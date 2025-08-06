6 santos que você não fazia ideia que existiam

Santo Arnaldo, o cervejeiro Um dos santos que você não fazia ideia que existiam é o Santo Arnaldo! Ele deveria ser muito mais conhecido do que é, pois, ele é o santo cervejeiro. Isso mesmo, um santo protetor da cerveja. De origem belga, Santo Arnaldo foi soldado antes de se estabelecer na abadia de São Medardo, em Soissons, na França. Em seus três primeiros anos de vida consagrada, o religioso viveu como eremita e depois foi chamado a retornar à comunidade, para assumir o posto de abade no monastério. Anos depois, um padre tentou assumir seu lugar como bispo, mas ao invés de resistir, o santo interpretou a situação como um sinal e renunciou o episcopado e começou a fabricar cerveja. Na época, a água na Europa não era muito potável e a cerveja era considerada uma bebida essencial. Em um de seus milagres mais conhecidos, o teto da cervejaria da abadia desabou, comprometendo boa parte do abastecimento. Santo Arnoldo, então, pediu a Deus para multiplicar o que sobrou da bebida e suas preces foram prontamente atendidas, fazendo a alegria dos monges e da comunidade. Santo Arnaldo morreu com 47 anos e foi canonizado no ano de 1121, depois de uma série de milagres atribuídos a ele serem reconhecidos pela Santa Sé.