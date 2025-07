Orações a Nanã: saiba mais sobre esse orixá e como louvá-la

Orações a Nanã — para todos os momentos

Oração para pedir discernimento e um caminho para a vida “Oh! Mãe dos mananciais. Senhora da renovação da vida. Mãe de toda criação. Orixá das águas paradas. Mãe da sabedoria. Dai-me a calma necessária para aguardar com paciência o momento certo para tomar minhas decisões. Que a tua luz neutralize toda as forças negativas à minha volta. Dai-me a tua serenidade e faz de mim um filho abençoado nos caminhos da paz, do amor e da prosperidade. Deus salve Nanã Burukê! Saluba Nanã!”

Oração a Nanã para pedir benção e proteção “À minha mãe Nanã, eu peço a benção e proteção para todos os passos de minha vida. À minha mãe Nanã, eu peço que abençoe o meu coração, minha cabeça, meu espírito e meu corpo. Que aos poderes dados somente à Senhora das Senhoras, sejam caridosos e benevolentes, e me escondam de meus inimigos ocultos e poderosos. Minha querida Mãe e Senhora, tenha piedade de meu coração. Minha querida Mãe e Senhora, faça com que eu seja puro de coração para merecer a sua proteção e caridade. Saluba Nanã!”

Oração a Nanã para fazer uma boa passagem “Que a sabedoria de Nanã nos dê outra perspectiva de vida, mostrando que cada nova existência que temos, seja aqui na terra ou em outros mundos, gera a bagagem que nos dá meios para atingir a evolução, e não uma forma de punição sem fim como julgam os insensatos. Saluba, Nanã!”

Oração a Nanã para alimentar a fé “Santa Senhora das águas escondidas, aos pés de Jesus Cristo, rogai por nós. Que ao filtrar as águas de nosso Planeta resgate, terna Senhora, acomoda-as em lençóis subterrâneos e trazê-as de volta à superfície leve e cristalina, líquido divino, bendito do Senhor, indispensável a todos os tipos de vida terrestre, demonstrando não só um amor imensurável por todos os seres, mas imantando-nos com sua sabedoria infinita. Santa Senhora, dona de pântanos e brejos, início da existência, concede-nos, querida vovó, a transformação de nossas dores físicas e espirituais; a cura dos males que destroem a humanidade; a cura do vício que degrada o homem; a cura do desamor que extingui a paz. Faça brotar em cada um de nós, querida Nanã, a fonte viva da fé em Jesus e, assim, ao bebermos dessa verdadeira água, possamos libertar-nos, aprender a perdoar e perdoando sermos perdoados e, na marcha da evolução rumo à transformação, alcançar a verdadeira vida… a vida eterna! Que assim seja!”

Um pouco mais sobre Orações a Nanã

Os filhos de Nanã

Nanã Burukú é o orixá do pântano, dos mangues, é a senhora responsável pela morte, pelos portais de entrada (na reencarnação) e de saída (no desencarne) de todas as almas. Ela teve com Oxalá 4 filhos: Oxumaré e Ewá. Dona de um cajado (ibiri) e de roupas banhadas de sangue, esse orixá é representado pelas contas lilás, brancas ou roxas. Seu dia de culto é domingo. Ela é quem cuida da morte, por isso representa os idosos, os doentes (principalmente de doenças graves, como câncer) e está sempre ao lado de Omulú nessa missão. Na Igreja Católica tem sincretismo com Santa Ana, mãe de Maria e avó de Jesus. Por isso muitas vezes é reverenciada como avó. Os filhos desse orixá são considerados muito apegados aos valores e padrões estabelecidos pelo homem. Externamente, parecem calmos e pacíficos, mas são muito voláteis, tornando-se agitado e agressivo rapidamente. Outra característica é a teimosia, são muito teimosos, apegados, ciumentos e possessivos (especialmente quando são mães). São pessoas sérias, de respeito, que não apreciam muitas brincadeiras. São majestosos e imponentes, seguros de seus atos e pensamentos, buscam sempre o caminho correto, da justiça e da sabedoria.