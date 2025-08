Significado Espiritual de Agosto – Um Mergulho Interior

“Por um agosto de gosto. E por gostos sem desgostos” Nataly Celina

Significado espiritual de agosto - origem do nome

Significado espiritual de agosto relacionado a Leão e Virgem

As pedras simbólicas de agosto

Peridoto Diversas referências antigas chamavam essa pedra de crisólito. Os primeiros cristãos a consideravam sagrada, sendo que até hoje o peridoto soa como atributo de pureza e moralidade para os bispos. A pedra peridoto possui implicações positivas para o significado espiritual de agosto. Sua leveza e beleza favorecem a clareza da mente.

Sardônica Esta pedra se destaca por suas propriedades protetoras. Normalmente, é usada para meditação, por causa de suas características metafísicas que aumentam a vontade, o exterior e a dignidade. Ao usá-la, suas energias vão ajudá-lo a ter autocontrole e poder pessoal. A pedra desenvolve ainda a força do caráter.

traz luz para iluminar os cantos escuros da alma . É hora de fazer um mergulho interno, se olhar e tomar atitudes para ser uma pessoa cada vez melhor. Depois da meditação reflexão do mês de julho, você começa a se conhecer e entender seu propósito. Veja neste artigo, um pouco mais sobre o significado espiritual de agosto.Assim como julho, esse é outro nome de mês que não é uma homenagem a uma divindade romana, mas a um imperador. Em sua origem, agosto era o sexto mês do ano, quando Numa Pompílio ainda não havia acrescentado os meses de janeiro e fevereiro ao ano - algo que ele fez por volta do ano 700 antes de Cristo. Do nome em latim sextili, no vigésimo quarto ano antes de Cristo passou a se chamar Augusto. Assim, o imperador Otávio Augusto imitou, vinte e um anos depois, Júlio César, que deu seu nome ao mês anterior. O imperador Otávio Augusto considerou que seu mês precisava da mesma importância de julho, pois ele tinha apenas vinte e nove dias. Para consertar, alterou a duração de diversos meses, mudando alguns dias até que agosto chegasse aos trinta e um dias. Esta é a razão pela qual mais de dois mil anos depois os dois meses possuem trinta e um dias.O mês de agosto possui dois signos, Leão Virgem . Os nativos de Leão têm personalidades governantes e reais. Eles mantêm um senso disciplinado de iniciativa. O símbolo leão também é considerado por muitas pessoas a marca registrada de agosto. Um dos significados de agosto como adjetivo é digno, nobre, algo que está ligado ao leonino. Os virginianos são aqueles que nasceram nos últimos oito dias do mês. Sua personalidade é dividida em duas partes: analítica e prática. Eles agem de forma rápida quando refletem sobre o que vivenciam e são extremamente disciplinados. Por outro lado, gostam de aproveitar a vida.Agosto é um mês favorável ao amor, casamentos e relacionamentos românticos. Um momento propício para conhecer a si mesmo. A luz do sol deste mês ajuda a iluminar as áreas escuras de nosso interior e eliminar o que é negativo que atrapalha nosso desenvolvimento pessoal.