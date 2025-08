Fechar o cofre: o que significa e como fazer?

Fechar o cofre: a interpretação da proteção divina

Banhos de purificação;

Escalda-pés com sais e ervas;

Ramos de arruda;

Chás de louro e melissa;

Incensos de ginseng, ylang-ylang e lavanda;

Óleos de flor de laranjeira, citronela e flor de cerejeira;

Velas brancas, azuis e amarelas.

A expressão "fechar o cofre" é popularmente utilizada para descrever o ato de blindar a alma e os chakras localizados no centro do corpo e da cabeça, ou seja, o coração e a mente, nossos verdadeiros cofres internos. Essa "técnica" pode ser aplicada em situações positivas, como uma forma de autoproteção e libertação contra o mal, ou ainda, como um ato de selar a alma para inibir capacidades consideradas sobrenaturais, como a comunicação com espíritos, a previsão do futuro ou a recordação de vidas passadas e mensagens ocultas para aqueles que não possuem essa transcendência. Nesse contexto, o termo pode ser interpretado de maneira negativa, pois se refere à limitação de capacidades evoluídas de uma pessoa, acumulando energias de forma não natural e potencialmente prejudicial. Portanto, no segundo caso, o correto não seria "", mas sim orientar a pessoa a aprender a conviver com essas capacidades, para que ela possa desenvolver seus dons e utilizá-los para o bem próprio e de quem está ao seu redor. Dessa forma, a pessoa pode aprimorar suas habilidades e possivelmente se tornar um verdadeiro médium , com importantes trabalhos de contato com o mundo espiritual.Por outro lado, como mencionado anteriormente, a expressão "fechar o cofre" também pode ser usada em um sentido positivo, representando a proteção de nosso corpo e mente. Neste caso, "fechar a porta" refere-se à proteção divina e esotérica que nos cerca, impedindo que nossos inimigos nos atinjam com suas intrigas, blasfêmias, inveja e maldições . Diferente do segundo caso, em que a pessoa tenta fechar o cofre com a ajuda de alguém que condena o contato espiritual para suprimir essas capacidades, neste primeiro caso, a blindagem deve ser feita por você mesmo. Trata-se de uma construção diária de evolução espiritual, que deve ser fortalecida por você para você mesmo. Para isso, recomenda-se:Esses elementos devem ser combinados em seus momentos de meditação e oração, seguindo uma rotina adequada, para que você se sinta confortável e em conexão com o que realmente importa: você mesmo!