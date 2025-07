Faça seu mapa natal através da cosmologia maia

A cosmologia maia e os portais galácticos

Para quê fazer meu mapa natal usando a cosmologia maia?

“Conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus” Confúcio

Você certamente já ouviu falar em mapa astral , e talvez até já tenha feito um em algum momento da vida. Mas, é possível ter toda uma nova perspectiva sobre a conjunção astral no momento do nosso nascimento através da! Os caminhos do autoconhecimento são tantos! As ferramentas espirituais que temos para alcançar a iluminação, que passa pelo mergulho em nosso mundo interior são presentes que recebemos para nos ajudar na jornada da encarnação. Leia o artigo e descubra mais sobre essa ferramenta incrível de autoconhecimento!A cosmologia maia permite um trabalho profundo de autoconhecimento baseado nos calendários que regiam a antiga civilização maia, sobretudo o Calendário Sagrado Tzolkin, composto de símbolos harmonicamente organizados denominados “kins”. O kin é chamado de portal galáctico, nossa porta de entrada no planeta Terra. Segundo os maias, essa energia chamada kin são como chaves de conhecimento que nos auxiliam em nossa encarnação, nos ajudando a entender melhor nossos conflitos, nossas habilidades e dificuldades. Muito parecido com a astrologia tradicional e o rico conhecimento que a influência dos astros proporciona em nossas vidas. Cada kin é a nossa assinatura galáctica. É formado por um selo e um tom, ou seja, o kin maia é a combinação de selo sagrado com 13 tonalidades. Cada combinação é a configuração única de diversas energias e calculando seu kin você conhecerá seu selo próprio que consta de cinco poderes: poder do destino, poder análogo, poder antípoda, poder guiador e poder oculto. Com o olhar da astrologia ocidental, estes "poderes" podem ser comparados com a função do signo ascendente e descendente. Assim como um mapa astral de astrologia ocidental, o mapa natal maya é um estudo muito completo sobre uma grande quantidade de aspectos da vida, a forma de se relacionar, as aptidões e as sombras. Os signos também estão presentes na cosmologia maia, já que o calendário Tzolkin tem signos representados por animais que possuem características próprias da personalidade de quem nasce sob cada selo. Conheça-os e descubra traços da sua forma de ser!Ao descobrir o seu kin, é possível acessar informações profundas sobre sua personalidade e entender melhor suas formas de agir, pensar e sentir em muitas situações da vida. Assim como na astrologia , os signos e os astros, na cosmologia maia o mapa natal permite que você perceba as facilidades, ou seja, os aspectos da sua vida que apoiam a sua jornada e que você sempre terá ao seu dispor, como também revela suas sombras, suas dificuldades e inclinações emocionais e mentais que precisam ser trabalhadas para que você possa evoluir.O mapa natal maia também revela a origem galáctica, e ela diz muito sobre você e sua missão na Terra. Quando conhecemos a nós mesmos, a vida flui de uma outra forma e parece que todas as portas se abrem diante de nós. O mapa natal é uma ferramenta onde podemos encontrar autoconhecimento, que nos permitirá caminhar com mais facilidade e segurança por todos os desafios que a vida nos apresenta, nos beneficiando em vivermos momentos únicos, com mais força espiritual e reconhecimento do que somos capazes. Infelizmente, poucas pessoas percebem que conhecer a si próprio é conhecer também a Deus. As pessoas querem se meter a entender de espiritualidade, quando mal compreendem a realidade que os cerca e o próprio universo emocional. Buscam fora o que está dentro. E, quando mergulhamos dentro de nós, o resultado sempre vai ser a descoberta da consciência, a compreensão das emoções e a nossa essência e origem espiritual. Logo, conhecer a si mesmo é o caminho mais verdadeiro que leva a Deus, sem intermediários, rituais ou dogmas. É você com todo seu poder interior que se revela e traz as respostas que você precisa para seguir. E a cosmologia maia é mais uma das tantas formas que temos de nos conhecer e, através de nós, conhecer melhor o mundo e a espiritualidade. Se você tiver oportunidade, faça o mapa natal maia, o mapa astral tradicional, use o tarot , medite e estude tudo quanto for possível e veja sua vida ser totalmente transformada!