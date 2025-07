10 características que só os filhos de Nanã possuem

O temperamento e as características dos Filhos de Nanã

São pessoas dignas e de bom coração Essa talvez seja a característica mais marcante dos filhos de Nanã. A nobreza de seu coração e a dignidade que possuem é inabalável. É incapaz de desejar o mal aos outros, é gentil até com quem já lhe fez mal. Isso acontece porque são pessoas espiritualmente elevadas, sábias, tidas como “ Essa talvez seja a característica mais marcante dos filhos de Nanã. A nobreza de seu coração e a dignidade que possuem é inabalável. É incapaz de desejar o mal aos outros, é gentil até com quem já lhe fez mal. Isso acontece porque são pessoas espiritualmente elevadas, sábias, tidas como “ almas velhas ”, cheias de sabedoria, que sabem que não vale a pena guardar rancor. São os reis e rainhas da paciência , fazem tudo com calma e no seu tempo, característica de quem tem consciência da eternidade.

São autoritários São pessoas de pulso forte, que acreditam que é preciso firmeza para resolver os problemas. Possuem essa seriedade em tudo que fazem, isso às vezes os torna introvertidos e com alguma dificuldade em fazer novos São pessoas de pulso forte, que acreditam que é preciso firmeza para resolver os problemas. Possuem essa seriedade em tudo que fazem, isso às vezes os torna introvertidos e com alguma dificuldade em fazer novos amigos . Mas quem conhece bem um filho de Nanã sabe que isso é apenas um traço da sua personalidade, pois na intimidade são alegres, leves, divertidos e risonhos. Conviver com um dos filhos de Nanã é um verdadeiro privilégio.

São românticos Para os filhos de Nanã, a Para os filhos de Nanã, a vida amorosa é algo muito importante. Quando se apaixonam, são amantes inesquecíveis, afetuosos, dedicados, sensíveis, fazendo de tudo pela pessoa amada mesmo durante os momentos de crise. São fãs do diálogo, gostam de resolver tudo com base na conversa, sem dar espaço para especulações, fofocas, ciúmes e outras bobagens.

São super sinceros Sinceros até demais, eu diria. Quem convive com um filho de Nanã sabe que eles não economizam palavras, sua sinceridade é por vezes cortante. Isso é algo que faz parte do seu temperamento, de gostar da verdade, de jamais querer enganar os outros. Por mais que as vezes suas palavras doam, a intenção nunca é magoar ou humilhar as pessoas, mas sim ser verdadeiro com elas. Sinceros até demais, eu diria. Quem convive com um filho de Nanã sabe que eles não economizam palavras, sua sinceridade é por vezes cortante. Isso é algo que faz parte do seu temperamento, de gostar da verdade, de jamais querer enganar os outros. Por mais que as vezes suas palavras doam, a intenção nunca é magoar ou humilhar as pessoas, mas sim ser verdadeiro com elas.

São muito responsáveis São pessoas que parecem que nasceram com a responsabilidade já instalada em seu São pessoas que parecem que nasceram com a responsabilidade já instalada em seu cérebro . Jamais são irresponsáveis e, se por acaso sentem que fizeram algo que desviasse da sua conduta normal, logo pedem desculpas e procuram meios de reparar o que causou, não deixam pendências para depois nem empurram problemas para debaixo do tapete. Admitem quando estão errados e tentam sempre melhorar, evoluir (e que sinal de evolução, hein!).

No emprego, gostam de estabilidade Não são pessoas que gostam de se arriscar. Para eles, a estabilidade de um emprego fixo em que possa trabalhar em paz e ter seu salário certo no fim do mês é tudo que eles precisam. Trabalham com grande paciência e dedicação, mesmo diante dos problemas jamais se desesperam. Trabalham bem em equipe, mas gostam mesmo é de trabalhar sozinhos. Não suportam falatório e “disse-me-disse” no ambiente de trabalho. Apesar de gostar de conforto e até de luxo, não são muito ambiciosos e não sonham em ganhar grandes fortunas. Desde que tenham um salário justo que lhes traga bom rendimento, sentem-se satisfeitos. Tem grande talento para medicina e psicologia, mas como se dá bem com as crianças pode se destacar como professor(a). Não são pessoas que gostam de se arriscar. Para eles, a estabilidade de um emprego fixo em que possa trabalhar em paz e ter seu salário certo no fim do mês é tudo que eles precisam. Trabalham com grande paciência e dedicação, mesmo diante dos problemas jamais se desesperam. Trabalham bem em equipe, mas gostam mesmo é de trabalhar sozinhos. Não suportam falatório e “disse-me-disse” no ambiente de trabalho. Apesar de gostar de conforto e até de luxo, não são muito ambiciosos e não sonham em ganhar grandes fortunas. Desde que tenham um salário justo que lhes traga bom rendimento, sentem-se satisfeitos. Tem grande talento para medicina e psicologia, mas como se dá bem com as crianças pode se destacar como professor(a).

Na saúde, precisam de certos cuidados Os filhos de Nanã costumam sofrer de cansaço nos pés e pernas e de problemas estomacais/intestinais. Apesar de serem pessoas aparentemente calmas, a cabeça não para de pensar. Estão sempre cercados de preocupações, suas e dos outros (uma consequência da forte responsabilidade que têm). É preciso fazer exercícios de relaxamento e manter uma alimentação mais adequada para atingir o Os filhos de Nanã costumam sofrer de cansaço nos pés e pernas e de problemas estomacais/intestinais. Apesar de serem pessoas aparentemente calmas, a cabeça não para de pensar. Estão sempre cercados de preocupações, suas e dos outros (uma consequência da forte responsabilidade que têm). É preciso fazer exercícios de relaxamento e manter uma alimentação mais adequada para atingir o equilíbrio . É preciso relaxar para não se render ao estresse . Eles têm fortes tendências a desenvolver precocemente questões típicas de idosos, como a tendência a viver no passado, viver de recordações, apresentar infecções reumáticas e problemas nas articulações em geral.

São super carinhosos Há quem diga que os filhos de Nanã são carinhosos até demais! Eles se dedicam profundamente às pessoas que amam e têm um interesse genuíno em tudo o que acontece ao seu redor. Demonstram empatia e atenção pelos interesses dos outros, sempre querendo estar por dentro dos acontecimentos. São chegados a um drama, adoram saber o que está acontecendo com tudo e com todos. São queridos e atenciosos, lembram de aniversários, fazem bolinhos, dão presentes para marcar datas especiais e gostam de demonstrar afeto de maneira concreta e calorosa. Há quem diga que os filhos de Nanã são carinhosos até demais! Eles se dedicam profundamente às pessoas que amam e têm um interesse genuíno em tudo o que acontece ao seu redor. Demonstram empatia e atenção pelos interesses dos outros, sempre querendo estar por dentro dos acontecimentos. São chegados a um drama, adoram saber o que está acontecendo com tudo e com todos. São queridos e atenciosos, lembram de aniversários, fazem bolinhos, dão presentes para marcar datas especiais e gostam de demonstrar afeto de maneira concreta e calorosa.

São teimosos e ranzinzas Lembram-se que Nanã é um orixá idoso? Pois ela transmite aos seus filhos as características de ser teimoso e ranzinza. Quando teimam com alguma coisa, é difícil lhes tirar isso da cabeça. Quando acordam de mau Lembram-se que Nanã é um orixá idoso? Pois ela transmite aos seus filhos as características de ser teimoso e ranzinza. Quando teimam com alguma coisa, é difícil lhes tirar isso da cabeça. Quando acordam de mau humor , não fazem questão de disfarçar, reclamam muito. Os filhos de Nanã são pessoas extremamente calmas, lentas nos cumprimentos de suas tarefas, julgando haver tempo para tudo, como se o dia fosse durar uma eternidade, e chegam a irritar. Não suporta que alguém os apresse, detesta quem os mande andar logo.

Vivem muito Os filhos de Nanã costumam ser de baixa estatura e têm uma longevidade impressionante, frequentemente chegando próximos aos 100 anos. Com um jeito calmo e tranquilo, eles exibem uma grande capacidade de perdoar, o que os impede de guardar rancores, permitindo-lhes viver de maneira despreocupada. Sua benevolência, dignidade e gentileza acompanham-nos ao longo de toda a vida, tornando-os figuras respeitadas e admiradas até o fim.

