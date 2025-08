Como a baixa autoestima influencia na busca pelo amor

Você deve conhecer alguém (ou até mesmo ser esse alguém) que sempre está em busca do, que sempre se relaciona com pessoas que só trazem desgosto, etc. O que pode estar por trás desse famoso "dedo podre"? Veja como o amor pode afetar nossa autoestima. Afinal, estar apaixonado pode ser complicado, mas quando é recíproco, o amor é lindo. É ótimo ter alguém com quem você possa contar, que possa te ouvir, que vai estar do seu lado nos bons e maus momentos. Quando amamos e somos amados, nos sentimos mais felizes com nós mesmos, às vezes até mais bonitos... e bem, quando não estamos nos sentindo tão bem, nós temos um mozão para nos colocar para cima. Mas e quando sempre dá errado e nunca é assim? O que pode estar por trás disso e você nem desconfia? A baixa autoestima, que todo mundo fala mas "ninguém" tem...Quando se está combaixa e começa a buscar por um amor, é bem capaz de se aceitar qualquer pessoa que apareça, afinal, você mesmo acaba se vendo como “qualquer coisa”. A baixa autoestima faz com que durante essa busca, se aparecer alguém que te magoe, você até acha que aquela pessoa está certa; ou pior, acha que o problema é você. A verdade é que, quando não está se amando, o ideal é você encontrar esse amor dentro de si ao invés de buscar em outras pessoas — até porque ninguém nunca vai te amar tanto quanto você mesmo é capaz.Às vezes, até mesmo com baixa autoestima, também é possível conhecer pessoas legais e entrar em um relacionamento legal. E isso resolve os problemas? Depende, às vezes esse amor pode te mostrar o quão bom você também é e isso te ajudar a se sentir melhor com você mesmo. Porém, na maioria das vezes, acontece a autossabotagem , que é quando a pessoa com baixa autoestima não se acha boa o suficiente para aquele relacionamento, e aí começa a ter atitudes que fazem as coisas desandarem. No final, a autoestima continua baixa e agora com duas pessoas magoadas. Esse é o pior caso possível, pois muitas pessoas mal intencionadas, ao perceberem que seu parceiro possui baixa autoestima , se aproveitam disso (fazendo com que até seja possível que o relacionamento se torne abusivo). E na maioria dos casos, a "vítima" não consegue enxergar essa situação, se sujeitando a isso durante muito tempo. Afinal, essa relação faz com que a pessoa perca mais ainda sua autoconfiança e passe a acreditar que nunca “irá encontrar alguém melhor”.Com uma boa autoestima, as coisas já são beeem diferentes. Sua busca é mais seleta e você não se apaixona por qualquer embuste que apareça, afinal, você sabe o cristal que você é! Então não é qualquer um que vai abalar sua autoconfiança e, se acontecer, você vai superar isso com os pés nas costas – e vida que segue. Se você quer se apaixonar sem cair em armadilhas, o ideal é sempre estar se amando primeiro. Contudo, mesmo com boa autoestima, às vezes a gente cai em uma armadilha e se envolve com que não presta. Mas você possui mais facilidade em enxergar isso, afinal, você sabe que aquela pessoa não faz um favor em estar com você e que você merece alguém que te faça feliz. Então você consegue sair desse relacionamento sem ficar se culpando por isso (como eu disse, com os pés nas costas!).A verdade é que a autoestima influencia no amor e vice-versa. Tem pessoas que podem te fazer se sentir incrível como tem pessoas que podem te fazer se sentir péssimo. Tem relacionamentos que vão te puxar para cima e outros para baixo. Contudo, o amor mais importante ainda deve ser o amor-próprio, pois mesmo quando todo mundo vai embora, você ainda fica e é seu amor-próprio que vai te ajudar a enxergar quais são as pessoas boas para você. Então, se você acha que um amor vai melhorar sua autoestima baixa ou vai te fazer se sentir mais completo, isso é bem improvável. As pessoas só poderão te amar completamente quando você se sentir completo de verdade, e o mesmo para você, você só conseguirá amar plenamente alguém quando você não precisar do amor dessa pessoa para ser feliz – e assim você ficará com ela por escolha própria, e não por “necessidade”. Viu Como o amor pode afetar nossa autoestima?