Mensagens dos Anjos para agosto de 2025: conselhos para o amor, dinheiro e saúde

"A clareza mental é a chave para a sabedoria e o sucesso."

Metatron, o anjo da transformação e do equilíbrio, incentiva você a cultivar a beleza no amor, mas não só no externo — no respeito, na paciência e na gentileza. Agosto é para abandonar a crítica exagerada e aceitar imperfeições, suas e do outro, com amor.Organize suas finanças com clareza e leveza. Um orçamento bem feito é uma ferramenta de poder, não de prisão. Confie que a luz divina ilumina seus passos na prosperidade.Cuide da sua mente com leituras, meditação e ambientes harmoniosos. Sua saúde está diretamente ligada ao equilíbrio mental que você cultiva.Salmo 119:105 — "Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho."