de viver de forma tranquila, sentindo conforto na estabilidade de uma vida estruturada. Em assuntos pessoais, acham difícil saber o que sentem e explodem tão tardiamente que nem se recordam mais de onde vem a raiva . Outra característica muito marcante deste eneatipo é a distração. Parecem viver mais no mundo da lua do que no tempo presente, aquele tipo de pessoa que sai para comprar pão e volta com ovo, chocolate e refrigerante, sem se lembrar do pão. Estão sempre procurando as chaves do carro ou carteira e nunca se lembram onde deixaram seus objetos. Cumprem os prazos no último minuto pois podem esquecer coisas essenciais. Pode parecer displicência, mas raramente é intencional. Pessoas com a personalidade do tipo 9 no Eneagrama tendem a ficar na zona de conforto e serem acomodados, apresentando apatia e sensação de paralisia em momentos que deveriam agir. Assim, podem acabar ficando "dependentes" dos outros (emocional e economicamente) muito cedo na vida. Seu vício mental é a indolência, devido à sua atitude tranquila e auto imagem conciliadora. Seus pontos fortes são a flexibilidade, mediação e a atitude calma.

